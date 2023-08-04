Сэкономить деньги и время: как своими руками сделать систему капельного полива

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Битва за урожай на даче отнимает много усилий. К счастью, существует немало способов облегчить жизнь садовода.

Лето, жара, а значит, на дачах и приусадебных участках продолжается настоящая борьба за урожай. Самое важное в этот период — регулярный полив растений. Правда, времени на это хватает не всегда, а автоматические системы подачи воды стоят недешево. Но не следует отчаиваться. Бывалые огородники придумали, как решить эту проблему.

Что такое капельный полив? Как соорудить систему подачи воды к растениям на даче своими руками? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое капельный полив

Капельный полив выступает в качестве удобной альтернативы лейкам и шлангам. Принцип работы такой системы заключается в том, чтобы провести воду как можно ближе к выращиваемым растениям. При этом жидкость подается медленно, а сам процесс регулируется специальными дозаторами.

Дачники могут применять капельный полив как для культур в открытом грунте, так и для посадок в теплицах. Во втором случае это довольно удобно и практично, так как в закрытом пространстве растения больше подвержены засухе, поскольку лишены доступа к осадкам. Поэтому уход за растениями в парниках требует больше времени и сил.

Использовать систему капельного полива рекомендуется и в том случае, когда человек не может часто бывать на даче или просто хочет избавиться от лишних физических нагрузок и освободить время для выполнения других важных дел.

Как сделать систему полива с помощью пластиковых бутылок

Для самодельной системы капельного полива потребуется несколько двухлитровых пластиковых бутылки и медицинские иглы. Сначала нужно наполнить тару водой и плотно закрыть крышкой. Затем воткнуть иголки в нижнюю часть тары.

«Чтобы отрегулировать скорость капель, крышками нужно подрегулировать подачу воздуха в бутылки. Чем меньше воздуха будет попадать в бутылку, тем реже будет капать», — подчеркнул автор идеи Игорь Гладников.

Осталось только расставить полученные устройства возле растений так, чтобы вода поступала сразу к корневой системе. По словам умельца, в данном случае капельный полив можно настроить на целых две недели.

Как создать систему полива с помощью медицинских игл

Второй способ подачи воды на огород заключается в использовании обычного садового шланга, который надо протянуть между грядок. В данном случае также понадобятся медицинские иглы. Их нужно обрезать, например, ручным гравером (универсальным электрическим инструментом для шлифования. — Прим. ред.), оставив буквально пару сантиметров.

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«Демонстрирую работоспособность системы. Обычный садовый шланг и в нем вот эти капилярчики. Причем они работают вообще идеально. У вас не получаются струйки, а именно капельки. По причине, что вода заходит сначала в узкие каналы, попадает уже в широкие», — рассказал умелец Константин Леликов.

Как создать систему полива с помощью старого шланга

Если на даче есть старый дырявый шланг, то можно поступить еще проще. А именно: проделать в нем с десяток отверстий шилом. А после этого растянуть по огороду. Чтобы рукав лег ровно, его надо зафиксировать. Для этого подойдут, к примеру, самодельные колышки из оцинкованной проволоки.

«Переворачиваем отверстиями вниз в землю и подключаем полив», — уточнил мастер Валерий Кривошей.

Как сделать систему полива из полипропиленовых труб

Еще один вариант включает использование остатков полипропиленовых труб. Автор идеи Сергей Козлов сначала нарезает заготовки требуемых размеров. Затем их нужно спаять между собой.

Получается прямоугольная основа, к которой умелец присоединяет шаровый кран, а к нему — еще один отрезок трубы высотой около метра. На ее конце фиксируется обычная садовая лейка. Такую поливалку можно использовать не только для растений, но еще и как летний душ для детей.