Многоходовочка: зачем Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Бориса Герасина; 5-tv.ru

Блогер месяц назад вышла из руководства компании, которую теперь проверяет налоговая. Грозит ли ей что-то или она выйдет сухой из воды?

Месяц назад блогер Анастасия Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на свою управляющую Анну Самакову, а теперь налоговая проверяет компанию на предмет неуплаты налогов. О том, что может грозить звезде, 5-tv.ru рассказал юрист по цифровому праву Борис Герасин.

Первое, на что будет смотреть налоговая служба, — это родство между Ивлеевой и женщиной, на которую она переписала весь бизнес. Далее будут искать умысел.

«Если это „левый“ человек со стороны, то необходимо проверять, есть ли нотариальная доверенность у Ивлеевой на управление», — отметил Герасин.

По его словам, блогер может преследовать одну цель — вывести средства и активы из своего ООО. Поэтому передача бизнеса другому лицу — промежуточная мера.

«Если она не является родственницей, то умысел будет сложно доказать. Она (Ивлеева — Прим. ред.) могла просто продать, выйти из бизнеса и продать его», — предположил юрист.

Но даже продав бизнес, Ивлеева сможет потом вывести все вырученные средства в другую юрисдикцию. Все зависит от того, каков был ее умысел.

«Если будет возбуждено уголовное дело, грозит от условного — если все выплатит, закроет и докажет — вплоть до максимальных сроков», — заявил эксперт.

Рекламное агентство, которое сейчас проверяет налоговая, официально приносило Ивлеевой 122 миллиона рублей в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из интернет-знаменитостей попал под проверку.