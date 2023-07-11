Грызня в семье: почему родственники Нонны Мордюковой снова делят ее квартиру
Родственники Нонны Мордюковой вступили в борьбу за ее квартиру
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk; 5-tv.ru
Споры вокруг квартиры Нонны Мордюковой вспыхнули через 15 лет после смерти звезды кино. Как близкие актрисы превратились в злейших врагов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Родственники Нонны Мордюковой делят ее наследство. Кому завещала легендарная артистка свою квартиру и кто теперь на нее претендует? Как получилось, что вещи звезды кино могут оказаться на помойке? И в чем близкие актрисы обвиняют друг друга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Здравствуйте, моя любимая тетка Нонна. Вот такая ситуация. Теперь я хожу за Наталью Викторовну к вам. Вижу, что здесь у вас никто и не был», — сказала у могилы актрисы ее племянница Юлия Харламова-Мордюкова.
Нонна Мордюкова умерла в 2008 году. У нее была тяжелая жизнь, полная бед и страданий. Предательства мужчин, неудачные браки, потеря единственного сына. Но даже после смерти великой актрисе не дают обрести покой.
В последние годы с Нонной Викторовной жила сестра Наталья Катаева. Она ухаживала за звездой кино до последнего дня. В благодарность за заботу Мордюкова отписала ей свою квартиру.
«Она абсолютно забила на себя, на свою жизнь. Потеряла зубы, забросила свое здоровье. Она полностью, до конца ее дней была у нее и главной нянькой, и главной мамой, и сестрой», — рассказал певец Юлиан.
«Нонна Викторовна сломала две руки. Был такой эпизод. Только одна Наталья сказала: «Нонна, я тебя не брошу. Кто может помочь, как не я?“» — вспомнила племянница актрисы.
Юлия — дочь младшей сестры артистки Татьяны. Всего в семье Мордюковых было шестеро детей: два брата (Геннадий и Василий) и четыре сестры (Нонна, Наталья, Людмила и Татьяна).
«У нас так было принято: мама родила — и на Нонну, родила — и на Нонну. Нонне на танцы — на меня. Из девочек я старшая. После меня Люда, Таня. Значит, я уже Васю на руках ношу, младшего», — объяснила сестра Мордюковой Наталья Катаева.
Это одно из последних интервью Натальи Викторовны. Она рассказывала съемочной группе программы «Светская хроника» о своей любимой сестре. Показывала памятные вещи, которые бережно хранила, фотографии Нонны, висевшие на стенах. И не подозревала, что всего через год в квартире останутся голые стены.
«Даже хотели вывезти и холодильник, и стиральную машину, но я встала конкретно и сказала, что это уже слишком. Это уже беспредел», — рассказала Юлия Харламова-Мордюкова.
Катаева тяжело болела. После неудачного падения женщина не могла вставать с кровати. В какой-то момент она собрала родню и сказала, что решила оставить квартиру четырем людям: сестрам Татьяне и Людмиле, а также племянницам Елене и Юлии. Наталья Викторовна предполагала, что в обмен на квадратные метры женщины будут ухаживать за ней. Но, по словам Юлии, помогала пенсионерке она одна.
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«Я платила медсестрам. Я организовывала этот уход, именно я. И дежурства распределяла, понимаете?» — уточнила племянница Нонны Мордюковой.
Тот факт, что Наталья Катаева сблизилась с племянницей, очень раздражал ее сестру Людмилу. Та подозревала Юлию в корыстных мотивах и постоянно пыталась разоблачить.
«Врывается Людмила Викторовна с криком: «Кто это такая?» — на меня так пальцем. — «Не смей с ней ничего подписывать! Выгони ее!“» — поделилась племянница Мордюковой.
Юлия предполагает, что к тому моменту Катаева уже сама жалела о разделе квартиры. Сестры, которые когда-то были лучшими подругами, в старости превратились в злейших врагов.
«Наталья Викторовна пила кофе. Она так выдергивает скатерть и говорит: «Это моя скатерть». Дальше она начала кричать: «У меня сын есть, у тебя сына нет. Ты все ******** в своей жизни, все наследства, ты сидишь тут одна в этом ‚Г‘, а я в шоколаде“», — вспомнила Юлия Харламова-Мордюкова.
Но потом Людмила Мордюкова смягчилась. Попросила прощения за резкость. В семье снова воцарилось спокойствие. Четыре наследницы решили составить официальную бумагу — договор ренты. Когда все было уже готово, Катаева вдруг передумала. Захотела переписать имущество только на Юлию и Елену. И попросила их держать это в тайне от остальных родственниц.
«Я боюсь Люды, я боюсь Таньки. Мне было очень тяжело принять решение. У меня сидело в голове, что, наверное, мы не имеем права. Но это было под камерами у нотариуса. Я дала обещание никому ничего не говорить», — призналась Харламова-Мордюкова.
«Наташа правильно все опять оставила Юле и Лене. И Юля, и Лена действительно ухаживали до последних дней за Наташей. Одинаково обе», — рассказал Юлиан.
В конце апреля Наталья Катаева умерла. Елена чуть ли не во время поминок заявила, что хочет поскорее избавиться от теткиной квартиры.
«Я говорю: «Я против». «А меня это не интересует. Мы будем продавать, и все». На вопрос, а что и как: «Я хочу двадцать миллионов. Я хочу двадцать миллионов, и деньги мне нужны сейчас“», — уточнила племянница Мордюковой.
А вскоре Юлия приехала на знакомый адрес и была поражена: вместо богато обставленных апартаментов ее ждала совершенно пустая квартира.
«Здесь стояли сервизы, которые Нонне Викторовне бесконечно дарили. Сервизы, какие-то еще предметы ценные», — показала Харламова-Мордюкова.
Елена заявила, что решила освободить пространство. Риелтор сказал: квартиры без мебели стоят дороже.
«Если вы не хотите убирать мебель, это минус пятьсот тысяч», — отметила племянница актрисы.
Юлия делится: ей обидно, что вещи, которые когда-то собирала Нонна Мордюкова, стали никому не нужны.
«По нормам морали она, конечно, нарушила. Нормы закона она не нарушила. Поскольку она является собственником квартиры, в которой находились те или иные вещи. Каким образом защитить свои права? Нужно обратиться в суд с соответствующим иском о компенсации тех средств, которые были самовольно вывезены», — объяснила адвокат Гюзель Жубанова.
«Им всем надо собраться, как это делала Нонна Викторовна при жизни. Собраться всем, посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Давайте все, что есть, поделим поровну между собой», — высказался певец Юлиан.
Юлия Харламова-Мордюкова намерена добиться справедливости. Она уже готовит документы в суд. Но кроме квартиры у родственников есть еще один предмет спора — место на кладбище, где похоронены сестры. На дорогую землю претендуют сразу несколько человек. И, судя по всему, борьба будет долгой.