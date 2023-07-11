Сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения сына Мартина

Филипп Киркоров потратил десять миллионов на организацию модного показа 11-летнего сына

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

Певец Филипп Киркоров организовал дорогостоящий показ коллекции одежды, созданной его 11-летним сыном. Понравились ли образы гостям мероприятия, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров с размахом отметил день рождения единственного сына Мартина. Сколько народный артист потратил на торжество? Какой грандиозный подарок знаменитый певец преподнес наследнику? Правда, что тот мечтает шить наряды для отца? И как прошел его первый модный показ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«С днем рождения, сынок! Расти у меня большим, красивым, добрым», — поздравил певец наследника.

У Киркорова радостное событие. Его сыну Мартину исполнилось 11 лет. Певец украсил дом воздушными шарами. Он подарил ребенку компьютер последней модели и набор эксклюзивных футбольных мячей.

А затем мальчика ждало важное событие — модный показ. Еще год назад Мартин увлекся дизайном одежды. Певец передал его эскизы модельеру Анике Керимовой. Ко дню рождения наследника коллекция была готова. Представить ее на суд зрителей Киркоров решил со свойственным ему размахом и организовал дефиле на Рублевке.

«Сегодня мы все в предвкушении, в волнении. Сынок, давай смотри на камеры. Это твой звездный час», — сказал он.

Оценить талант Киркорова-младшего собрался весь столичный бомонд: Лариса Долина, Анита Цой, Григорий Лепс и Яна Рудковская. Им понравились вечерние наряды от Мартина. Они пророчат именитому наследнику большое будущее.

«От осинки не родятся апельсинки. Слава богу, не тянет на сцену», — заявил Филипп Киркоров.

«Человек занимается тем, что ему зашло в сердце. Дай бог ему здоровья. Надеюсь, что у него все получится. Замечательный ребенок», — отметил певец Григорий Лепс.

Далее в планах у Мартина создание концертных костюмов.

«Яркие, как у папы, чтобы папе подходило все», — рассказал наследник Киркорова.

Звездный отец готов поддержать любое начинание сына. Так, на дебютный показ Мартина поп-король потратил около десяти миллионов рублей.

«Понятно, что мероприятие недешевое, дорогое, богатое. Послушайте, Мартин — сын звезды. Понятно, что он живет и воспитывается в несколько других обстоятельствах, чем рядовые дети. Поэтому дело не в баловстве, а дело в том, как папе удастся воспитать правильное отношение своих чад к проявлениям подобного рода звездности», — уточнил светский журналист Артур Гаспарян.

Помимо дизайна, Мартин увлечен спортом. Он уже несколько лет профессионально занимается теннисом, единоборствами и футболом. В этом году мальчик стал лучшим голкипером в своей возрастной категории.

На мероприятии присутствовал и Бедрос Киркоров. Несмотря на новости о плохом самочувствии, отец поп-короля выглядел бодро и много шутил. На праздник он пришел в компании новой пассии — 43-летней домработницы Олеси. Правда, ей был куда интереснее фуршет, нежели высокое искусство.

«Мартину пожелал, чтобы он не отказывался от той дороги, которой идет. Хочет стать футболистом и, по-моему, станет футболистом, потому что он увлеченно играет. Но все зависит, как дальше пойдет», — подчеркнул певец Бедрос Киркоров.

После модного показа гости отправились на банкет в честь именинника. Мальчик получил много неожиданных презентов. Нелли Ермолаева подарила ему мини-пига. Григорий Лепс вручил деньги, а Яна Рудковская — скейт и люксовую кепку. До поздней ночи публика веселилась и танцевала. А гвоздем вечера стал трехъярусный торт.