Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в августе 2023

Фото, видео: 5-tv.ru

Перемещение планет на небосводе сулит масштабные трансформации в финансовой сфере.

Конец лета традиционно считается периодом сбора урожая. Но в августе пожинать плоды придется не только в прямом смысле этого слова. Все ранее предпринятые шаги к вершине финансового успеха, если верить гороскопу, наконец принесут результат.

Вселенная отплатит за проявленные трудолюбие и усердие. Однако в указанный период не следует расслабляться. Забывшись в лучах славы и материального благополучия и отступив от намеченного плана, человек может потерять все, что у него было.

Какие перемены в денежной сфере принесет каждому знаку зодиака август, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог и психоаналитик Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог, психоаналитик

Финансовый гороскоп на август 2023 — общая характеристика месяца

В конце лета грядет масштабное время трансформации. Перемены ожидаются по всем фронтам, но особенно ощутимыми они будут в финансовой сфере. На небосводе в августе усилится влияние планет, отвечающих за материальное благополучие и успехи в карьере.

Представителям зодиакального круга стоит быть осторожными при решении важных вопросов. Осмотрительность и внимательность станут главными союзниками на пути к обретению денежной удачи и стремительного роста доходов.

Бисекстиль с участием высших планет

С 17 августа 2023 на небосводе выстроится необычная и благоприятная конфигурация космических объектов, которую астрологи называют бисекстилем, в котором будут участвовать Плутон, Уран и Нептун. Эти планеты отвечают за удачу и изобилие.

Читайте также Неудачи по всем фронтам: названы самые опасные дни лета 2023

Однако даром успех не получить, придется приложить усилия, чтобы добиться желаемого результата. Если же человек долго работал и упорно шел к успеху, то это тот самый момент, когда Вселенная наконец оценит старания и воздаст должное за труды в виде увеличения прибыли.

На вершине данного космического треугольника окажется Нептун. Данная планета серьезно повысит уровень финансов и даст возможность в разы приумножить собственные доходы. В данное время может появиться желание пересмотреть ту сферу деятельности, в которой человек трудится. Возможно, он давно стоит в одной точке, поэтому пришла пора что-либо в жизни изменить.

«Самое время поработать в этом направлении. Вы можете развивать текущие проекты, а можете вдохновиться совершенно новым направлением и сменить работу», — отметила эксперт.

Следует также внимательно следить за экономическими новостями, так как кроме личных перемен возможны и глобальные финансовые трансформации.

Соединение Марса и Меркурия

С 7 по 22 августа 2023 Марс окажется в соединении с Меркурием. Такое положение планет повышает работоспособность, мотивацию и продуктивность.

«В этот период стоит приложить больше усилий в сторону работы, несмотря на жаркий летний месяц. Ваш разум работает как часы, а значит, и результат будет на высоте», — прокомментировала эксперт.

Еще больше предсказаний на июль, читайте тут >>

В это время появится шанс реализовать все, что ранее было задумано. Важно — не отступать от намеченной цели и продумать стратегию к ее достижению.

Ретроградный Меркурий

Меркурий — планета коммуникаций и общения. На финансовую сферу она влияет лишь косвенно, однако ее обратное движение, которое начнется 24 августа 2023, способно создавать препятствия на пути к желаемому.

«Происходят торможения, ошибки, задержки, проволочки с документами. В этот период не рекомендовано заключать новые контракты и сделки», — предостерегла астролог.

Ретроградный Меркурий — время вспомнить о старых проектах и возобновить их, а также навести порядок в делах, назначить аудиторскую проверку или составить планы по реорганизации производства.

До 15 сентября 2023 также не следует совершать крупные покупки. Лучше отложить приобретение бытовой техники и автомобиля.

Ретроградная Венера

Читайте также Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Планета финансового успеха и красоты Венера весь месяц будет находиться в ретроградном положении. В этот период стоит аккуратнее относиться к решению вопросов, касающихся финансов и красоты.

«Изменения и новые действия могут привести к разочарованию в будущем, поэтому проведите это время разумно и спокойно. Однако это хороший период для возврата средств и решения зависших финансовых вопросов. Вспомните, кто и что вам должен и проведите активность в этом направлении», — отметила эксперт.

В данный период возможно возвращение к старым и нерешенным вопросам. Но не стоит этого бояться, некоторые события, вызванные ретроградной Венерой могут принести свои дивиденды. Вероятно, кто-то, вспомнив о давно взятых на себя обязательствах, возвратит старый долг.

Овен — финансовый гороскоп на август 2023

Овнов в августе будут переполнять сомнения, из-за чего они окажутся в состоянии выбора и постоянных метаний между несколькими вариантами. Но для достижения поставленной цели следует взять себя в руки и навести порядок в делах, только тогда увеличение дохода не заставит себя ждать.

