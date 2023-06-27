«Выдумка абсолютная»: Татьяна Буланова раскрыла секрет своего свадебного платья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Ходят слухи, что звезда вышла замуж из-за того, что оказалась в положении.

Прошло уже достаточно много времени с момента свадьбы певицы Татьяны Булановой, но пользователи сети продолжают обсуждать выбор платья, избранника и возможную беременность. В интервью MK знаменитость честно ответила на самые обсуждаемые вопросы.

«Честно говоря, я даже сама не ожидала, что вокруг моей свадьбы такой ажиотаж возникнет. Время прошло, а до сих пор обсуждают», — говорит певица.

После торжества поклонники артистки стали подозревать, что она беременна. Многие подумали, что с помощью неудачного платья Буланова хотела скрыть свое положение от общественности.

«Нет, это неправда. Выдумка абсолютная. Я не беременна», — говорит певица.

А вот какая судьба ждет свадебное платье, певица пока не знает. Сейчас оно просто висит в шкафу, да и концертный наряд из него не сделать. Артистке даже предложили сдать его в музей, но такая идея не пришлась по душе певице.

«У меня же нет своего музея. И в ближайшее время открывать не планирую. Поэтому пока свадебное платье будет продолжать висеть в шкафу. Я знаю, что его активно обсуждают и критикуют. Читала разные отзывы: и позитивные, и негативные. И, если честно, то мне все равно, что о нем говорят. Главное, что мне нравится», — ответила она хейтерам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько миллионов Татьяна Буланова потратила на свадьбу.