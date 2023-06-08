Поступай правильно: сроки подачи документов в вузы 2023

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С 2023 года в России действуют новые правила поступления в вузы.

Весна и лето — волнительная пора сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) у старшеклассников. О результатах этого испытания беспокоится практически каждый выпускник, так как от них зависит поступление в высшее учебное заведение. Попасть в институт или университет мечты способствуют не только высокие баллы, но и знания сроков подачи документов и правил приема.

Всю информацию о порядке поступления в 2023-м, собрал в своем материале Пятый канал.

Какие документы нужны для поступления в вузы в 2023 году

После получения результатов ЕГЭ каждый выпускник 11 класса может подать документы в вуз. Баллы итогового экзамена действительны в течение пяти лет после сдачи.

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В 2023-м право на поступление по результатам итоговой аттестации имеют выпускники 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годов. Если же время упущено, то шанс стать студентом все равно есть. Абитуриентам советуют пересдать необходимые предметы или пройти испытания по профильным дисциплинам на базе выбранного учебного заведения.

Для подачи заявления на поступление можно выбрать удобный вариант:

лично приехать в желанный институт или университет;

отправить документы через его электронный портал;

заполнить специальную форму на сайте «Госуслуг».

Чтобы избежать проблем на данном этапе, следует понимать, какие документы необходимы при зачислении.

От абитуриента в обязательном порядке потребуют:

паспорт;

СНИЛС;

аттестат или другой документ об образовании, причем иностранные граждане также должны подтвердить освоение базовой

школьной программы;

дипломы олимпиад, удостоверения и иные свидетельства индивидуальных достижений поступающего;

согласие на обработку персональных данных;

для юношей — военный билет или приписное свидетельство.

Если выпускник школы обладает особыми правами на поступление (например, по целевым или льготным квотам или баллам олимпиады), то ему нужно предоставить документы, указывающие на это.

Сроки подачи документов в вузы в 2023 году

Чтобы точно поступить в вуз мечты, нужно знать сроки приема документов. На программы бакалавриата и специалитета заявление на поступление в 2023-м будут принимать с 20 июня по 25 июля.

Однако для тех, кто поступает в учебные заведения, где требуется пройти дополнительные вступительные испытания (ДВИ) или особые конкурсы, будут действовать особые даты:

Поступающие по результатам ДВИ должны подать документы в срок с 7 по 20 июля;

Поступающие на специальности, где не требуется прохождения внутривузовских экзаменов, могут направить документы с 20 по 25 июля.

Чтобы оказаться в списках зачисленных, абитуриенту следует в определенный срок предоставить оригинал аттестата. Согласие на зачисление с 2023-го подписывать не придется. Чтобы поступить, нужно лишь не отзывать документ об образовании до дня выхода приказа.

Кому предоставляются льготы при поступлении в 2023 году

Особые правила приема распространяются на некоторые категорий граждан России. Согласно законодательству, каждый вуз обязан предоставить не менее 10% выделенных бюджетных мест некоторым категориям выпускников:

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, младше 23 лет;

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных при прохождении военной службы;

ветеранам боевых действий;

детям военнослужащих и сотрудников госорганов, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств (кроме детей погибших, получивших увечье или заболевание).

Если при прохождении вступительных испытаний кандидату требуется создание определенных условий, то необходимо вместе с документами на приеме принести справку, подтверждающую это.

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Привилегии при поступлении в вуз предоставляются тем, кто поступает по целевому направлению. В этом случае школьник заранее заключает договор с государственной организацией или предприятием сельского хозяйства, а после обучения обязан отработать у заказчика не менее трех лет. Подписанный обеими сторонами договор также нужно предоставить приемной комиссии, чтобы иметь право поступать по особой программе.

Среди льготников и целевиков проводят отдельные конкурсы, предшествующие основному. Приемная комиссия рассматривает суммарные баллы поступающих. Если абитуриентов меньше, чем выделенных по квоте мест, то зачислят всех, а оставшиеся могут занять те, кто не претендовал на особый порядок зачисления.