«Здесь стоит грамотно взвесить все за и против. Не спешите и сохраняйте баланс. Тогда решение не заставит себя долго ждать», — посоветовала астролог.

Огненному знаку зодиака, согласно гороскопу, полезно в конце лета более критично относиться к работе, обратить внимание на те моменты, которые давно требуют решения. Возможно, пришла пора поменять стиль компании или провести анализ текущих финансовых показателей.

Телец — финансовый гороскоп на август 2023

Учет и контроль — вот главные правила для Тельцов на ближайший месяц. Финансовая ситуация у них постоянно будет меняться, поэтому нужно держать руку на пульсе.

«С одной стороны все крутится и вертится с большой скоростью, с другой — настала пора навести порядок и разложить все по полочкам. Но не ограничивайте масштаб своих проектов», — сказано в гороскопе.

Придет кешбэк от Луны: когда делать денежную стрижку в августе 2023

Земному знаку зодиака следует идти в ногу со временем. Это поможет сохранить стабильность в рабочих вопросах. Важно помнить, что жизнь уже давно внесла свои коррективы в ту сферу, которой они занимаются, осталось дело за малым — отпустить пережитки прошлого, проявить гибкость к тем стратегиям, которые способны упростить их деятельность, и научиться делегировать свои обязанности.

Близнецы — финансовый гороскоп на август 2023

Ближайший месяц будет для представителей воздушного знака очень активным. Для Близнецов по гороскопу настанет время решительных действий. Нужно отбросить сомнения и бесстрашно следовать к намеченной цели.

«Соберитесь с духом и погружайтесь в процесс. Хороший момент, чтобы начать прокладывать путь для расширения собственного бизнеса или продвижения по карьерной лестнице. Находите варианты развития», — посоветовала эксперт.

Главное в этот период — уверенность в себе и безапелляционность. Нужно меньше поддаваться анализу и гнетущим мыслям. Только упорство и активность помогут реализовать мечту. Данные качества приведут к отличным результатам в будущем.

Воздушному знаку зодиака потребуется большой запас ресурсов. Восполнить силы и запастись энергией для новых свершений им помогут занятия спортом.

Рак — финансовый гороскоп на август 2023

В августе Раки окажутся в центре внимания. К их деятельности будут прикованы взгляды коллег и руководителей. Конечно, рожденным под властью водной стихии не всегда нравится чья-то заинтересованность, но не стоит прятаться в тени. Необходимо доказать всем вокруг, что именно они достойны звания лучшего работника и финансовых привилегий.

«Возьмите ситуацию под свой контроль. Пора заявить миру, что ваш продукт достоин признания. И не бойтесь критичных оценок, всем мил не будешь», — предупредила специалист.

Поняв, что Раки могут быть весьма полезными, многие в их деловом окружении захотят сотрудничать с ними. Эти союзы окажутся довольно продолжительными и прибыльными. Так что не стоит отсиживаться. Пришла пора покорять мир.

Лев — финансовый гороскоп на август 2023

Не всегда Львам нужно находиться в центре внимания, иногда стоит заняться решением проблем, связанных с внутренними процессами компании. Необходимо пересмотреть работу организации и взяться за те вопросы, которые давно требовали пересмотра, иначе они так и будут препятствовать финансовому развитию.

«Погрузитесь в вопросы, которые вы откладывали в долгий ящик. Сейчас настал их час. Проанализируйте структуру компании, решите то, что не давно не дает вам покоя», — прокомментировала эксперт.

Сейчас по гороскопу хорошее время для порядка и выработки дальней стратегии развития. Когда этот процесс завершится, то огненный знак зодиака сможет смело вернуться к привычному для них распорядку жизни и делиться своими новыми разработками.

Страсти закипят у трех знаков зодиака: гороскоп на август 2023

Окружающие будут восхищены их умом и сообразительностью. В конце лета для рожденных под данным созвездием, вероятно, откроются новые финансовые возможности, поэтому Львы смогут решиться на очередную крупную покупку.

Дева — финансовый гороскоп на август 2023

В августе для улучшения финансового благополучия Девам потребуются новые знания. Возможно, придется записаться на курсы повышения квалификации или обратиться за помощью к более опытным коллегам. Радость от новых успехов вдохновит на очередные свершения.

«Мы всегда учимся новому, даже если просто разговариваем с кем-то из знакомых или читаем полезную статью. Но надо тратить время с пользой. Изучите какой-нибудь новый полезный материал, который поможет компании пойти вперед», — порекомендовала эксперт.

