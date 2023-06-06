Обнародованы эксклюзивные кадры с места ДТП при участии дочери Михаила Пореченкова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Предварительно, в аварии пострадал подросток на скутере.

Эксклюзивные кадры с места ДТП при участии дочери актера и телеведущего Михаила Пореченкова появились в распоряжении 5-tv.ru. Все произошло около часа назад на западе столицы.

По предварительным данным, Мария двигалась на Mercedes, когда, возможно, решила обогнать скутериста, но он случайно вильнул в сторону. В результате, предположительно, произошло столкновение.

Известно, что на скутере передвигался несовершеннолетний. В настоящий момент он находится в больнице. Предварительно, в бессознательном состоянии. Детали ЧП уточняются.

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