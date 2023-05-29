«Они обалдели от денег»: на кого из блогеров обратила внимание налоговая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anastasia Ivleeva; 5-tv.ru

Проверки блогеров на предмет махинаций с налогами продолжаются. Кто из интернет-знаменитостей попал в поле зрения государства, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Налоговая служба продолжает проверять блогеров. Из-за чего заблокировали счета главного звездного психолога Инны Тлиашиновой? Сколько миллионов заработала на своих подписчиках Анастасия Ивлеева? Правда, что Лерчек и Блиновская нарушают запреты суда? И какое наказание им за это грозит? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Тревожно наблюдать за тем, как гаечки немножко закручиваются в плане блогосферы. То, что сейчас это надлежит такому пристальному вниманию», — высказалась видеоблогер Ксения Хоффман.

Федеральная налоговая служба активно взялась за интернет-звезд. Блогеры, которые много лет продавали марафоны об успешном успехе, в панике. Оказалось, что большинство из них зарабатывали огромные деньги, но почему-то забывали отчислять налоги государству. И теперь эта правда раскрылась.

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«Они обалдели от денег, от этих доходов, от миллионов. И думали, что они стали хозяевами здесь. Но это не так», — считает светский журналист Феликс Грозданов.

«У них у всех дробление бизнеса, лже-франшизы, дропы (человек, который переводит деньги, полученные незаконным путем, от имени других лиц. — Прим.ред.). У всех», — рассказал бизнесмен Андрей Ковалев.

Под проверку попала одна из самых популярных блогерш Анастасия Ивлеева. Девушка обожает хвастаться в соцсетях своей роскошной жизнью и питает особую страсть к автомобилям класса люкс. В ее автопарке несколько эксклюзивных машин. Недавно Ивлеева продемонстрировала очередное приобретение — спорткар стоимостью 30 миллионов рублей. Вскоре после этого Анастасией заинтересовалась налоговая.

«Они просто тупые! Сидели бы в тиши. А как им привлечь народ? Поэтому и надо показывать», — уверен бизнесмен Ковалев.

На днях стало известно о блокировке счетов квантового психолога Инны Тлиашиновой. Среди ее клиентов — сплошные звезды: Филипп Киркоров, Азиза, Любовь Успенская, Анастасия Макеева. Все они пели оды профессионализму Инны и рассказывали, как она помогла им в тяжелые моменты.

«Мы всегда хотим во что-то верить, да? Уже приходится, потому что нет выхода», — сказала певица Любовь Успенская.

Свои услуги Тлиашинова оценивала недешево. Личные консультации начинались от двухсот тысяч рублей. Чуть бюджетнее — приобрести марафон. Желающих было достаточно. Бизнес процветал.

«Люди не осознают, что любую реальность генерят они сами. Просто мы не понимаем, почему мы не хотим, а это получается. И наоборот», — заявила Инна Тлиашинова.

«Она (психолог. — Прим. ред.) сегодня уже просто купается в золоте. Я рада!» — призналась Любовь Успенская.

Девушка из села Большая Мартыновка превратилась в одну из самых известных женщин страны. По данным прессы, годовой доход психолога составляет более 200 миллионов рублей. А отчитаться в налоговую, видимо, она не посчитала нужным.

«Наша налоговая система достаточно сложная, особенно для творческих людей. Особенно для тех, кто вообще этим не занимается. Поэтому все могут допустить какую-то ошибку», — уверена актриса Анна Хилькевич.

«В каких-то случаях это жадность. В каких-то это просто незнание. Как мы все знаем, незнание не уберегает от наказания», — уточнила Ксения Хоффман.

По стечению обстоятельств совсем недавно Инна вдруг лишилась своего многочисленного имущества. Семь автомобилей, четыре квартиры и дом в Ростове-на-Дону, которые принадлежали психологу, перешли в собственность другим людям. У Тлиашиновой остались только участки земли в Азове площадью 8,5 тысячи квадратных метров и общей стоимостью 13 миллионов рублей.

«Тлиашинова, понимая, что сейчас будет возбуждено уголовное дело, начнутся проверки, свое имущество перевела на других. Это, кстати, тоже уголовное преступление. Участок какой-то у Тлиашиновой остался, она его просто не успела переоформить. Еще переоформит, может», — объяснил бизнесмен Ковалев.

Пока идут проверки, Тлиашинова времени зря не теряет. И продолжает анонсировать запуск нового курса, в котором обещает поделиться секретами, как заработать большие деньги.

«Они видят эту эффектную жизнь, красивую (яхты, дома, сумки), и думают, что они могут так же. А не могут. Просто ищут лохов и все!» — сказал журналист Грозданов.

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Шумиха вокруг блогеров началась с Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Она и ее муж уходили от налогов с помощью специальной схемы. Доход распределялся между множеством различных ИП, которые были записаны на друзей и родственников. Таким образом блогеры накопили долгов на 300 миллионов рублей.

«Любой бизнес должен быть, конечно же, легальным. Любой бизнес должен вестись грамотно», — уверена певица Ольга Серябкина.

Потом настал черед королевы марафонов Елены Блиновской. Схема та же, ставки выше. Женщина, которая обещала научить всю страну мечтать, задолжала казне почти миллиард.

«Блиновская обвиняется в совершении двух преступлений на данный момент: уклонение от уплаты налогов (до трех лет лишения свободы). И легализация денежных средств, добытых преступных путем», — уточнила юрист Илона Гуськова.

«Миллиард налогов — это не миллион, не два, которые случайно утекли, бухгалтер не заметил. Это, наверное, уже как раз таки больше про жадность. Не знаю. У богатых свои причуды», — выразила свое мнение видеоблогер Хоффман.

«Ее отец: „Ой, она не виновата! Это ее муж“. Папа, как вы дочку-мразь воспитали? Как вы воспитали дочь-мошенницу? Сходите в храм, помолитесь, свои грехи отмолите. Сколько тысяч, десятков тысяч людей она обманула, сколько людских судеб искалечила? В тюрьму!» — заявил бизнесмен Ковалев.

И Чекалиной, и Блиновской удалось отделаться домашним арестом. Также суд запретил блогерам пользоваться гаджетами. Но недавно в сеть попала видеозапись, на которой Валерия выходит из своей машины и в руках держит смартфон. Девушка рассматривает что-то на экране и явно набирает текст.

«Блогеры, которые живут 24 на семь в телефоне, для них это сложное было испытание. Скорее всего, они его (запрет. — Прим. ред.) действительно нарушили», — предположила блогер Алина Рюмшина.

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Коллега Чекалиных по несчастью Елена Блиновская тоже недолго продержалась в офлайне и написала короткий пост в соцсети. Правда, потом ее представители заявили, что аккаунт женщины взломали злоумышленники.

«Даже я иногда получаю сообщения от некоторых людей, которым запрещено пользоваться телефонами в данный момент. Если нет телефона в руках, ты не существуешь», — рассказал пиар-специалист Никита Мартынов.

Сейчас эта информация проверяется. И если подтвердится, что Блиновская и Лерчек действительно нарушили запрет суда, мера пресечения для них, скорее всего, будет пересмотрена.

«Соответственно, будет следствие выходить именно с ходатайством в суд об ужесточении меры пресечения. У Елены Блиновской есть все шансы сесть в тюрьму», — считает юрист Гуськова.

Общественное мнение разделилось. Одни считают, что сажать блогеров в тюрьму — слишком суровое наказание. Другие, наоборот, уверены: виновные должны отвечать за свои проступки по всей строгости закона.