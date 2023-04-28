В погоне за желаниями: о каких комплексах говорит поведение Блиновской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Оксаны Васько ; 5-tv.ru

За амбициями и демонстрацией благополучия Елены Блиновской скрывается неуверенность в себе.

Личность коуч-блогера Елены Блиновской вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Одни считают ее образцом для подражания, другие — мошенницей и «матерью инфоцыган». За ее красивой жизнью в соцсетях следят более 5 миллионов подписчиков, а ее проект «Марафон желаний» с момента запуска в 2015 году купили 6 миллионов человек.

Однако неожиданно многодетная мать и бизнес-леди Елена Блиновская оказалась в центре скандала. 27 апреля 2023 года оперативники задержали ее при попытке бегства из России. По итогам проверки звезду интернета обвинили в сокрытии реальных доходов и неуплате налогов за период с 2019 по 2021 год на сумму свыше 918 миллионов рублей. На следующий день женщина признала вину. Впереди ее ожидает суд.

Что можно сказать о характере блогера по ее поведению, Пятому каналу эксклюзивно рассказала психолог и бизнес-тренер Оксана Васько.

Подавленные желания и нарциссизм Блиновской

По мнению психолога Васько, личность Елены Блиновской станет чуть-чуть понятнее, если посмотреть на нее сквозь призму теории поколений социологов Нила Хау и Уильяма Штрауса, разработанную еще в 1990-е. Американские ученые проанализировали историю и пришли к выводу, что каждые 100 лет сменяется четыре поколения, у каждого из которых свои ценности и общие черты.

Читайте также Красивая ловушка: почему люди ведутся на марафоны желаний

Блиновская родилась 25 августа 1981 года, то есть на стыке поколения X и поколения Y. Это означает, что она впитала все характерные черты того времени. Так, дети, заставшие коммунизм, привыкли вытеснять свои желания и подавлять свою индивидуальность. И теперь из-за нарциссической травмы во взрослом возрасте блогер пытается компенсировать неуверенность в себе путем демонстрации успеха.

«Вспомните, еще в школах детям говорили, что „Я — последняя буква в алфавите“. То поколение упустило момент, когда ребенку говорят, какой он замечательный, красивый и самый прекрасный на свете. Поэтому сейчас так много нарциссов — людей, которые выставляют свою жизнь напоказ в соцсетях. Восторженные отзывы помогают им насытить эго», — пояснила психолог Васько.

Несмотря внешнее благополучие Елена Блиновская так и не обрела внутреннюю гармонию. Об этом говорит желание всячески произвести впечатление на незнакомых людей.

«Обратите внимание, Елена Блиновская не выкладывает в соцсетях фото, где она плохо выглядит. Она выставляет напоказ жизнь в изобилии: дорогие наряды, авто, подъем на Эверест, прекрасных детей и мужа. То есть социально успешный образ, который собирает просмотры. И, конечно, все хотят жить, как она. Это питает ее низкую самооценку», — аргументировала эксперт.

Гиперкомпенсация и попытка Блиновской самоутвердиться

Можно заметить, как в стрессовых ситуациях выстроенный Блиновской положительный образ рушится. Блогер очень болезненно реагирует на критику и сомнения в ее компетенциях. Все дело в том, что нарциссы легко производят хорошее впечатление, но при близком контакте поддерживать его не могут.

«Вспомните интервью Блиновской с Ксенией Собчак: она обижается, капризничает и агрессивно отвечает на вопросы, с которыми взрослый человек достаточно легко справляется. Если вам не нравится тон разговора, можно просто не отвечать на неприятные вопросы. Она же, напротив, всех обесценивает. Человек, который доволен своей жизнью, так себя не ведет», — считает Васько.

Нарциссизм считается расстройством личности и относится к так называемой «темной триаде», в которую входит комплекс негативных черт, наносящих урон обществу. Это понятие впервые ввели канадские психологи Делрой Полхус и Кевин Уильямс в 2002 году. В своих трудах они выявили ряд характеристик, присущих нарциссам, психопатам и макиавелистам.

Признаки, по которым можно распознать нарцисса:

Мегаломания (мания величия);

Одержимость фантазиями о большом успехе, власти и идеальной любви;

Убежденность в собственной уникальности;

Чрезмерная потребность в восхищении;

Потребительское отношение к людям;

Отсутствие эмпатии и неспособность сопереживать;

Зависть и убежденность в том, что ему завидуют;

Высокомерие к окружающим, в особенности лицам, ниже по статусу;

Постоянная ложь или искажение истины ради выгоды.

Несмотря на то что нарциссы кажутся амбициозными людьми, в душе они часто страдают от комплексов. В то время как обычные люди часто склонны к самокритике, нарциссическая личность, напротив, постарается перенести ответственность за свои неудачи на окружающих.

«Необязательно доказывать во всеуслышание, что ты всего добился сам. На самом деле, когда у человека низкая самооценка, он притягивает к себе точно таких же людей. Многие люди сомневаются в себе, именно поэтому Блиновская и привлекает к себе такую огромную аудиторию», — подчеркнула специалист.

Жить с нарциссом — не сахар, несмотря на то, что внешне кажется, что у него все прекрасно. Об этом лучше всего знают близкие люди, которые часто становятся свидетелями их вспышек ярости, насмешек и обесцениваний. Стоит отметить, что ради ресурсного партнера нарциссы готовы очень стараться, но как только у того начнутся трудности, они с меньшими рисками для себя разорвут отношения.