«Все в крови»: дочь Даны Борисовой покусала собака

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Отдых в подмосковном ресторане обернулся настоящим кошмаром для телеведущей и ее наследницы.

Дочь телеведущей Даны Борисовой серьезно пострадала в результате нападения собаки породы джек-рассел-терьер. Леденящую кровь историю звезда рассказала в соцсети.

Инцидент произошел в подмосковном ресторане, где Борисова отдыхала с 15-летней Полиной и их питомцем — шпицем по кличке Мишель. Они уже собирались покинуть заведение, как вдруг к ним подбежал посторонний пес без поводка и набросился на Полину.

«Я разворачиваюсь и бегу назад, официанты подбежали, его стали оттаскивать, но он уже успел покусать. Кусал он сильно ее, у нее все кисти рук в крови были. Собака была без прививки от бешенства», — поделилась Борисова с подписчиками.

На этом история не закончилась. После нападения собаки Полину увезли на скорой в больницу, у нее поднялась температура. Теперь ей предстоит поставить шесть уколов от бешенства.

Выяснилось, что агрессивный джек-рассел-терьер принадлежит хозяйке ресторана. От претензий к ней Борисова отказалась при условии выплаты моральной компенсации в 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дана Борисова и ее дочь чуть не стали жертвами таксиста-наркомана.