Идеальные отношения: Сергей Селин рассказал о своей семейной жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Актер Сергей Селин уже много лет счастлив в браке. Как ему удается поддерживать теплые отношения с женой Анной, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью Сергея Селина. Из-за чего распался его первый брак? Что за сюрпризы устраивает артисту молодая супруга? Почему актер категорически отказывается делать пластику? Как Селин спасал испанских пенсионеров? И правда, что из-за Сергея и его коллег по сериалу в российских городах снижалась преступность? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У любого возраста есть свои прелести. Так же, как, наверное, есть и недостатки. Но прелестей больше», — считает артист.

Недавно «заслуженный милицейский российского кино» Сергей Селин, он же знаменитый Дукалис, отметил день рождения. Ему исполнилось 62 года. Актер праздновал знаменательную дату с коллегами на съемочной площадке. Жена и дети в этот момент находились в круизе.

«По Красному морю: Иордания, Саудовская Аравия, Египет. Это корабль, это бассейн, рестораны, развлечения», — раскрыл подробности Селин.

Глава семейства не смог составить им компанию из-за плотного графика. Сергей делится: сейчас старается браться за любую работу. С каждым годом приглашений все меньше.

«За нами идут достойные, талантливые ребята. Они более востребованы, мы менее», — сказал артист.

А ведь в начале 2000-х Селин был одним из самых популярных актеров российского кино. После выхода сериала «Улицы разбитых фонарей» исполнители главных ролей не знали отбоя от предложений.

«Было то время, когда нас наша родная милиция, я подчеркиваю, милиция на руках носила», — вспоминает Сергей Селин.

В те времена он практически не бывал дома. Съемки, гастроли, выступления на концертах. Как это часто бывает, семейная жизнь ушла на второй план. Отношения с женой портились. Оба понимали, что из супругов давно превратились в соседей.

«Я вел свою жизнь: куда-то ехать, где-то работать, репетировать. А у нее была жизнь: дом, ребенок. Муж? Когда он там придет, как капитан дальнего плавания. Когда он там причалит к берегу баркас?» — поделился Селин.

А вскоре произошла судьбоносная встреча, которая поставила окончательную точку в этом браке.

«Она была студенткой в тот момент университета МВД. Она училась. Я позванивал, спрашивал: „Как дела? Как учеба?“. Не более. И потом уже как-то так отношения развивались… А потом двое детей», — рассказал актер.

Со второй женой Анной мужчина познакомился, когда той было всего 17 лет. Селин два года добивался внимания девушки, очень трогательно ухаживал.

«Перед каждым свиданием я шел в магазин, покупал мягкую игрушку. Такая была это хорошая… Даже не традиция», — уточнил актер.

В итоге Анна сдалась. Они сыграли свадьбу и уже 15 лет живут вместе. Артист признается: у них идеальные отношения. Бывают и ссоры, но супруги всегда стараются найти компромисс.

«Поскольку мы живем в двухэтажной квартире, то у нас есть возможность уединиться. Дети на втором, мы на первом. Ругайся, сколько влезет», — сказал Селин.

Анна любит удивлять мужа и часто радует его сюрпризами. Один из них, который произошел в Испании, Сергей до сих пор вспоминает с восторгом. Они были в отеле, когда вдруг подъехала машина. Супруги сели и поехали в неизвестном направлении.

«Машина остановилась. Мне завязали глаза и повели куда-то. Где надо было аккуратно, там предупреждали, что аккуратнее иди здесь, поднимай ноги. И я оказался в каком-то месте. Мне развязали глаза, и я стоял в корзине воздушного шара», — поделился воспоминаниями артист.

Сергей был поражен. Но еще удивительнее оказалась компания, которая летела вместе с ними.

«Самой младшей было 78, самому старшему было 89», — уточнил Селин.

Путешествие прошло хорошо, но во время посадки возникла проблема. Отважному российскому актеру пришлось спасать напуганных испанцев.

«Шар приземлился не очень удачно, корзина перевернулась. Встала на бок. И я этих пенсионеров испанских вытаскивал», — рассказывает звезда кино.

В свои 62 Селин старается вести активный образ жизни. Внешние изменения артиста ничуть не смущают. В отличие от многих своих коллег, он не прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов.

«Я никогда не буду делать пластические операции. Никогда. Я вообще не очень понимаю, зачем мужчине это надо. Ведь отрезая у себя, как нам кажется, какую-то лишнюю часть, мы отрезаем у себя же часть энергии, которую мы воспроизводим внутри себя», — считает актер.

Сергей Селин уверен: морщины только прибавляют мужчине шарма. Его жена и поклонницы с этим полностью согласны.