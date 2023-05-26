«Не будет пузика»: Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана

Оксана Самойлова заявила, что Джиган похудел на пять килограммов на жесточайшей диете

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Преобразиться мужу помог новый режим питания, которого он придерживается уже в течение двух недель.

Модель, блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала, что ее муж рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн — Прим. ред.) сидит на «жесточайшей» диете.

«Он уже похудел, наверное, на пять килограммов. Сразу красивый, здоровый. У Джигана не будет пузика», — сказала звезда.

Новость об этом появилась в личном блоге знаменитости. На размещенных снимках блогер позирует рядом с супругом.

Самойлова заявила, что преобразиться мужу помог новый режим питания, которого он придерживается уже в течение двух недель. При этом средняя дочь Джигана не хочет, чтобы тот становился худым. Однако сама модель довольна, что ее избранник занялся собой и трансформирует тело.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган не перестает радовать Самойлову после воссоединения. Интернет-знаменитость опубликовала в личном блоге видео, на котором показала шикарный букет.