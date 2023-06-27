«Вам и не снилось»: как сложилась судьба актеров знаменитого советского фильма

Фото: Кадр из фильма "Вам и не снилось", режиссер Илья Фрэз, 1980г.

Роли в советской картине о первой любви подростков Кати и Ромы обрушила на молодых артистов огромную популярность. Однако слава счастья им не принесла.

В России сняли новую экранизацию повести «Вам и не снилось…». Одноименная советская лента 1980 года до сих пор занимает место одной из любимых картин того периода. Кинематографисты во второй версии решили сместить фокус внимания и из истории о первой любви сделать семейную драму о детско-родительских отношениях.

О дате выхода новой картины пока не сообщается. Но уже известно, что фильм покажут на одном из кинофестивалей в 2024-м.

Пятый канал решил вспомнить, как создавался легендарный советский фильм, и выяснил, чем удивит современное видение режиссеров.

Как создавался фильм «Вам и не снилось»

Писательница Галина Щербакова до своей знаменитой повести «Вам и не снилось» написала несколько серьезных произведений, но все они не были приняты литературными журналами того времени. Тогда автор решила создать легкую историю о первой любви.

На повесть ее вдохновил сын-подросток, который, чтобы оставить любовное послание своей возлюбленной, решил залезть по водосточной трубе на балкон шестого этажа, где жила девушка. Десятиклассник успешно забрался наверх, но вот со спуском возникли проблемы. Где-то на уровне третьего этажа водосток разломился. Тогда все закончилось благополучно, но в голове писательницы засел вопрос: а что бы случилось, если юный влюбленный погиб из-за своих чувств.

В результате этого случая у Галины Щербаковой родился сюжет о советских Ромео и Джульетте, который вылился в повесть «Роман и Юлька», где любви обычных старшеклассников мешают их родители. Думая, что чувства школьников — это временный порыв, взрослые всеми силами пытаются препятствовать их общению, но, чем яростнее их отталкивают друг от друга, тем сильнее они притягиваются. Но из-за своих жестких действий мамы могут навсегда потерять детей.

Кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссер Илья Фрэз, 1980 г.

Автор сразу отнесла свою работу в редакцию журнала «Юность», но ответа по поводу рукописи не получила. Тогда Галина отправила произведение на киностудию имени Горького мэтру отечественного кино Сергею Герасимову, который в то время руководил постановками молодых режиссеров.

Через несколько дней Щербаковой позвонила жена Герасимова — Тамара Макарова, которая заверила, что сделает все возможное, чтобы эта история появилась на экране, так как ей понравился сюжет. Вскоре в квартире автора вновь раздался звонок. На это раз звонил режиссер Илья Фрэз, который и взялся снимать трогательную историю о первой любви.

Не понимая, почему на киностудии произведение понравилось, а в печати так и не появилось, Галина отправилась в редакцию «Юности» лично к возглавлявшему ее Борису Полевому. В кабинете главного редактора выяснилось, что издание не устроил печальный финал истории. По замыслу писательницы главный герой погибает.

Тогда Щербакова взяла рукопись и вышла из кабинета. В коридоре она своей рукой изменила последние несколько предложений, дав читателям крохотную надежду на то, что первая любовь не может так трагически завершиться.

Спустя два месяца, когда подготовка к съемкам фильма уже шла полным ходом, повесть опубликовали под редакторским названием «Вам и не снилось».

Как сложилась судьба актеров, сыгравших в советском фильме

Участие в этом фильме принесло актерам невероятный успех. История тут же стала хитом. В 1981-м читатели журнала «Советский экран» признали «Вам и не снилось…» лучшей картиной. Романтическую историю оценили не только в СССР, но и за рубежом. Ее показывали в Венгрии, Югославии и даже США.

Но успех этой ленты для некоторых артистов стал не подарком судьбы, а настоящим проклятием. Сделать блестящую актерскую карьеру главным звездам фильма после выхода «Вам и не снилось…» не удалось. Судьба некоторых исполнителей сложилась трагически.

Вера — мама Ромы (Лидия Федосеева-Шукшина)

Кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссер Илья Фрэз, 1980 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В советском фильме роль мамы Ромы сыграла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. На тот момент она была уже известна по ролям в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная» своего покойного уже на тот момент мужа режиссера Василия Шукшина и в картине «12 стульев» Марка Захарова.

