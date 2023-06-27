«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Нино Какучей; 5-tv.ru

Если человек не предохраняется, то значит, не заботится о своем здоровье.

Телеведущая Дана Борисова в молодости совершила много ошибок. До 30 лет она сделала девять абортов — и на больших, и на маленьких сроках. В те времена родители не объяснили девушке, что такое женское достоинство и как важно использовать средства контрацепции. Звезда сама призналась, что была безответственна в плане секса, поэтому теперь вынуждена расплачиваться за ошибки прошлого. Врач, акушер-гинеколог Нино Какучая рассказала в комментарии 5-tv.ru, какие еще последствия могут ждать Борисову.

Эксперт отмечает, что аборты отрицательно влияют на здоровье как с точки зрения гормонального срыва, так и с точки зрения механической травмы для матки. Есть масса осложнений от вторичного бесплодия до массивного гормонального сбоя. Могут быть отдаленные последствия, например, бесплодие. Однако, с этим Борисовой повезло. Сейчас она воспитывает 15-летнюю дочь Полину. Однако, теледива не скрывает, что ее семья могла быть намного больше.

Акушер-гинеколог также добавила, что аборт отрицательно влияет и на психологическое состояние женщины. Пусть на подсознательном уровне, но влияет. Бесследно на психике это никак не сказывается, все равно на психике следы принятых решений остаются — и спустя года практически все пациенты сожалеют, что когда-то делали хотя бы один аборт.

«Если пациент не научился предохраняться, значит он не совсем заботится о своем организме. Гораздо лучше принимать контрацептивы или установить внутриматочную спираль, чем делать девять абортов, а потом переносить их последствия», — подчеркивает Какучая.

Дана Борисова прекрасно осознает, что такими действиями она нанесла большой урон здоровью, своей голове и психике.

«Аборты всегда несут проблемы. И в физическом, и в психическом плане, и в функционировании организма в целом», — заключила акушер-гинеколог Нино Какучая.

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