Ближе к осени представители знака зодиака почувствуют прилив сил. В это время они смогут представить всеобщему вниманию очередной интересный проект или добиться положительных результатов в новом для себя направлении деятельности. Это положительно скажется на материальном благополучии.

Весы — финансовый гороскоп на август 2023

Весы — амбициозный знак зодиака, который любит строить грандиозные планы на будущее. Однако из-за сомнений и нерешительности сами лишают себя удачных возможностей. В такой ситуации следует прояснить для себя, что оставаясь на месте, успеха никак не добиться.

«Сейчас стоит выстроить миссию компании и определить ее ключевую ценность для окружающих. Сконцентрируйтесь на благих вещах, но не забывайте о продвижении», — прокомментировала специалист.

Мир должен знать, какую пользу несет деятельность представителей знака зодиака, ведь они так долго шли к успеху. Привлекая внимание к себе и своему делу, Весы с легкостью добьются положительного результата и притянут денежную удачу.

Скорпион — финансовый гороскоп на август 2023

Покровительствующая Скорпионам водная стихия помогает им тонко чувствовать происходящие в мире изменения и оставаться на плаву в любой ситуации. В августе представителям знака зодиака стоит больше времени посвятить разработке концепции по увеличению финансового благополучия.

«Проанализируйте, что не дает раскрыть ваш потенциал по максимуму. Самое время разобраться с этой проблемой и навести порядок в вопросах роста», — прокомментировала специалист.

Структурирование процессов позитивно отразится на росте доходов. Но не стоит расслабляться. Усердие и целеустремленность помогут добиться желаемого.

Стрелец — финансовый гороскоп на август 2023

В августе Стрельцам категорически нельзя сидеть на месте. Стоит помнить, что каждый в конце лета получит то, что заслужил, поэтому активность и открытость для новых знакомств помогут добиться желаемого результата в карьере.

«В августе выходите в свет, выступаете на публике, сделайте вашу компанию более узнаваемой. А далее вы сможете пожинать результаты своих трудов», — отметила эксперт.

Но стоит также подготовиться к тому, что обстоятельства будут стремительно меняться. Нужно грамотно распределять свое время и научиться ставить перед собой краткосрочные цели и достигать их.

Сезон в ретрограде: какие астрологические события изменят жизнь каждого летом 2023

Важно помнить, что август — время реализации и развития. Одними размышлениями желаемого не достигнуть. Нужно постоянно быть здесь и сейчас и учиться подстраиваться под быстро меняющуюся реальность.

Козерог — финансовый гороскоп на август 2023

Козероги в августе смогут наконец-то расслабиться и заняться неспешным решением насущных вопросов. Это позволит восстановить силы и зарядиться энергией для будущих свершений.

«Разберитесь с текущими вопросами, приведите все в порядок. Закройте рабочие вопросы, чтобы вас не тяготили мысли о том, что вы что-то не сделали. Труд облагораживает, а в данном случае приносит отличные результаты», — отметила эксперт.

Август также благоприятен для того, чтобы строить планы на будущее. В данный период важно проанализировать текущую ситуацию. Также стоит быть внимательными в финансовых вопросах и не предпринимать необдуманных действий. Также необходимо внимательно относиться к заключению договоров и сделок. Нужно тщательно проверять документы, особенно те, которые касаются налоговых вопросов.

Водолей — финансовый гороскоп на август 2023

Август для Водолеев станет временем полной перезагрузки. Нужно быть готовыми к постоянно меняющимся условиям и не сдаваться на пути к намеченной цели. Позитивный настрой и целеустремленность обязательно помогут увеличить доходы.

«Усердие в данном случае принесет отличные результаты. Также вам понадобится терпение. Без него труд не будет таким эффективным», — прокомментировала эксперт.

Как указано в гороскопе, нужно навести порядок в делах и избавиться от лишнего. При этом не стоит брать на себя дополнительных финансовых обязательств: брать кредиты и занимать деньги.

Рыбы — финансовый гороскоп на август 2023

В конце лета Рыбы смогут повысить свой авторитет и расширить свое влияние, но для этого придется постараться. Если раньше представители знака зодиака могли расслабиться и плыть по течению, то сейчас грядет период для новых начинаний и свершений.

«Стоит поставить задачи на будущее, понять свое предназначение в жизни. Ведь вы никогда ничего не делаете без умысла, у всего есть глобальная цель и сейчас как раз стоит ее сформировать», — утверждается в гороскопе.

Следует начать путь навстречу новому этапу собственной биографии. Идеи, появившиеся в указанное время, позволят стать лучшей версией себя и добиться материального благополучия и карьерного успеха.

Другие предсказания на лето 2023 читайте здесь.