Ей всегда удавалось играть простых русских женщин. И в этой роли она также смогла передать образ волнующейся за судьбу сына матери. У самой Федосеевой-Шукшиной на тот момент было трое дочерей. Старшая Анастасия появилась на свет в браке с актером Вячеславом Ворониным, но отношения с первеницей у артистки не сложились.

Из-за занятости родителей вся забота о девочке легла на плечи бабушки и дедушки со стороны отца. Лидия навещала дочь редко, поэтому та была очень обижена на нее. Будучи взрослой Анастасия хотела примириться со звездной мамой, но эта попытка не увенчалась успехом. Сейчас старшая наследница с Лидией не общается.

Младших — Марию и Ольгу — знаменитость родила в браке с писателем и режиссером Василием Шукшиным. Дочери продолжили актерскую династию.

После смерти любимого мужа Лидия еще трижды пыталась устроить свое личное счастье. Но ни брак с кинооператором и режиссером Михаилом Аграновичем, ни отношения с польским художником Мареком Межевским, который был на 16 лет младше, не принесли ей счастья.

Вырвать у судьбы последний кусочек взаимной любви актриса попробовала, когда ей было уже за 80. В 2018-м под венец ее повел давний друг — музыкальный продюсер Бари Алибасов. В СМИ изначально эту свадьбу называли странной, но никто из знакомых звезд не догадывался, каким скандалом обернется это замужество.

Оказалось, что супруг уговорил Лидию подписать дарственную на квартиру, которая ей принадлежала. Через год после свадьбы дочь знаменитости — Ольга — проверила информацию об имуществе матери и была поражена, узнав, что недвижимость перешла к отчиму. Женщина хотела договориться с Алибасовым, чтобы он вернул собственность законной владелице добровольно, но тот отказался. Тогда Ольга подала на него в суд.

Бари заявлял, что любимую жену он из дома не гнал, просто хотел уберечь ее от меркантильной дочери, которая якобы жаждала завладеть имуществом Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на предоставленные Алибасовым доказательства, что его супруга добровольно подписала дарственную, суд принял решение в пользу его избранницы.

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В 2020-м состоялся громкий развод звездной пары. Но Федосеева-Шукшина не раз заявляла, что будет не против, если Бари вернется к ней. По словам знаменитости, после разрыва они не перестали общаться друг с другом.

Сейчас актрисе 84 года. С 2018-го она уже не снимается в кино. В 2023-м стало известно, что у Федосеевой-Шукшиной произошел инфаркт головного мозга.

Людмила — мама Кати (Ирина Мирошниченко)

Кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссер Илья Фрэз, 1980; www.globallookpress.com / АГН Москва

На роль матери главной героини пробовались многие известные актрисы, но ни одну из них Илья Фрэз не утвердил. Сыграть в фильме он доверил только Ирине Мирошниченко, даже несмотря на проблемы со здоровьем, которые ее преследовали тогда. Незадолго до съемок актриса попала в аварию и вынуждена была носить на шее фиксирующий воротник. Но режиссер не стал менять исполнительницу и дождался, пока Ирина поправится.

Актриса была к тому времени тоже весьма известной. Она снялась в фильмах «Ошибка резидента», «Это сладкое слово — свобода!», «Агент секретной службы» и других.

После роли в фильме матери главной героини в «Вам и не снилось…» Мирошниченко продолжила радовать зрителей яркими ролями в кино. В 1988-м она получила звание Народной артистки РСФСР.

А вот на личном фронте знаменитости так и не повезло. Познать радости материнства актриса не смогла. В первом браке с драматургом Михаилом Шатровым Ирина сделала аборт. Это было совместное решение супругов, девушка тогда только начинала свою карьеру, а молодой человек не хотел препятствовать ей на пути к славе. Но брак не сложился. Через несколько лет актриса полюбила другого и ушла.

Со вторым мужем режиссером Витаутасом Жалакявичюсом создать крепкую семью не получилось. Супруги просто не уживались в быту, и уже через полгода после регистрации брака решили расстаться.

