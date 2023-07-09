Пышно и со вкусом: Киркоров провел свадьбу звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Артист привлек внимание гостей торжества, не сдержав слез во время своей речи.

Филипп Киркоров со слезами на глазах выступил на свадьбе Нелли Ермолаевой. Звезда «Дома-2» вышла замуж за бизнесмена Алексея Смагажевского. Торжественную церемонию пара организовала на высшем уровне и показала все детали в личном блоге.

Ермолаева за день сменила три наряда стоимостью до одного миллиона рублей за каждый, а Смагажевский купил обручальные кольца в Дубае за миллион рублей. Вишенкой на торте стал Филипп Бедросович, который поздравил молодоженов с знаменательным днем.

«Как красиво, когда два любящих сердца соединяются в это очень неспокойное время. Но любовь никто не отменял», — сказал Киркоров со слезами на глазах.

Для 37-летней Ермолаевой это третий по счету брак. www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Присутствовать на свадьбе лично Киркоров не смог из-за графика, поэтому супруги и гости слушали и смотрели поздравление артиста по видеосвязи.

Брак со Смагажевским стал для Ермолаевой третьим: в 2011 году она вышла замуж за коллегу по «Дому-2» Никиту Кузнецова, но их союз продлился недолго. Затем девушка была замужем за ресторатором Кириллом Андреевым, которому в 2018 году родила сына, однако и этот брак распался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги.