Уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка

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После аварии молодой человек впал в кому. Какое наказание грозит предполагаемой виновнице происшествия?

В отношении дочери Михаила Пореченкова возбуждено уголовное дело. Как стало известно 5-tv.ru, 18-летняя Мария подозревается в нарушении правил дорожного движения.

Наследница известного актера попала в ДТП в Москве: двигаясь по дороге, она решила обогнать скутериста, однако тот, по предварительным данным, сделал неудачный маневр. В результате молодой человек был доставлен в больницу с многочисленными переломами и серьезной травмой головы. Позже выяснилось, что он впал в кому в реанимации.

Известно, что Мария Пореченкова имеет 24 нарушения ПДД за 2023 год.

Авария произошла в деревне Толстопальцево на западе Москвы. На своем «Мерседесе» 18-летняя Пореченкова пыталась обогнать 16-летнего скутериста и сбила его во время неосторожного маневра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов хотел заменить наказание.