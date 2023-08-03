Простить нельзя забыть: можно ли обрести счастье с супругом после измены

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Перед тем как принять решение сохранить семью или развестись, нужно обсудить с партнером важные аспекты взаимоотношений.

Новость об измене супруга для многих становится откровением и вызывает различные эмоции. Кто-то старается оправдать поступок возлюбленного и ищет проблему в себе, а другие, напротив, обвиняют мужа или жену в предательстве. Принять решение о сохранении брака довольно сложно, поэтому спешить с выводами не стоит. Вероятней всего, в любовных отношениях назрела серьезная проблема, поэтому разрешать ситуацию нужно совместно.

Клинический психолог Олеся Иневская эксклюзивно Пятому каналу рассказала, в каких случаях можно простить измену и как это сделать.

Олеся Иневская

клинический психолог

Что говорит статистика разводов после измены

Прощать или нет супруга — индивидуальный вопрос, но существуют определенные модели поведения в подобных ситуациях.

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«Если мы обратимся к статистическим данным, то 50-65% людей, которые узнали о том, что их супруг изменил, в первое время не хотели бы уходить. Но при этом, если мы будем брать статистику через пять лет, то только 16-30% пар могут сохранить после этого отношения», — отметила эксперт.

Согласно проведенным исследованиям, становится ясно, что, если сразу разрыв не произошел, то это не значит, что гармония в семью вернется. Скорее всего, развод все-таки случится в течение нескольких лет, потому что партнерам будет сложно наладить взаимоотношения друг с другом из-за того, что один из них не смог простить этот поступок.

Почему пары не расстаются после измены

Многие из тех, кто пытается сохранить брак после измены, руководствуются не прощением, а другими причинами. Частые причины, по которым люди скрепя сердце сохраняют брак:

дети;

отсутствие денег на развод;

квартирный вопрос и другие имущественные споры.

При этом взаимоотношения между супругами изо дня в день накаляются, так как источник проблемы не найден, из-за этого люди все больше ненавидят друг друга. Обида сжигает их изнутри и приводит к неизбежному разводу.

Как простить измену

Когда становится известно, что муж или жена завели роман на стороне, не стоит принимать решение сразу. Будучи расстроенными или разгневанными, люди совершают резкие и категоричные поступки, но потом могут пожалеть о содеянном. В таком случае нужно дать себе время, чтобы остыть и собраться с мыслями.

Психолог говорит, что прощать измену, можно в том случае, если чувства к избраннику остались и оба партнера настроены на то, чтобы проработать проблему.

«Если вы любите этого человека, готовы обсуждать проблемы, пройти этот сложный путь вместе, и вы видите его готовность, тогда, как минимум, об этом стоит поговорить. Если мы можем обсуждать, а это совместная история, то в этом случае велик процент, что, скорее всего, удастся договориться», — отметила эксперт.

Для начала нужно выяснить причину, по которой это произошло. Часто на измену толкают неразрешенные психологические проблемы в паре. Нужно задать партнеру несколько вопросов:

что он или она испытывали к партнеру в браке?

какие чувства у него возникли к любовнику?

что подтолкнуло к измене?

Во время разговора наверняка всплывет какой-то кризис, проблема или история, которые долго замалчивались, что за пять-шесть лет брака супруги так и не стали близкими людьми.

«И если измена выявит причину, по которой мы так и не стали близкими людьми, и мы сможем об этом говорить и находить пути решения, то тогда, скорее всего, измена будет такой точкой бифуркации (состояние, когда происходят глобальные метаморфозы при изменении параметров. — Прим. ред.), после которой система перестроится и нас по-настоящему сблизит», — пояснила клинический психолог.

Поймать на горячем: какие неочевидные признаки выдают измену мужа

Точной статистики пар, которые смогли проработать проблему измены, нет, но их процент, как утверждает психолог, очень мал, так как люди не привыкли делиться собственными переживаниями и часто принимают решение сгоряча.