Молодая жена и жизнь на два города: непростая судьба актера Федорцова из «Убойной силы»
Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova
Супруга российской звезды младше его на десять лет.
Актер Андрей Федорцов востребован в кино и по сей день, хотя массовой аудитории он стал известен еще по роли в сериале «Убойная сила».
Помимо этого, артист выступает на сцене театра. У него была бурная личная жизнь, пока он не встретил «ту самую».
Долгое время он жил с работницей зоокомпании по имени Мария. В 2000-м у пары родился сын Михаил, но вскоре Андрей и Мария разошлись.
«Это все по молодости, мы дружим, встречаемся. Но если нет чувств, то надо расходиться. Даже ребенок не должен этому мешать: если в семье нет любви, малыш же это поймет. Тут главное, уйти, но никого не бросать. Ты им помогаешь: деньги, алименты», — рассказывает звезда.
Затем артист закрутил роман с женщиной по имени Екатерина, сообщает издание KP.RU. У них родилась дочь Варвара, ее крестной матерью стала актриса Анастасия Мельникова.
Федорцов присутствовал на родах и заплакал, когда девочка появилась на свет. Но и с этой женщиной отношения у него долго не продержались.
Вскоре Федорцов встретил девушку Екатерину, которая и стала его женой. Она выпускница художественного училища.
Девушка родила актеру двух дочерей: Ксению и Дарью. Они живут в двухуровневой квартире, которую глава семейства обустроил по собственному проекту.
Федорцов старше своей возлюбленной на 20 лет, сейчас ему 54 года. Пара прожила вместе уже десять лет — по его собственному признанию, о такой любви мечтает каждый.
Он рассказывал, что обожает своих детей и делает все возможное, чтобы раскрыть таланты наследников. Сейчас Андрей живет на два города: работает он в столице, а его семья осталась в Санкт-Петербурге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая и актриса Юлия Меньшова готовится к новому статусу — свекрови. Ее старший сын Андрей Гордин собрался жениться.