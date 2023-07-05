Возможность насолить: завела ли Дана Борисова роман с экс-супругом Булановой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Дану Борисову заподозрили в очередном романе. Действительно ли она начала отношения с бывшим мужем Татьяны Булановой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: у Даны Борисовой роман с Владиславом Радимовым. Что на самом деле связывает футболиста и телеведущую? Зачем она начала обучаться стриптизу? Какую очередную пластическую операцию сделала звезда? И почему осталась недовольна результатом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Думаю: а, разметка. Помою шею, и все будет нормально. И в итоге это никакая не разметка», — рассказала телеведущая.

На днях Дана Борисова опубликовала жуткое фото, которым напугала поклонников. На лице звезды были видны внушительных размеров гематомы. Телеведущая рассказала: она хотела четкий овал лица и обратилась за помощью к специалисту. Но процедура оказалась травматичной, о чем ее заранее не предупредили.

«Это по факту была как пластическая операция. Называется формирование шейно-подбородочного угла. Я хотела, чтобы у меня здесь все было ровное (показывает. — Прим. ред.). Такой палкой выгоняют жир. Мне тоже самое канюлей полчаса под наркозом здесь гоняли. Это страшное дело. Неприятно и больно. А потом мне натянули от уха до уха (это называется гамак) нити», — поделилась Борисова.

Последствия манипуляций привели Дану в шок. Ведь через пять дней она планировала праздновать день рождения. Заказала ресторан и позвала гостей. В итоге звезда вышла из положения. Визажисты умело замаскировали синяки. Борисова не стала скрывать: процедура обошлась ей бесплатно, поэтому она не будет раздувать скандал с хирургом.

«Это самый известный пластический хирург. Он меня принял с распростертыми объятиями. Он сказал, что готов мне сделать операцию: и подтяжечку, и лицо. Она у него, кстати, стоит 2,5 миллиона», — уточнила телеведущая.

Ранее Борисова сделала липосакцию. За операцию отдала полмиллиона рублей. Но вместо идеальной фигуры знаменитость получила бугристый живот и руки разного размера.

«Я надеюсь, что благодаря спорту разровняется все это. Потому что пока мне не очень нравится. Есть какие-то впадины, бугры такие, холмы», — объяснила звезда.

Несмотря на неудачный опыт, Дана Борисова и дальше планирует прибегать к пластической хирургии и косметологическим процедурам. Она стремится как можно дольше сохранять молодость. А чтобы быть в форме и чувствовать себя сексуальной, она начала осваивать танцы на пилоне.

«Я подружилась с одним стриптиз-клубом. У меня даже, возможно, там состоится бенефис. Меня девчонки научили какие-то легкие па. Так, чисто поизображать секс, конечно, могу», — заявила звезда.

Последние пять лет Борисова одинока. За плечами телеведущей два развода (с Максимом Аксеновым и Андреем Трощенко), короткие романы с предпринимателем Алексеем Панковым и хоккеистом Александром Морозовым.

«Сильного плеча, конечно, у меня нет. Я бы это не скрывала. А так, желание, интерес, конечно, есть», — призналась телеведущая.

Недавно Дану настигло еще одно разочарование: за ней стал ухаживать бывший муж Татьяны Булановой, 47-летний Владислав Радимов.

«Зачем обязательно должны быть какие-то темы? Просто свободный мужчина, я свободная женщина. Мы познакомились на совместной съемке», — уточнила Борисова.

Дана говорит: в основном они общались в сети. Телеведущая была в восторге. Именитый футболист давно ей нравился. К тому же у нее появилась возможность насолить Булановой, которую она откровенно не любит.

«Да, он мне симпатичен был, но скорее больше мне не симпатична Буланова. Не знаю, но как-то мне она не очень», — сказала Дана Борисова.

Но спустя несколько дней после свадьбы Булановой Радимов выложил фото со своей новой девушкой. И ею оказалась не Дана, а питерская бизнесвумен Анастасия Кулешова. Знаменитость поняла, что стала жертвой собственных иллюзий. Но постаралась скрыть досаду.

«После того, как я призналась, я на следующий день посмотрела. Думаю, я у него уже заблокирована, и он со мной не будет общаться. И не будет больше первым мои сторис просматривать. Нет, ничего не отменилось. Все он так же подписан на меня. Опять же не говорю, что у него какой-то ко мне интерес. Он же представил на следующий день свою подругу. Но просто имеет право быть, что мне кто-то нравится», — высказалась телеведущая.

Борисова не понимает, почему ей так не везет в любви. Но она не отчаивается. Сейчас Дана сосредоточена на воспитании дочери, но мечтает, что однажды у нее появится сильный и надежный мужчина.