Стоит помнить, что вуз также может потребовать и некоторые другие документы, поэтому нужно заранее ознакомиться с требованиями к абитуриентам на сайте самого университета или института.

Сколько вузов и направлений можно выбрать в 2023 году

Каждый абитуриент в 2023-м может подать заявление не больше, чем в пять вузов России. Выпускник школы на данном этапе также может выбрать в конкретном институте или университете несколько желаемых направлений. Их количество официально ограничили до пяти. Однако сами учебные заведения сохраняют право сократить число специальностей для претендентов на обучение. В ведущих российских вузах этот порог уменьшили до трех.

В случае если абитуриент поступает на несколько направлений, то его попросят указать их приоритетность. Это будет особо учитываться при зачислении. Также выпускнику придется выбрать преимущественное отделение (бюджетное или коммерческое), специальность и форму обучения (очная или заочная) и так далее. Такие же требования применяются и при приеме по целевым квотам.

При поступлении на платное отделение значение отдадут одному или нескольким приоритетам. Наиболее желаемое направление обучение указывается цифрами от одного (самый приоритетный вариант) до пяти (наименее).

При подаче документов через портал «Госуслуг» абитуриент сможет менять приоритеты как ему заблагорассудится до даты окончания приема. До этого момента он способен даже отозвать заявление из непонравившегося учебного заведения и перенаправить документы в другой вуз.

Кого могут зачислить в институты без экзаменов в 2023 году

Некоторые вузы проводят свои вступительные испытания. Каждому желающему попасть на выбранную специальность придется пройти их в общем порядке. Однако существуют категории граждан, которые могут рассчитывать на бюджетные места без конкурса.

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Поступить без экзаменов могут победители, призеры и участники школьных олимпиад высокого уровня, указанных в перечне Минобрнауки. Подробно о том, как учитываются эти баллы, обычно прописывается в правилах приема в вуз.

Олимпиадники могут поступить без экзаменов только в один вуз и на одну программу. Но тут члены приемной комиссии будут оценивать баллы ЕГЭ по профильным дисциплинам. Чтобы подтвердить свою компетентность, нужно получить в результате итоговой аттестации более 75 баллов по каждому экзамену. Только тогда поступающего зачислят вне конкурса.

Некоторые привилегии при прохождении вступительных испытаний предоставляются и некоторым категориям россиян, поступающим в вузы военной направленности.

Когда опубликуют списки о зачислении в 2023 году

Первые конкурсные списки появятся на сайтах институтов опубликуют 27 июля. Абитуриенты с приоритетным правом на зачисление должны предоставить аттестат до 28 июля, а поступающие на общих основаниях — до 3 августа.

Приказы о зачислении абитуриентов с приоритетным правом выйдут 29–30 июля. Приказы для основного этапа зачисления выйдут с 4 по 9 августа.

С 2023-го также будут ограничены сроки поступления на коммерческое отделение. Вузы обязали завершить прием на платное не позднее 20 августа.

Срок подачи оригиналов документов об образовании по всей России станет завершаться по единой системе, в соответствии с московским временем. В Москве прием аттестатов прекратят после 12:00, соответственно на Камчатке подать документы будет уже нельзя после 21:00, а в Калининграде — после 11:00

Подробную информацию о сроках приема оригиналов документов в определенных регионах лучше уточнить на сайте выбранного вуза.

Как будут проводить дополнительное зачисление в 2023 году

Если после зачисления студентов останутся свободные бюджетные места, то вузы вправе провести дополнительный набор. Сроки приема в данном случае также установлены. Завершится этот процесс не позднее 29 августа. Каждый вуз может сам назначать даты дополнительного зачисления.

Абитуриентам, поступающим по программам магистратуры, следует ознакомиться с правилами приема в конкретный вуз отдельно, так как сроки и правила учебные заведения устанавливают самостоятельно.