Стас Михайлов впервые стал дедушкой благодаря приемному сыну: «Добро пожаловать в мир»

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Молодые родители назвали новорожденную Эмилия Петра Канчельскис и показали ее на фото.

Приемный сын российского певца Стаса Михайлова сделал его дедушкой. У Андрея Канчельскиса и его жены Кэти Гавелас родилась дочка, о чем молодой отец поспешил сообщить в личном блоге.

«Добро пожаловать в этот мир, малышка» — подписал фото с новорожденной Андрей Канчельскис.

Молодые родители назвали девочку Эмилия Петра Канчельскис. Ее рост и вес пасынок Стаса Михайлова раскрывать не стал.

Приемный сын Михайлова и его жена Кэти назвали дочь Эмилия Петра Канчельскис. Instagram* / aakanchelskis / katykanchelskis

Как уточняют 7Дней.ru, Андрей Канчельскис — сын советского и российского футболиста, тоже названного Андреем Канчельскисом. Бывшая жена спортсмена — Инна — сейчас замужем за Стасом Михайловым. У артиста хорошие отношения с пасынком. Он был на свадьбе Андрея с гречанкой Кэти, произнес теплые слова и сделал шикарные подарки.

Родных детей у 54-летнего Стаса Михайлова четверо: 21-летний Никита и 17-летняя Дарья от прошлых браков, а также 13-летняя Иванна и 10-летняя Мария от нынешней жены Инны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Стас Михайлов поддерживает себя в форме. Недавно ему удалось сбросить 13 килограммов. При этом артист категорически отказывается от пластических операций после неудачного похода к косметологу.

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