Стремительно худеет: почему Стас Михайлов отказывается от еды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Press Service of Stas Mikhailov; 5-tv.ru

Стас Михайлов привел себя в невероятную форму за последние месяцы. С чего все началось и как певцу это удалось, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники не узнали Стаса Михайлова. Певец продолжает активно худеть. Почему артист отказывается от еды? И как на это реагируют его близкие? Кого из звезд Михайлов считает своим наставником? Кто подбирает ему наряды на выход? И правда, что у Стаса есть огромная коллекция эксклюзивных носков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я пел, и никто не думал, что я стану звездой. Для меня это больше не слово „звезда“, а полезный, нужный человек в профессии, которой я занимаюсь», — сказал певец.

27 апреля Стас Михайлов отмечал день рождения. Он выложил у себя на странице фотографии торжества, подписчики были поражены. Артист сильно изменился. Любимец всех российских женщин стремительно теряет вес. Прошлой зимой он перенес операцию по удалению аппендицита и похудел на десять килограммов. А недавно сбросил еще.

«Почти 15 килограммов уже», — заявил Стас Михайлов.

«Звезды жертвуют своим здоровьем. На самом деле, знаете, гонорары звезд оправданы теми жертвами, на которые они идут», — считает диетолог Марият Мухина.

Михайлов придерживается так называемого интервального голодания. Ест всего два раза в день.

«Интервальное голодание именно и подстраивается под график, если у него вечерний образ жизни, то естественно, что он утром вообще спит. Он, может, встает в 12», — предположила врач Мухина.

Певец рассказал: его день уже давно не начинается с сытного завтрака. Первый прием пищи происходит в обед.

«Я никогда не ем утром. Ем где-то в час-два дня. Начинаю хотеть есть», — уточнил артист.

После пробуждения Михайлов только пьет: воду или целебные напитки.

«Я больше как-то травки люблю всякие пить. Допустим, куркуму я люблю с лимоном на утро», — рассказал исполнитель.

Однако диетологи не советует поклонникам следовать примеру своего кумира без консультации со специалистом. Такой режим питания подходит не всем.

«Больше всего опасно белковое голодание, потому что все мембраны, все антитела, гормоны — это белковые структуры. Фосфолипиды еще есть, липиды. Почему, например, голодание по углеводам менее вредное, чем голодание по белкам и жирам. У Стаса все это подобрано и очень сбалансировано серьезно. У него есть помощница — жена, которая сама прекрасно выглядит», — объяснила врач.

Стас Михайлов подтверждает: он худеет под контролем специалистов и заботливой супруги. Инна во всем поддерживает мужа. Она тоже следит за фигурой, поэтому не покупает калорийные продукты. По словам певца, жене очень нравится его новая физическая форма. Пара вместе уже 16 лет, и с каждым годом их отношения становятся только крепче.

«Допустим, ты живешь с женщиной, любимая твоя женщина. В ней должна быть какая-то загадка. В этом и есть весь вкус жизни», — считает артист.

Но у резкого похудения есть не только плюсы, но и серьезный минус. Дизайнерские наряды стали звезде велики. Михайлову пришлось полностью менять гардероб. Единственное, что он оставил, — носки. Стас обожает оригинальные пары и собрал внушительную коллекцию.

«У меня много всяких интересных. Мой коллектив всегда дарит ко дню рождения какие-то носки, которые с какими-то… Это будет в единичном экземпляре. Такие носки люблю», — сказал певец.

Михайлов считает, что артист всегда должен быть элегантным. Прежде чем самому выйти на большую сцену, он наблюдал за звездами советской эстрады. Был в восторге от их внешнего вида и мечтал быть похожим на своих кумиров.

«Это Юрий Михайлович Антонов. Песни его играл в школе. Первая моя награда на краевом конкурсе за его песню, которая называлась «Маки», — поделился исполнитель.

С тех пор прошло много лет. Стас Михайлов уже сам стал известным певцом. Теперь на него равняются молодые исполнители. И он надеется, что подает им достойный пример.