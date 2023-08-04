В огне не горит, в воде не мокнет: какой лак лучше всего защитит беседку на даче

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На рынке сегодня представлены в основном покрытия от отечественных производителей. Но могут ли они конкурировать с зарубежными аналогами?

Лето — самое время навести порядок на участке, освежить деревянные конструкции, крыльцо, беседку или фасад дома. Для этих целей на рынке продают защитные лаки, но выбрать качественное и надежное покрытие не так-то просто.

Товаров от проверенных зарубежных производителей в магазинах почти не осталось. А если и удастся найти банку со знакомым названием, придется раскошелиться. За литр лака от популярных брэндов просят не меньше 2,5 тысячи рублей — серьезный удар по семейному бюджету.

Можно ли в таком случае положиться на отечественные аналоги? Какие из них самые надежные и лучше всего подойдут для использования на улице? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Акриловый, полиуретановый, яхтный: разновидности лака по дереву и особенности

Михаил Новожилов — инженер технолог строительной компании. Вместе с ним решили проверить, можно ли сейчас найти в продаже достойную альтернативу разрекламированным маркам.

«Лаки различаются и по своему составу, по основе, то есть растворителю, и области применения», — говорит Михаил Новожилов, инженер-технолог строительной компании.

Для эксперимента купили разные лаки по дереву:

акриловый — за 550 рублей за литр. Этот состав представляет собой особую пластмассу, растворенную в полимерах метакриловой кислоты. Применяется он в строительстве для декорирования древесины, кафельной плитки, камня, бетона, гранита и даже наклеенных обоев;

полиуретановый. Он обошелся в 700 рублей за литр. Средство считается гарантом прочного покрытия. Химический состав основан на применении гидрокислых и алкидно-уретановых смол, которые смешиваются с алифатическими углеводородами, красителями, добавками и пластификаторами;

яхтный лак — самый дорогой, цена за тот же объем — 810 рублей. Производят покрытие на основе алкидно-уретановых смол. В состав также часто включают антисептические вещества, защищающие древесину от гниения, поражения плесенью и грибком. Потому средство применяют при обработке прогулочных судов и парусных лодок.

Какой лак ложится на дерево ровно и сохнет быстро

Но какой из лаков лучше всего подойдет для дома, дачи или беседки? Чтобы понять это, возможности покрытий проверили на сосновых досках. Для начала материал подготовили к работе — зашкурили дерево наждачной бумагой.

«Если мы оставим поверхность достаточно грубой, то уйдет много лака, потому что он будет впитываться во внешнюю поверхность дерева, и получится большой расход», — поясняет эксперт.

Первым тестирование прошел акриловый лак. Работать с ним оказалось легко, но слой покрытия получился довольно тонким. Но у средства есть огромный плюс — оно практически не пахнет. Соответственно состав прекрасно подойдет для внутренней отделки.

Другое дело — полиуретановый лак. Работать с ним можно только в маске или респираторе. По консистенции средство напоминает густое масло, но при этом ложится на поверхность равномерно. А это существенный и, пожалуй, главный плюс. Причем наносить его оказалось даже проще, чем акриловый — а значит, еще одно очко в пользу образца.

«Скорость нанесения гораздо выше и кистью работать легче», — подчеркивает достоинства средства инженер.

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На очереди — яхтный лак. Этот состав — самый вязкий и по идее самый надежный. Он должен хорошо выдерживать любые погодные условия — дождь, ветер, мороз, жару. Не зря подобными лаками покрывались плавательные средства.

Но что же на деле? Запах оказался не слишком выраженным, однако проветривать помещения после покрытия первое время все же придется. А вот наносится средство гораздо сложнее, чем предыдущие.

Зато расход у яхтного лака довольно экономный: на один квадратный метр всего 100 граммов защитного состава. Почти столько же — и у второго образца. Быстрее всех закончится акриловый лак.

Производители всех образцов обещали, что лаки застынут за 12 часов. В реальности ожидания оправдал только акриловый лак. Остальные сохли намного дольше: средству под номером два понадобились сутки, а под номером три — 20 часов.

Какой лак для дерева устойчив к ударам

Далее выждали время и для каждого эксперимента сделали свой набор заготовок. Осталось проверить, как хорошо лаки защищают древесину от повреждений. Испытание проводили при помощи обычного строительного ножа, которым оставляли зарубки на каждой доске.

На первый взгляд, все три доски пострадали примерно одинаково. Но если присмотреться, станет ясно: в случае с тонким акриловым лаком царапины и сколы появились на самой древесине, а на двух других — только на защитном покрытии.

«Здесь наблюдаем, что повредили именно внешнюю пленку. Если зачистим повреждения, даже до самого дерева не доберемся», — отмечает специалист.

Это значит, что полиуретановыми и акриловыми лаками можно смело покрывать полы и ступени. То есть поверхности, которые стираются очень быстро. Акриловый же состав годится разве что для стен.

Какой лак для дерева устойчив к загрязнениям

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Но деревянная поверхность все равно испортится, если лак пропускает грязь. Решили проверить, как выбранные образцы справятся с такой задачей. Для этого на все заготовки налили моторное масло. А затем добавили еще более въедливую и темную субстанцию — отработку. И спустя десять минут промокнули пятна бумажным полотенцем.

Если лак отталкивает загрязнение, этого достаточно. Но увы — акриловый состав испытание провалил: на дереве остались разводы. Можно считать, что поверхность испорчена.

А вот второй и третий образцы показали отличный результат — никаких следов на поверхности не осталось.

Какой лак для дерева устойчив к влаге

У конструкций из дерева есть слабое место — материал быстро гниет. Поэтому одна из главных задач лака — защитить поверхность от влаги. Чтобы проверить, как с ней справляются выбранные образцы, доски опустили в контейнер с водой и оставили та на целые сутки. Пришло время оценить результат.

«Во-первых, на образце под номером один пошла деформация, а во-вторых даже через время она остается влажной», — говорит инженер.

Второй образец эксперимент тоже провалил. И только яхтный состав надежно защитил поверхность.

«Видно, что поверхность при обработке лаком приобрела яркие гидрофобные свойства. Капли на ней сформированы в виде полусфер, то есть они однозначно не пропитались через лак и не проникли в структуру дерева», — подитожил мастер.

Какой лак для дерева устойчив к огню

Напоследок составам устроили испытание огнем. Для этого взяли газовую горелку, температура которой достигает 750 градусов. Если средство качественное, оно и такой удар выдержит.

По итогам все три доски обуглились, но огню распространиться не дали.

«Общий итог -все лаки защищают от пожара», — делает вывод эксперт.

Но лучше всего древесину защищает яхтный лак. Им можно смело покрывать беседку, ступени крыльца и переживать, что дерево быстро придет в негодность. А вот для внутренних работ подойдет и акриловый состав. И главное, что отечественные лаки справляются с задачей не хуже зарубежных. Значит, есть хороший способ сэкономить на ремонте.