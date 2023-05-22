Источник опроверг, что блогер Лерчек погасила долг перед налоговой в 311 млн

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Столичные следователи продолжают расследовать дело, возбужденное в отношении четы Чекалиных.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пока не погасила долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ходом дела.

«Нет оснований для прекращения уголовного дела в отношении Чекалиных. Говорить о погашении задолженности — преждевременно», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

По его словам, знаменитая семья пока не подавала уточненных налоговых деклараций в ФНС. К тому же, до сих пор не оплачены пени и штрафы. Знаменитости перевели деньги на счета налоговой, но в ведомстве еще не решили, в счет чего пойдут эти средства — имеющейся задолженности или других обязательных платежей.

«Это процесс решается не за один день. Столичный СК продолжает расследовать уголовное дело», — добавил источник.

Одновременно Чекалины и другие задолжавшие государству блогеры активно работают с адвокатами, чтобы правильно выстроить линию защиты. Поскольку прежде подобных судебных прецедентов не было, нет понимания, должны знаменитости платить доначисленные налоги добровольно или с санкции правоохранителей.

О полном погашении задолженности со стороны четы Чекалиных ранее сообщил адвокат звездной семьи Константин Третьяков. По его словам, блогер Лерчек перевела ФНС всю сумму — 311 миллионов рублей — еще в начале мая. Теперь она ожидает снятия ограничительных мер и прекращения уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Лерчек за нарушение запрета суда пользоваться телефоном, и о других наложенных на нее ограничениях.