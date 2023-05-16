«Сходят с ума»: почему дети звезд ведут деструктивный образ жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

Перечислили самые «шумные» истории непослушных детей звезд.

Многие дети звезд идут в «раздрай»: они не чураются наркотиков, злоупотребляют алкоголем, занимаются селфхармом и торгуют запрещенными веществами. 5-tv.ru собрал известные истории звездных детей, которые ведут или вели деструктивный образ жизни, а также спросил у семейного психотерапевта Натальи Шляпужниковой о том, почему так происходит.

Татьяна Плаксина — дочь певицы Любови Успенской

Со стороны казалось, что жизнь Плаксиной полна денег и роскоши. Однако у девушки была депрессия, от которой она спасалась уходом от реальности и употреблением наркотиков.

Ее, по собственному признанию, очень травмировало то, что между родителями были напряженные отношения и конфликты. Реабилитация шла непросто — лечение в наркологических центрах не приносило желаемого результата, ведь ничего не могло восполнить душевную пустоту.

Панацея нашлась за пределами специализированных заведений. При этом в настоящее время в жизни 33-летней дочери Успенской все встало на свои места.

Избавившись от наркотической зависимости, девушка наладила взаимоотношения с мамой. Теперь они живут вместе и работают над творческими проектами.

Лидия Чистякова — дочь певицы Глюкозы

Звездная наследница часто рассказывает о тяжелых взаимоотношениях с матерью. Девушка ищет себя, красит волосы, делает пирсинг, наносит яркий макияж и курит. Из-за этого ее дважды выгоняли из элитной школы. В ее жизни было даже, что из-за бессонницы она сидела на транквилизаторах.

Знаменитая мама старается во всем поддерживать отпрыска и быть с ней лучшими подругами. Но при этом подчеркивает, что о полной свободе действий речи пока не идет. Свой метод воспитания Глюкоза объясняет желанием установить доверительные отношения с ребенком.

Денис Шальных — сын актрисы Елены Яковлевой

Молодой человек известен публике своими многочисленными татуировками в виде гробов и черепов. Его тело покрыто подобными узорами на 80%.

Кроме того, Денис бросил институт, занимался шрамированием (нанесение узоров на кожу путем ее травмирования — Прим. ред.) и до сих пор ведет разгульный образ жизни.

Полина Аксенова — дочь телеведущей Даны Борисовой

15-летняя девочка дралась с матерью, прогуливала школу и не раз сбегала из дома. Когда она начала резать себя — о чем Борисова рассказала публике с помощью фото окровавленной одежды — ее отправили в психиатрическую клинику для детей и подростков.

Более того, телеведущая признавалась, что просверлила глазок и установила слежку за спальней дочки из-за того, что подросток шумит за стеной до трех ночи.

Почему звездные дети «сходят с ума» — мнение психотерапевта

Эксперт Шляпужникова считает, что проблема только в одном — они все хотят внимания со стороны своих родителей. Поэтому отпрыски знаменитостей иногда берутся за все доступные способы, вплоть до антисоциального поведения.

«Так как родители звездные, они обычно заняты, у них нет времени. Они считают, что их дети должны быть идеальны сами по себе. Или же с помощью няни и тех, кто их воспитывает. Но так бывает отнюдь не всегда. И отпрыски начинают вести деструктивный образ жизни, привлекающий к себе внимание», — объясняет Шляпужникова.

Если бы родители давали детям больше своего времени, то такого бы не было. Дело в том, что ребенку жить в тени звездного родственника очень сложно, подытожила психотерапевт.

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