Молодая жена и жизнь на два города: непростая судьба актера Федорцова из «Убойной силы»

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Супруга российской звезды младше его на десять лет.

Актер Андрей Федорцов востребован в кино и по сей день, хотя массовой аудитории он стал известен еще по роли в сериале «Убойная сила».

Помимо этого, артист выступает на сцене театра. У него была бурная личная жизнь, пока он не встретил «ту самую».

Долгое время он жил с работницей зоокомпании по имени Мария. В 2000-м у пары родился сын Михаил, но вскоре Андрей и Мария разошлись.

«Это все по молодости, мы дружим, встречаемся. Но если нет чувств, то надо расходиться. Даже ребенок не должен этому мешать: если в семье нет любви, малыш же это поймет. Тут главное, уйти, но никого не бросать. Ты им помогаешь: деньги, алименты», — рассказывает звезда.

Затем артист закрутил роман с женщиной по имени Екатерина, сообщает издание KP.RU. У них родилась дочь Варвара, ее крестной матерью стала актриса Анастасия Мельникова.

Федорцов присутствовал на родах и заплакал, когда девочка появилась на свет. Но и с этой женщиной отношения у него долго не продержались.

Вскоре Федорцов встретил девушку Екатерину, которая и стала его женой. Она выпускница художественного училища.

Девушка родила актеру двух дочерей: Ксению и Дарью. Они живут в двухуровневой квартире, которую глава семейства обустроил по собственному проекту.

Федорцов старше своей возлюбленной на 20 лет, сейчас ему 54 года. Пара прожила вместе уже десять лет — по его собственному признанию, о такой любви мечтает каждый.

Он рассказывал, что обожает своих детей и делает все возможное, чтобы раскрыть таланты наследников. Сейчас Андрей живет на два города: работает он в столице, а его семья осталась в Санкт-Петербурге.

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