Третьим избранником знаменитости стал коллега по цеху Игорь Васильев. Судьба подарила Ирине еще одну возможность стать матерью, но из-за страха нестабильности Мирошниченко вновь прервала беременность, о чем потом долго сожалела.

На данный момент 80-летняя актриса не снимается в кино, но продолжает выходить на сцену, выступает в качестве вокалистки, записывает песни и преподает актерское мастерство.

Катя Шевченко (Татьяна Аксюта)

Кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссер Илья Фрэз, 1980; Вконтакте / «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО» (РЕТРО)

В советском фильме имя главной героини изменили. Юная Джульетта в картине носит имя Катя.

На момент съемок Татьяне Аксюте (девичья фамилия — Голубятникова) было 23 года. Она только окончила ГИТИС, вышла замуж за однокурсника Юрия Аксюту, фамилию которого взяла после церемонии бракосочетания. Вместе они прожили много лет, но в 2021-м они развелись. По словам Татьяны, за годы семейной жизни они стали близкими людьми, поэтому расстались друзьями.

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Фрэз был очень доволен молодой актрисой. Татьяна уже обладала опытом работы в театре и кино, что помогало ей с успехом выполнять требования режиссера с первого дубля.

После выхода на экраны фильма девушка с большими карими глазами стала настоящей знаменитостью. Она стала получать роли в фильмах лучших режиссеров СССР. Но ей предлагали играть только маленьких девочек и школьниц, вроде Кати, которую она сыграла в «Вам и не снилось…». В иных амплуа мэтры советского кино ее не видели.

Успех, который принесла Аксюте картина, быстро угас. Уже в середине 80-х об актрисе начали забывать. Роли стали мельчать, а потом и вообще ее перестали звать в кино. В 90-х актриса оставила кинематограф и посвятила себя театру.

На сцене Татьяне легко удалось переломить амплуа «школьницы» и показать широту своего таланта. В настоящее время 66-летняя актриса передает свои знания и опыт тем, кто только взбирается на театральные подмостки. Она преподает в Детском доме творчества в московском парке «Сокольники».

Рома Лавочкин (Никита Михайловский)

© РИА Новости; Кадр из фильма «Палач», режиссер Виктор Сергеев, 1990 г.

Для советского фильма долго искали актеров на роль юных влюбленных. Особенно сложно давался поиск мальчика на роль Ромы. Когда уже на роль Кати утвердили Татьяну Аксюту, кто-то шепнул Фрэзу, что в Ленинграде есть школьник, который может понравиться создателям картины. Им стал 16-летний Никита Михайловский. На тот момент у юноши за плечами не было серьезных актерских работ, но на пробах он покорил всю съемочную группу своим обаянием. Стоит отметить, что в том же году у мальчика от порока сердца умерла мама, и съемки, вероятно, помогали Никите отвлечься от гнетущих мыслей.

На съемках он играл так искренно и пронзительно, что многим казалось, что о любви он знает больше, чем его замужняя партнерша, которая была практически на семь лет его старше. Однако съемки давались молодому человеку тяжело. Сказывалась нехватка опыта. Вероятно, недостаточность подготовки также привела к тому, что на экране герой Михайловского говорит голосом другого актера — Александра Соловьева.

Работа в фильме убедила Никиту получить театральное образование, но популярность быстро начала тяготить юношу. Он начал задумываться о том, чтобы стать режиссером. И никто из окружающих не сомневался, что его ждет успех на этом поприще.

Актер как будто торопился жить. Уже в 22 года он впервый раз женился и стал отцом. Однако брак просуществовал недолго, его супруге, так же актрисе, тоже хотело самореализоваться в карьере, что вызывало трудности в их отношениях с популярным мужем. Вскоре супруги разошлись. Через несколько лет Никита женился второй раз.

Несмотря на популярность, которую принесла ему роль Ромы Лавочкина, поле этого Михайловский сыграл только в 11 картинах. Дело в том, что судьба отвела ему всего 27 лет жизни. У молодого человека диагностировали лейкемию. Он умер в 1991-м, через две недели после дня рождения.

Через несколько лет после смерти оказалось, что у Никиты Михайловского есть еще и внебрачный сын. Однако знаменитость никогда его не видел.

