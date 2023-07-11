Грызня в семье: почему родственники Нонны Мордюковой снова делят ее квартиру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk; 5-tv.ru

Споры вокруг квартиры Нонны Мордюковой вспыхнули через 15 лет после смерти звезды кино. Как близкие актрисы превратились в злейших врагов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Родственники Нонны Мордюковой делят ее наследство. Кому завещала легендарная артистка свою квартиру и кто теперь на нее претендует? Как получилось, что вещи звезды кино могут оказаться на помойке? И в чем близкие актрисы обвиняют друг друга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Здравствуйте, моя любимая тетка Нонна. Вот такая ситуация. Теперь я хожу за Наталью Викторовну к вам. Вижу, что здесь у вас никто и не был», — сказала у могилы актрисы ее племянница Юлия Харламова-Мордюкова.

Нонна Мордюкова умерла в 2008 году. У нее была тяжелая жизнь, полная бед и страданий. Предательства мужчин, неудачные браки, потеря единственного сына. Но даже после смерти великой актрисе не дают обрести покой.

В последние годы с Нонной Викторовной жила сестра Наталья Катаева. Она ухаживала за звездой кино до последнего дня. В благодарность за заботу Мордюкова отписала ей свою квартиру.

Читайте также Виновата рубашка? Как Мордюкова разлюбила Миронова за одну минуту

«Она абсолютно забила на себя, на свою жизнь. Потеряла зубы, забросила свое здоровье. Она полностью, до конца ее дней была у нее и главной нянькой, и главной мамой, и сестрой», — рассказал певец Юлиан.

«Нонна Викторовна сломала две руки. Был такой эпизод. Только одна Наталья сказала: «Нонна, я тебя не брошу. Кто может помочь, как не я?“» — вспомнила племянница актрисы.

Юлия — дочь младшей сестры артистки Татьяны. Всего в семье Мордюковых было шестеро детей: два брата (Геннадий и Василий) и четыре сестры (Нонна, Наталья, Людмила и Татьяна).

«У нас так было принято: мама родила — и на Нонну, родила — и на Нонну. Нонне на танцы — на меня. Из девочек я старшая. После меня Люда, Таня. Значит, я уже Васю на руках ношу, младшего», — объяснила сестра Мордюковой Наталья Катаева.

Это одно из последних интервью Натальи Викторовны. Она рассказывала съемочной группе программы «Светская хроника» о своей любимой сестре. Показывала памятные вещи, которые бережно хранила, фотографии Нонны, висевшие на стенах. И не подозревала, что всего через год в квартире останутся голые стены.

«Даже хотели вывезти и холодильник, и стиральную машину, но я встала конкретно и сказала, что это уже слишком. Это уже беспредел», — рассказала Юлия Харламова-Мордюкова.

Катаева тяжело болела. После неудачного падения женщина не могла вставать с кровати. В какой-то момент она собрала родню и сказала, что решила оставить квартиру четырем людям: сестрам Татьяне и Людмиле, а также племянницам Елене и Юлии. Наталья Викторовна предполагала, что в обмен на квадратные метры женщины будут ухаживать за ней. Но, по словам Юлии, помогала пенсионерке она одна.

«Я платила медсестрам. Я организовывала этот уход, именно я. И дежурства распределяла, понимаете?» — уточнила племянница Нонны Мордюковой.

Тот факт, что Наталья Катаева сблизилась с племянницей, очень раздражал ее сестру Людмилу. Та подозревала Юлию в корыстных мотивах и постоянно пыталась разоблачить.

«Врывается Людмила Викторовна с криком: «Кто это такая?» — на меня так пальцем. — «Не смей с ней ничего подписывать! Выгони ее!“» — поделилась племянница Мордюковой.

Юлия предполагает, что к тому моменту Катаева уже сама жалела о разделе квартиры. Сестры, которые когда-то были лучшими подругами, в старости превратились в злейших врагов.

«Наталья Викторовна пила кофе. Она так выдергивает скатерть и говорит: «Это моя скатерть». Дальше она начала кричать: «У меня сын есть, у тебя сына нет. Ты все ******** в своей жизни, все наследства, ты сидишь тут одна в этом ‚Г‘, а я в шоколаде“», — вспомнила Юлия Харламова-Мордюкова.

Но потом Людмила Мордюкова смягчилась. Попросила прощения за резкость. В семье снова воцарилось спокойствие. Четыре наследницы решили составить официальную бумагу — договор ренты. Когда все было уже готово, Катаева вдруг передумала. Захотела переписать имущество только на Юлию и Елену. И попросила их держать это в тайне от остальных родственниц.

Читайте также До шести миллионов евро: кто завладеет наследством Юрия Шатунова

«Я боюсь Люды, я боюсь Таньки. Мне было очень тяжело принять решение. У меня сидело в голове, что, наверное, мы не имеем права. Но это было под камерами у нотариуса. Я дала обещание никому ничего не говорить», — призналась Харламова-Мордюкова.

«Наташа правильно все опять оставила Юле и Лене. И Юля, и Лена действительно ухаживали до последних дней за Наташей. Одинаково обе», — рассказал Юлиан.

В конце апреля Наталья Катаева умерла. Елена чуть ли не во время поминок заявила, что хочет поскорее избавиться от теткиной квартиры.

«Я говорю: «Я против». «А меня это не интересует. Мы будем продавать, и все». На вопрос, а что и как: «Я хочу двадцать миллионов. Я хочу двадцать миллионов, и деньги мне нужны сейчас“», — уточнила племянница Мордюковой.

А вскоре Юлия приехала на знакомый адрес и была поражена: вместо богато обставленных апартаментов ее ждала совершенно пустая квартира.

«Здесь стояли сервизы, которые Нонне Викторовне бесконечно дарили. Сервизы, какие-то еще предметы ценные», — показала Харламова-Мордюкова.

Елена заявила, что решила освободить пространство. Риелтор сказал: квартиры без мебели стоят дороже.

«Если вы не хотите убирать мебель, это минус пятьсот тысяч», — отметила племянница актрисы.

Читайте также Семья Михаила Круга рассорилась из-за особняка за 60 миллионов рублей

Юлия делится: ей обидно, что вещи, которые когда-то собирала Нонна Мордюкова, стали никому не нужны.

«По нормам морали она, конечно, нарушила. Нормы закона она не нарушила. Поскольку она является собственником квартиры, в которой находились те или иные вещи. Каким образом защитить свои права? Нужно обратиться в суд с соответствующим иском о компенсации тех средств, которые были самовольно вывезены», — объяснила адвокат Гюзель Жубанова.

«Им всем надо собраться, как это делала Нонна Викторовна при жизни. Собраться всем, посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Давайте все, что есть, поделим поровну между собой», — высказался певец Юлиан.

Юлия Харламова-Мордюкова намерена добиться справедливости. Она уже готовит документы в суд. Но кроме квартиры у родственников есть еще один предмет спора — место на кладбище, где похоронены сестры. На дорогую землю претендуют сразу несколько человек. И, судя по всему, борьба будет долгой.