«Много переломов»: что грозит дочери Михаила Пореченкова за ДТП со скутером

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA; 5-tv.ru

18-летняя Мария Пореченкова попала в серьезное ДТП. Кто виноват в аварии и есть ли вероятность уголовного преследования дочери известного актера, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дочь Михаила Пореченкова Мария сбила на своем автомобиле подростка на скутере. Какие травмы получил молодой человек? Правда, что за его жизнь сейчас борются врачи? Кто виноват в аварии? Какое наказание может грозить наследнице знаменитого актера? И что он сам говорит о сложившейся ситуации? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Там кровь была. Это чуть дальше того столба. Но потом это все замыли», — показал дядя пострадавшего.

Следы шин на дороге, обломки пластика. 6 июня в подмосковной деревне Толстопальцево произошла авария с участием 18-летней дочери актера Михаила Пореченкова. Машина девушки столкнулась с движущимся скутером. По словам очевидцев, молодой человек поворачивал налево в свой двор, когда в него на полном ходу влетел автомобиль.

«Только услышали удар — побежали», — рассказал очевидец.

Мужчина сразу бросился на помощь пострадавшему. Им оказался 18-летний Александр Петровский.

«Он язык держал в зубах. Никто не знал как помочь, а я взял щетку, которая от машины, освободил язык ему. Потом он начал дышать», — поделился очевидец.

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Его дядя рассказал: племянник готовился поступать в институт и занимался хоккеем. Вернуться на лед он сможет нескоро. У него множественные переломы. До приезда скорой юноша впал в церебральную кому. Сейчас находится в реанимации.

«Состояние тяжелое: и селезенка, и все внутри. Потом операция будет на бедро. А потом — не знаю. Главное дело сейчас, чтобы мозг… Там отек», — уточнил родственник Петровского.

«Идет кровоизлияние, и нарушается функция моторная. То есть двигательные мышцы. Скелетная мускулатура вся впадает в паралич. Это примерная история, как у человека, у которого происходит инсульт. Только здесь идет травматического характера», — объяснил врач-реабилитолог Валерий Васильев.

Марии Пореченковой медицинская помощь не понадобилась. Она отделалась испугом и финансовыми потерями. Автомобиль за десять миллионов рублей вряд ли удастся восстановить. Девушка, вероятно, хотела уйти от столкновения и врезалась в столб.

«Она оттуда ехала (показывает. — Прим. ред.). Она сзади, а он поворачивает. А он не думал, что на встречку… Поворачивает, и она его по касательной сбивает и без всяких тормозов улетает в столб», — рассказал дядя пострадавшего.

«Она вообще в шоке была, плакала все время. Сразу видно, что воспитанная такая», — выразил свое мнение очевидец.

Мария — младшая дочь знаменитого актера. В этом году она закончила православную школу. Отец очень гордился образованием наследницы.

«Как в институте благородных девиц: девушки, закрытые платья, красиво одетые, аккуратные, волосы убраны. Все очень прилично. И меня это радует», — заявил Михаил Пореченков.

Видимо, за хорошее поведение папа подарил дочери дорогую иномарку. Девушка села за руль полгода назад. Ездила не очень аккуратно. За короткий срок, по данным СМИ, у Марии уже накопилось более 20 нарушений.

«Я не могу ругать, я могу с ними разговаривать. Что их ругать? Мы должны понимать, что это потом взрослые люди», — уверен актер.

Но такая серьезная авария случилась впервые.

«Приехала сначала скорая, загрузили. Потом реанимация приехала. Он уже в тяжелом состоянии был. Перегрузили в реанимацию сразу тут на месте. Нога сломана, рука сломана. Очень много переломов», — рассказал очевидец.

Свидетели происшествия считают: Пореченкова ехала слишком быстро и не пропустила скутер. Это привело к страшным последствиям.

«Этот столб ее только остановил. И когда он здесь поворачивал (показывает. — Прим. ред.), она тут по встречке летела. И таксист говорил, где-то 120 (км/ч. — Прим. ред.) было», — уточнил дядя пострадавшего.

В данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам юристов, если будет доказано, что девушка нарушила правила дорожного движения и спровоцировала ДТП, ей может грозить тюремный срок.

«В зависимости от вреда здоровью, который был причинен пострадавшему, будет квалифицироваться как административное правонарушение либо как уголовное. В случае причинения тяжкого вреда потерпевшему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок два года с лишением права управления транспортным средством», — объяснил адвокат Денис Хузиахметов.

«Если мы говорим про травму головного мозга, то легко отделаться тут сложно. То есть кома уже исключает слово „легко“. Человек, по сути, получая травму головного мозга, разучается ходить, двигаться», — сообщил врач Васильев.

Михаил Пореченков пока никак не комментирует ситуацию. Но родственники пострадавшего не сомневаются: артист подключит все свои связи, чтобы помочь дочери избежать наказания. И не хотят этого допустить.

«Отмажет. Дочка все же. Здесь, говорят, полиции, скорой сколько было. К обычному бы столько наехало? Все перекрыто здесь было», — вспомнила очевидица.

«Звездность здесь не при чем. Человек также должен нести наказание за содеянное. То есть не должен пользоваться этими всякими вещами», — отметила певица Ирина Йовович.

«За какие-то нарушения или не нарушения мы все несем одинаковую ответственность», — уверен актер Вахтанг Беридзе.

Родители Петровского, которые находились в Сочи, экстренно вылетели в Москву. Близкие Александра уверены: молодой человек не виноват. И намерены отстаивать свою правду в суде. А пока молятся, чтобы хоккеист пришел в себя и сам смог дать показания.