Бабушка Ромы (Татьяна Пельтцер)

Кадр из фильма «Палач», режиссер Виктор Сергеев, 1990 г.; www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Запоминающейся оказалась роль бабушки Ромы. В советской картине ее сыграла Татьяна Пельтцер. На тот момент актриса была на пике своей популярности. Своего звездного часа знаменитости пришлось ждать в течение многих лет. Известность к Пельтцер пришла после пятидесяти лет. На момент съемок в «Вам и не снилось» актрисе было глубоко за 70, и она все еще была востребована в театре и кино.

Однако возраст постепенно давал о себе знать. В начале 80-х у Пельтцер начались проблемы с памятью, а уже в конце десятилетия развились подозрительность и мания преследования. Но режиссеры продолжали снимать обаятельную старушку и задействовать ее в театральных постановках. Умерла актриса в 1992-м после перенесенных инфаркта и пневмонии. Ей было 88 лет.

Как снимали советский фильм «Вам и не снилось»

Разница в возрасте и опыте между актерами, играющими влюбленных, привела к серьезным проблемам на площадке. Несмотря на обаяние и искренность, с которым играл Никита Михайловский, ему удавалось сыграть так, как нужно было режиссеру, только к шестому дублю, в то время, как Татьяна Аксюта к этому моменту уже уставала и не могла выдать точную эмоцию. По воспоминаниям создателей практически весь фильм состоит из «срединных» дублей.

Конечно же, «Вам и не снилось…» запомнился удивительно легкой и романтичной музыкой, которую написал композитор Алексей Рыбников. Специально для съемок он создал несколько инструментальных тем, а главная песня «Последняя поэма» на стихи индийского поэта Рабиндраната Тагора в переводе Аделины Адалис была написана им еще 1970-м, когда музыкант работал над музыкой к фильму «Остров сокровищ». Долгое время композиция ждала своего часа и в 1980-м стала популярна сразу же после выхода кино на экраны.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики. Некоторые журналисты обвинили режиссера в том, что он пропагандирует ложную семейственность и семейную диктатуру. Однако молодежи романтическая история пришлась по душе.

Чем будет отличаться новая экранизация

Несмотря на то, что фильм снят на основе того же произведения, что и советская картина, создатели современной версии предупреждают, что это не ремейк, а новая экранизация. Чтобы уйти от домыслов, они даже дали другое название своей картине. Фильм получил заглавие в честь матери главного героя — Веры.

Костяк съемочной группы практически полностью женский (режиссер — Ира Волкова, сценарист — Ярослава Пулинович), поэтому именно тематика материнства стала основополагающей для киноленты и немного сместила подростковую историю.

Создатели фильма постарались воссоздать атмосферу СССР 1979 года. Сделать это, по их признанию, было довольно сложно, так как в Москве практически не осталось мест, нетронутых современностью. Также оказалось сложным воссоздать реалии тех лет, потому что в некоторых вопросах сохранилось не так много информации. Например, по теме обмена квартир.

Стоит отметить, что создатели отдали дань советской киноленте и вернулись в московскую школу в Ясенево, где проходили съемки советской картины. В некоторых эпизодах фильма также можно увидеть городские пейзажи Санкт-Петербурга и Новороссийска. Прокат намечен на 2023 год.

Кто сыграет в новом фильме

В новом фильме главную роль отдали маме Ромы — Вере Лавочкиной. Сыграть эту роль режиссер картины Ира Волкова доверила актрисе Виктории Толстогановой.

Актриса оценила, что в этой версии кинематографисты решили больше внимание уделить взрослым и рассказать историю о том, как важно вовремя отпускать детей во взрослую жизнь. В своей героине Виктория увидела характер своей мамы, и именно это, по ее словам, помогло лучше вжиться в этот непростой образ.

Актриса Виктория Толстоганова. www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

В новой экранизации повести влюбленных сыграют начинающие актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. Пока в их фильмографии нет главных ролей, но, по словам создателей, их дуэт на экране сложился идеально.

В фильме «Вера» маму главной героини сыграла Ольга Сутулова, а роль бабушки Ромы — Ольга Лапшина. Также на экране появятся Алексей Розин, Наталья Бочкарева и другие знаменитости.