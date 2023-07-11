Жил в безденежье и запоях: что удержало Алексея Нилова от неминуемой смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Алексей Нилов совершил немало спорных поступков в молодости. Кто изменил отношение актера к жизни и удалось ли ему наладить общение с детьми, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Алексея Нилова о безденежье, алкогольной зависимости и пяти неудачных браках. Как звезда «Улиц разбитых фонарей» обрел свое счастье с портнихой? Правда, что ради последней супруги артист завязал с алкоголем? Из-за чего у пары до сих пор нет детей? И почему актер больше не играет в театре? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вытащил лотерейный билет в 1995 году и стал капитаном Лариным. Большое спасибо, слава богу! Капитан Ларин меня кормит до сих пор», — признался артист.

Роль обаятельного полицейского из убойного отдела стала судьбоносной для Алексея Нилова. После выхода сериала «Улицы разбитых фонарей» актер стал знаменитым. Хотя признался, что не получил никакого удовольствия от работы.

«В „Улицах разбитых фонарей“ никакой актерской работы не было. Мы просто ходили, жили, разговаривали. Никаких перевоплощений, никакого искусства, творчества», — заявил он.

Нилов не скрывает: актерство для него — всего лишь источник дохода.

«Мне абсолютно наплевать, что я играю и где играю. И в принципе, моя цель всегда была — ничего не делать и получать за это деньги», — уточнил артист.

«Он просто нигде не снимается и говорит это для красного слова. Актерская профессия безумно сложная. Мы проходим огромное количество кастингов, которые очень психологически тяжелые», — рассказала певица Евгения Малахова.

«Это совершенно мучительная и очень волевая профессия. Это не то, что пришел, деньги заработал и ничего не делаешь», — подчеркнула актриса Елена Бирюкова.

Однако такое циничное отношение к профессии не помешало ему стать звездой. В фильмографии Нилова около сотни работ. Правда, в последнее время предложений от режиссеров нет. Сам Алексей считает, что виной тому кардинальные изменения во внешности.

«Я ленивый. Постоянно мыть голову, постоянно бриться… А потом я сбрил то, что наверху, отпустил то, что внизу. Теперь мне не надо мыть голову часто. Тряпочкой протерся, пошел», — сказал артист.

Многие считают: Нилов сам загубил свою карьеру. Актер много лет злоупотреблял алкоголем. В 2000 году из-за интоксикации он пережил клиническую смерть. А спустя семь лет ситуация повторилась. Медики 11 дней боролись за его жизнь.

«Ничего лучше еще не выдумано… алкоголя. Для мирской радости», — уверен актер.

Пять браков звезды разрушились. Анна Замотаева, Сусанна Цирюк, Юлия Михайлова и Юлия Каманина не выдержали разгульного образа жизни супруга и ушли от него. От последней жены Ирины Климовой Нилов сбежал сам, оставив ее с пятимесячным сыном Никитой. Он отказался помогать им финансово, а вскоре перестал навещать наследника.

«На тот момент я думал, что я их не обижаю, а просто так… Бесшабашно мы жили. А потом оказывалось, что обижал. И в этом отчет: делай, но знай, что дальше тебе будет плохо», — объяснил Нилов.

Читайте также Идеальные отношения: Сергей Селин рассказал о своей семейной жизни

Актер опомнился, когда его сыну Никите исполнилось 12 лет. Он наладил общение с наследником, а недавно примирился и с Климовой.

«Она успокоилась, как-то мы нашли общий язык. Никите — 20 лет. Мы с ним беседуем, разговариваем», — поделился артист.

Нилов смог найти подход и к двум детям от своих предыдущих браков: дочери Елизавете и сыну Дмитрию, в воспитании которых почти не принимал участия. Наследник окончил музыкальную консерваторию и стал дирижером. А Лиза решила пойти по стопам знаменитого отца.

«Работает в Комиссаржевке с мужем, с актером. Они ходят на репетиции, играют спектакли. У них идет какая-то театральная жизнь», — уточнил артист.

Нилов признается: у него слишком поздно проснулись отцовские чувства. И он совершил очень много ошибок. Но актер уверен, что еще не поздно все исправить. Несколько лет назад артист бросил пить и курить. Пересмотрел отношение к жизни. Он уверен: все это заслуга его нынешней супруги Елены Володиной.

«Я нашел очень новое для себя ощущение верности супружеской, семьи, дома. И это очень здорово. И это своевременно опять же, потому что нагулялся я вот так (проводит рукой у шеи. — Прим. ред.) и наделался всего, и наженился. И в принципе, я очень благодарен, что сумел притормозить, остановиться», — сказал Алексей Нилов.

Они впервые встретились в модном бутике. Елена, по профессии портниха, работала там продавцом-консультантом. В 2011 году они расписались и даже обвенчались в Софийском соборе.

«Причем я к девочкам пришел в ЗАГС. Они говорят: „Леша, сколько можно?“. Смотрели, как на дурака, потому что говорят: „У нас все расписано, все лето“. И нас расписали в их обед. Они пожертвовали обедом, расписали нас с Леной», — вспомнил артист.

В этом году супруги отметят 19 лет совместной жизни. Поедут на дачу, накроют скромный стол. Из-за нехватки денег Нилов не может устроить любимой грандиозный праздник. Он даже попросил ее выйти на работу, хотя много лет запрещал жене трудиться.

«Училась она шить. И, собственно, умеет. Вероятно, сейчас будет этим заниматься дальше, потому что мои доходы падают. Пора меня поддерживать, я уже старенький», — заявил актер.

Все годы брака супруги пытались стать родителями, но безуспешно.

«Как-то у нас не пошло это дело, и сейчас уже поздновато. А так — да. Никогда мы эту тему не закрывали, в общем. Работали над этим, но не сложилось», — признался Нилов.

Впрочем, Алексей понимает, что сейчас он бы не смог обеспечить всем необходимым ребенка и жену. Актер смирился с тем, что ему уже не стать в четвертый раз отцом.