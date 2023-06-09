Суррогат или натуральный продукт: как выбрать качественное подсолнечное масло

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Разнообразие подсолнечного масла на полках магазинов, в том числе от иностранных брендов, затрудняет выбор подходящего товара. Какой продукт хороший по качеству и оптимальный по цене?

Подсолнечное масло — один из ключевых продуктов на кухне. Некоторые россияне используют его ежедневно при приготовлении салатов, а также для жарки или тушения овощей, мяса, рыбы и других продуктов.

Стоит ли переплачивать за дорогой товар от иностранных производителей? Как отличить натуральное подсолнечное масло от суррогата? Каким образом появляются вредные вещества в этом продукте? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какое масло лучше — подсолнечное или оливковое

Многие считают: оливковое масло намного полезнее подсолнечного. Поэтому люди готовы платить за него большие деньги, ведь средняя цена бутылки объемом 0,5 литра составляет около 500 рублей. Правда, шеф-повар Владислав Яблонский с этим категорически не согласен.

«Хочу в пользу подсолнечного масла сказать, что оно в пять раз полезнее оливкового масла. Потому что в нем содержится гораздо больше витамина Е, в нем большее количество антиоксидантов. То есть, скажем так, подсолнечное масло считается самым недооцененным в этом плане», — рассказал эксперт.

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Как должно храниться подсолнечное масло

Чтобы подсолнечное масло не теряло свои полезные свойства, хранить его нужно в темном прохладном месте. Лучше всего для этого подойдет холодильник.

Яркий свет запускает в масле процесс окисления, и продукт быстро приходит в негодность. Поэтому специалист рекомендует при покупке масла в магазине брать товар из глубины полки, куда не достает губительный для него свет.

Какого цвета должно быть подсолнечное масло

Качественное подсолнечное масло должно быть прозрачным. Если оно помутнело, от покупки лучше отказаться.

«Бывает такое, что-либо на производстве, либо при хранении нарушается эта оболочка, и туда попадает воздух. То есть такое масло через месяц становится мутным и считается уже испорченным», — отметил шеф-повар.

В заводской упаковке этот продукт может храниться долго — до 18 месяцев. Но обращать внимание на дату изготовления все равно очень важно. Чем свежее масло, тем оно лучше. Эксперт объясняет это тем, что со временем в нем остается все меньше полезных веществ.

Самое популярное подсолнечное масло на отечественных прилавках — рафинированное. Оно подходит и для заправки салатов, и для жарки. Казалось бы, делают его по одной технологии, но цена за бутылку может отличаться в разы.

Но стоит ли платить больше? Ответить на этот вопрос поможет эксперимент, ради которого решили приобрести сразу четыре экземпляра: три — от отечественных производителей (по 80, 140, 210 рублей за литр), а последний — итальянское масло. За него отдают почти 900 рублей.

Чтобы лучше рассмотреть образцы, их переливают в одинаковые прозрачные емкости. И первое, на что обращает внимание шеф-повар Яблонский, — разница в цвете. Дешевое подсолнечное масло явно темнее остальных. А самым светлым оказалось дорогое итальянское.

«Чем светлее масло, тем больше его дезодорировали и рафинировали, то есть более сильная очистка прошла. Такое масло будет выдерживать чуть больший нагрев температур, но оно имеет гораздо меньше жирных аминокислот в своем составе, соответственно, будет менее полезным», — объяснил специалист.

Но в целом цвет образцов в пределах нормы. Осадка или помутнений тоже нет.

Как распознать поддельное подсолнечное масло

На глаз качество продукта определить невозможно. Иногда недобросовестные производители разбавляют подсолнечное масло более дешевым: рапсовым или пальмовым, а то и вовсе техническим. Это позволяет им сэкономить огромные деньги. Чтобы суррогат оставался однородным, в него добавляют пропиленгликоль.

Распознать подделку достаточно просто. Нужно всего лишь насыпать в подсолнечное масло немного поваренной соли. В натуральном продукте она выпадет в осадок, а там, где есть примеси, растворится. В образцы испытатели добавляют буквально по чайной ложке и оценивают результат. Соль оседает на дно и не вступает в реакцию.

Как узнать о наличии в подсолнечном масле продуктов окисления

Исследователи проводят еще один эксперимент. Они проверяют, есть ли в составе масел продукты окисления.

«Это альдегиды и кетоны, которые образуются вследствие неправильного хранения масла под воздействием солнечных лучей», — уточнил шеф-повар.

Первые — опасные токсины, которые вызывают головную боль, бессонницу и другие нарушения нервной системы. А избыток кетонов в организме плохо влияет на работу сердца. Чтобы выяснить, есть ли вредные вещества в образцах, их разливают по стаканам и добавляют немного йода. В хорошем масле должна образоваться ровная капля, которая пойдет ко дну. В плохом вещество будет неравномерно растекаться по поверхности.

Самое дешевое масло испытания проваливает. Йод моментально распространяется по верхнему слою. Эксперт предполагает, что могли быть нарушены условия хранения продукта.

В жидкости за 210 рублей йод собирается в капли, но так и остается плавать. Возможно, процесс окисления уже начался.

Лучше всего себя показывают образцы за 140 и 860 рублей. Причем масло подешевле нравится эксперту даже больше, чем дорогое итальянское. Он объясняет это тем, что капля йода сразу падает на дно. Следом образовывается еще одна, которая повторяет результат первой. Значит, продукт абсолютно правильно хранился и не содержит альдегидов и кетонов.

Как не должно вести себя подсолнечное масло при приготовлении еды

Чтобы сделать окончательные выводы о качестве подсолнечного масла, нужно на нем что-нибудь приготовить. Оно не должно пениться и брызгать (говорит о наличии лишней влаги), коптить и дымить (если это есть, то оно плохо переносит нагрев).

Плитки раскаляют до 230 градусов. Именно такую температуру должно выдерживать рафинированное подсолнечное масло. Образцы средней ценовой категории показывают себя отлично. В процессе готовки никаких признаков плохого продукта исследователи не замечают.

Самое дешевое слегка дымится. Похоже, оно хуже переносит высокие температуры, а значит, раньше начнет выделять канцерогены. Это крайне опасные вещества для организма человека.

Премиальный продукт не брызгает и не дымит. Но само масло оказалось достаточно жидким. Готовить на таком не очень удобно.

«И оно, соответственно, может совсем растекаться по краям сковородки. А центр у нас, получается, остается практически без масла», — обратил внимание эксперт.

Эксперименты показывают, что самое дешевое подсолнечное масло на прилавках лучше обходить стороной. Но и переплачивать за продукт премиум-класса совсем не обязательно. Чаще всего это доплата за импортный бренд и красивую этикетку. Отечественное масло средней ценовой категории окажется ничуть не хуже.