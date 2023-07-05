До шести миллионов евро: кто завладеет наследством Юрия Шатунова

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Продюсер Андрей Разин претендует на одну из главных вещей.

Певец Юрий Шатунов умер чуть больше года назад — жизнь артиста оборвалась 23 июня 2022 года, когда ему было 48 лет. Память о нем живет в сердцах фанатов, в его детях Дэннисе и Эстелле, а также в песнях, которые вновь зазвучат на осенних концертах.

Спустя год после его ухода издание KP.RU узнало о судьбе наследства Шатунова и продолжающихся судебных разбирательствах продюсера Андрея Разина за песни «Ласкового мая».

В последние годы артист вместе со своей семьей обосновался в Германии. Там он поженился на юристе Светлане, а также завел с ней детей.

Шатунов оставил после себя роскошный дом в «городе миллионеров» Бад-Хомбурге в Гессене. Там живут успешные адвокаты, банкиры и другие высокооплачиваемые специалисты.

В этом месте в настоящее время до сих пор проживает семья знаменитости. Часть его праха была рассеяна над Боденским озером, а оставшееся захоронили в Москве.

Светлана, 16-летний Дэннис и 10-летняя Эстелла не планируют переезд в Россию. Они даже не посетили панихиду в Москве, прошедшую 23 июня.

Вдова артиста долго оставалась в тени и скорбела, однако затем она создала YouTube-канал, который уже привлек более 150 тысяч подписчиков. В своем блоге Светлана демонстрирует зрителям жизнь семьи Шатуновых и публикует архивные видео.

В одном из таких роликов они всей семьей гуляют по Москве. Фанаты отметили невероятное сходство Дэнниса и Юрия — сын будто точная копия отца.

Для звезды дом в Бад-Хомбурге был не единственным местом проживания. В Москве он владел квартирой, которую ему подарил экс-мэр Юрий Лужков.

Жилье расположено на Кантемировской улице, на сегодняшний день стоимость квартиры составляет около 8-12 миллионов рублей. Особняк в Германии, в котором находится звукозаписывающая студия и где живет семья покойного, оценивается минимум в четыре миллиона евро — это примерно 375 миллионов рублей.

Коллекция автомобилей и банковские счета дополняют его состояние, которое вместе с имуществом его семьи оценивается в шесть миллионов евро или приблизительно 562 миллиона рублей. Если Шатунов не оставил завещание, то все это перейдет к законным наследникам: Светлане, Дэннису и Эстелле.

Наследство будет распределено между ними поровну — каждый получит одну треть. Однако права на песни Шатунова остаются предметом ожесточенной борьбы.

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин продолжает судебные процессы, пытаясь вернуть права на композиции. Он регулярно подает апелляции против решения суда, которое было вынесено в 2022 году.

Судебный орган признал права на песни за семьей артиста. В соответствии с законом, вдова и дети певца смогут получать роялти за авторские права на протяжении 70 лет и за исполнение — в течение 50 лет после судебного решения и вступления в наследство.

Но Разин утверждает, что название «Ласковый май» зарегистрировано на музыкальном лейбле в США, а семью звезды могут ждать значительные иски, если они попытаются использовать песни группы. Однако все суды по апелляциям продюсер регулярно проигрывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты почтили память Шатунова в Москве.