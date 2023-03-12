«Это судьба»: как 17-летняя студентка разрушила брак Сергея Селина

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Чего не хватало звезде «Улиц разбитых фонарей» в долгих крепких отношениях?

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин встретил свою любовь только в 41 год. Будучи в браке с Ларисой Салтыковой и воспитывая сына, актер влюбился в молодую девушку. Как пишет StarHit.ru, их общение продолжалось два года, после чего Селин решился на более серьезные действия. Возлюбленная Анна подтолкнула его к разводу, к которому они с женой неизбежно приближались много лет.

«Когда Сережа с Ларисой расставались, мы встретились. Она сказала, что их отношения исчерпали себя, и она желает нам счастья. Лариса даже оставила мне номер телефона, сказала, если что, звонить», — рассказывала Анна.

Селин оставил жене квартиру, а сыну помог с оплатой обучения и жилья. Даже спустя десять лет после развода актер продолжал поддерживать первую семью. А во второй тем временем родились новые наследники — дочь Маша и сын Макар. Они, как и жена Аня, помогали актеру справиться с алкогольной зависимостью, которая преследовала его долгие годы.

Селин признавался, что никого не любил так, как Аню, и благодарил ее за терпение и заботу. Анна умела уладить семейные конфликты и не устраивала скандалов, когда муж приходил домой нетрезвым. Особенно тяжело ему было во время самоизоляции, когда начались проблемы с работой. И вновь супруга и дети помогли ему справиться с тяжелым периодом.

«Это судьба. Аня — моя надежда и отрада, мне очень повезло», — говорил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева опубликовала фото с заметно постаревшим Сергеем Селиным.