«Что сделал, то сделал»: почему Михаил Пореченков 19 лет скрывал старшего сына

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У актера Михаила Пореченкова — большая семья. Как получилось, что он долгие годы не общался со старшим сыном и какие у них отношения сейчас, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Пореченков вышел в свет с сыном, которого скрывал 19 лет. Почему все эти годы он не общался с наследником? Как актер восстанавливает силы после съемок? И в чем секрет их с женой крепкого брака? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня следующий этап. Я пытаюсь развиваться, пытаюсь не останавливаться на одном месте, двигаться. А что прошлое? Что сделал, то сделал», — объяснил актер.

Михаил Пореченков — многодетный отец. У него пятеро детей. Но долгое время общественность не знала о существовании старшего сына звезды кино. Актер никому не рассказывал о Владимире Любимцеве. Ведь он и сам познакомился с молодым человеком, когда тому было уже 19 лет.

В юности Михаил учился в Эстонии. Там у него завязался роман с девушкой по имени Ирина. Уже после приезда в родной Санкт-Петербург Пореченков узнал, что его возлюбленная беременна. Но возвращаться не захотел.

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«Может быть, был на что-то обижен, на мать этого сына. Может быть, какой-то у них был конфликт. Я не знаю. Но думаю, что была история, что дала повод так себя вести. То есть это было не на ровном месте», — предположил светский журналист Феликс Грозданов.

«Ошибка молодости. Но он дал жизнь человеку. В нем его гены, его кровь. И, возможно, вырос прекрасный парень. Я уверена в этом», — выразила мнение блогер Алина Рюмшина.

Сын появился в жизни актера в 1995-м. Мама мальчика умерла, и он решил разыскать родного отца. Михаил тепло принял Владимира. И помог ему с карьерой. Тот тоже захотел стать актером. Сейчас они вместе выходят на сцену легендарного МХАТа.

«Пока он молодой начинающий артист. Хотя в театре он уже играет много и довольно-таки успешно», — похвастался Пореченков.

«У нас спектакль совместный есть. В основном мы в театре пересекаемся», — рассказал Владимир Любимцев.

Однако долгая разлука явно не прошла бесследно. Владимир называет папу исключительно по имени-отчеству.

«У Михаила Евгеньевича своя дорога, у меня своя тропинка. Где-то мы пересекаемся, где-то не пересекаемся. По большому счету, здесь каждый за себя отвечает, но мы друг друга поддерживаем», — заверил наследник Пореченкова.

«Если он сейчас восстановил отношения со своим сыном, то это здорово, классно. Вообще он красавчик, и я думаю, что ему нужно как можно больше детей, чтобы появлялись на свет. Потому что это хорошие гены», — заявила певица Женя Малахова.

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Младшие дети Пореченкова тоже собираются пойти по его стопам. Михаил не отговаривает. Он делится опытом и дает советы.

«Что их ругать? Мы сами совершали в детстве ошибки. Многое не понимали, многое не знали. Поэтому с ними надо разговаривать. Нужно им сказать, что эти маленькие ошибки могут быть фатальны», — убежден звезда кино.

Артист объясняет: воспитанием в их семье занимается жена.

«Она строгая, справедливая, но это базовые вещи. А я уже как-то в творчестве. Хотя она тоже творческий человек и очень много подсказывает, много говорит, в основном со мной, и как-то поправляет меня», — рассказал Пореченков.

Михаил и Ольга женаты уже более 20-ти лет. Супруга артиста — художник. Они неоднократно работали вместе в кино. Пореченков делится: у них часто бывают творческие разногласия. Причем инициатором конфликта, как правило, выступает он.

«Я могу поспорить, спорю яростно. Но она терпеливый человек. Она эту бурю пережидает и доказывает мне обратное», — признался актер.

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Но ссоры длятся недолго. Оба стараются поскорее найти компромисс. Пореченков в семье — главный кормилец. Чтобы дети ни в чем не нуждались, он много работает. Выходные бывают крайне редко. Но когда появляется свободное время, Михаил предпочитает проводить его с близкими.

«Я не люблю суету. Мне тяжело находиться в городе. За городом как-то поприятнее: свой дом, можно выйти подышать воздухом. У меня собачка, мне хочется, чтобы она гуляла, бегала. В общем, я люблю загородную жизнь», — заявил артист.

Много лет назад Пореченков построил родовое гнездо в Подмосковье, рядом с лесом. Теперь там собирается вся семья. В гости приезжает и Владимир с женой и дочкой.

«Мы все туда уезжаем и балдеем: банька, на квадроциклах катаемся, стреляем в лесу. В общем, самый приятный отдых — это в деревне», — сказал сын Пореченкова.

Молодой человек счастлив, что смог обрести отца. И теперь у него есть большая семья.