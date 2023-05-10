Экранная боль: как Абдулов, Питт и Тальков повторили свою киносудьбу

Фото: Кадр из к/ф «С любимыми не расставайтесь», реж. Павел Арсенов , 1979 г.

Некоторые знаменитости так хорошо перевоплощаются в своих кино-героев, что потом живут по их сценарию.

Фильм обязательно понравится зрителю, если актеры вкладывали душу во время съемок и максимально вживались в роль. Артистам приходится проделать большую работу, чтобы перевоплотиться душой и телом в другого человека. Правда, иногда это обретает мистический смысл. Актеры будто повторяют судьбу своих персонажей на экране. Издание aif.ru сообщило о нескольких случаях, когда кино переродилось в жизнь.

«Ненастоящий» развод

Актеры Александр Абдулов и Ирина Алферова были очень крепкой парой в советском кинематографе. Поклонники предвещали им долгое совместное будущее. В 1979-году знаменитости получили главные роли в психологической мелодраме, где сыграли мужа и жену. Там супруг перестает верить своей благоверной и начинает ревновать ее буквально к каждому столбу. Женщина не выдерживает нападки мужа и пара расстается.

Спустя некоторое время разошлись и те, кто играл несчастливый союз — Абдулов и Алферова. Правда, артисты сделали это уже в реальности.

Сценарий жизни

Расставание влюбленных случилось и у других знаменитостей. Анджелина Джоли и Брэд Питт по неофициальным данным были вместе около 12 лет. Однажды актриса стала режиссером для мелодрамы. В ней звезда сыграла главного персонажа, а на роль супруга своей героини позвала реального мужа — Питта. Сюжет фильма построен на паре, которая переживает кризис в отношениях. Они решают спасти брак и отправляются на отдых к морю.

Правда, проблемы в отношениях оказались не только у экранных влюбленных. Настоящие Анджелина и Брэд объявили о расставании вскоре после премьеры мелодрамы. При этом актриса сама писала сценарий к фильму, который потом воплотился в реальность.

Сбывшийся страх Мордюковой

Одно из самых трагичных совпадений с киносудьбой было у актрисы Нонны Мордюковой. В 1971 артистка снималась в драме вместе со своим сыном Владимиром Тихоновым. По сценарию сын ее героини умирает во время срочной службы. В фильме есть момент, когда знаменитость должна сыграть прощание с умершим наследником.

Мордюкова делилась, что эта сцена оказалось очень тяжелой для нее. Ей стало трудно входить в образ из-за страха. Одна мысль о том, что можно похоронить собственное чадо — навивала ужас.

Увы, в будущем звезде пришлось пережить такое же несчастье. Ее наследник Владимир умер в 40 лет из-за проблем с сердцем.

Точно в сердце

Звезда конца 80-х — начала 90-х, певец и композитор Игорь Тальков погиб в возрасте 34 лет рядом с гримеркой перед концертом. Пуля попала ему в грудь. Почти также, как и его герою в фильме «За последней чертой». По сценарию главарь банды рэкетиров по имени Гарик погибает от рук главного героя картины в исполнении Евгения Сидихина, который стреляет прямо в сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кем работали звезды до того, как прославились.