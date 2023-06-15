Решили миром: почему Дана Борисова простила хозяйку укусившего ее дочь пса

Дана Борисова не стала требовать деньги с хозяйки собаки за нападение на дочь

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Из-за нападения собаки дочь Даны Борисовой оказалась больнице. Каким образом телеведущая разобралась в ситуации, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дочь Даны Борисовой Полину, на которую напала собака, выписали из больницы. Через что пришлось пройти звездной наследнице? Правда, что животное не было привито от бешенства? И чем в итоге закончился конфликт телеведущей и владелицы пса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На руках царапина от укуса: длинные полосы и часть из них кровоточащие», — рассказала Дана Борисова.

Известная телеведущая и ее 15-летняя дочь Полина Аксенова на днях вместе посетили премьеру фильма. Наследница звезды вела себя скованно и старалась прятать руки. Недавно она получила серьезную травму. Во время обеда в загородном ресторане на девочку напала собака породы Джек-Рассел.

«У меня на руках сидела наша собачка Миша. И эта собачара подбежала. Наверное, хотела нашу Мишу загрызть. Пыталась ее укусить, а поскольку я ее обнимала, укусила меня», — уточнила дочь Борисовой.

Полина рассказывает: все произошло за считанные секунды. Она не успела даже испугаться. Сотрудники заведения оттащили от нее собаку.

«Я просто в шоке была. Знаете, когда болевой шок, ты не плачешь, ничего», — высказалась наследница телеведущей.

«Собака сама по себе агрессивная. Нам там же на месте сказали официанты, что она набрасывается уже на третью собаку. Мы стали выяснять, чья. Оказалось, что это собака управляющей этого ресторана. Она сама отъехала, оставила собаку на официантов», — объяснила Борисова.

Звезда признается: от шока и растерянности она совершила большую ошибку. Она написала расписку, что не имеет претензий к персоналу, и они с Полиной отправились домой. А ночью у наследницы началась лихорадка, воспалились и распухли раны.

«Жуткое зрелище. Мы вызвали скорую. Оказывается, в такой ситуации одновременно приезжает и полиция», — отметила Дана Борисова.

В больнице Полине обработали раны и назначили курс уколов от бешенства.

«Врач сказал, что самые опасные зоны — это лицо, шея и кисть руки», — сказала Полина Аксенова.

«Это очень сильно сажает иммунитет, и что против бешенства это фактически отраву вливаешь в своего ребенка», — уверена телеведущая.

Борисова связалась с хозяйкой напавшей собаки и выяснила: у животного не было нужных прививок.

«Я говорю: „Пожалуйста, будьте любезны мне фото в WhatsApp с печатью“. Там стоит дата и печать, потому что это очень серьезный документ. Он обязательно вносится в паспорт. И тут она мне признается, что собака не привита», — рассказала Борисова.

Полина три дня находилась под присмотром врачей. И только убедившись, что ей ничего не грозит, медики выписали девочку домой. Сама Борисова в это время решала, как наказать обидчиков наследницы.

«Оказалось (просто какое-то совпадение уникальное), что в этот же день Госдума приняла закон, что за укус собакой человека или другого животного — штраф 200 тысяч. Я хочу разобраться, с юристом посоветоваться. Все нюансы узнать и тогда уже принять решение», — уточнила телеведущая.

«Можно брать и миллион, потому что это огромный стресс, это потрясение, это ущерб моральный, материальный. И пусть все те, кто ходит с собачками, будут думать. Поэтому я думаю, что даже мало 200 (тысяч. — Прим. ред.)», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Но в итоге Борисова решила, что не будет наказывать хозяйку собаки рублем. Ведущая призналась: они решили дело миром за небольшую услугу.

«Мы вроде бы полюбовно договорились. Не деньгами, а бартером», — заявила мама пострадавшей.

Сама Полина оказалась не против урегулирования конфликта. Однако многие не поняли поступок Борисовой и даже осудили ее за меркантильность.

«Что за бартер? Это вообще звучит очень дико. Какой может быть бартер, когда возникает такая ситуация?» — удивилась певица Ирина Ортман.

«Если бы со мной произошла такая история, я бы вообще стерла всех, кто причастен. Я бы не оставила в покое эту ситуацию», — подчеркнула блогер Нелли Ермолаева.

Дана объясняет: у Полины сейчас экзамены, и лишний стресс дочери ни к чему. К тому же она полностью поправилась, а потому не хочет раздувать конфликт.