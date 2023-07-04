«Слишком много забрали»: чем объясняется пугающая худоба Филиппа Киркорова

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; ВКонтакте / Тигран Алексанян Ринопластика / dralexsanyan; 5-tv.ru

Знаменитый певец тает на глазах. Пора ли бить тревогу?

Причиной неестественной и пугающей худобы народного артиста РФ Филиппа Киркорова стали многочисленные операции, а также их последствия. Об этом 5-tv.ru сообщил пластический хирург и доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Накануне король отечественного шоу-бизнеса напугал подписчиков новой публикацией. Перед камерами он предстал небывало худым, «усохшим» и практически неузнаваемым — и это на фоне нескольких пластических операций на лице и теле. У пользователей Сети появилось чувство, что они теряют кумира.

Исхудавший Филипп Киркоров в компании Влада А4. Instagram* / fkirkorov

Алексанян пояснил, что после хирургического вмешательства необходимо восстановление. Текущий внешний вид Киркорова объясняется последствиями послеоперационного периода.

«Просто слишком много, мне кажется, забрали. Может, это то, что он хотел. Мы же не знаем, о чем он общался со своим врачом. Да, бывает. Там же убрали шесть-семь литров жира. Как минимум, на шесть-семь килограммов жира он похудел. Потом должны эти ткани восстановиться. Есть такой период. У всех это по-разному происходит. У него это так», — прокомментировал эксперт.

Пластический хирург добавил, что любой врач всегда мечтает о соблюдении пациентами выданных рекомендаций. Однако поставить камеры видеонаблюдения у каждого прооперированного и следить за ними невозможно.

«Он человек экстравагантный. Мы не знаем, что он ест и пьет. Только хирург не может отвечать за весь результат: если хирург сделал работу, а пациент не выполняет рекомендации. Хирург же не может пойти, поймать и накормить его или по попе надавать», — отметил Алексанян.

В целом, считает специалист, в случае Киркорова пока не наблюдается критических изменений — все они более чем объяснимы. По мнению врача, еще немного времени, правильная диета и реабилитация помогут поп-королю прийти в норму, если тот, конечно, уже не достиг своего идеала.

Ранее 5-tv.ru писал, что хирург Киркорова рассказал о его реальных пластических переменах и продолжении работы над внешностью звезды.

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