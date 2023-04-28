Красивая ловушка: почему люди ведутся на марафоны желаний

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; личный архив Оксаны Васько; 5-tv.ru

Прежде чем оплачивать курсы роста, необходимо заблаговременно узнать информацию о специалисте.

Скандально известного коуч-блогера Елену Блиновскую 27 апредя 2023 года задержали при попытке бегства из России. Следственный комитет России обвинил звезду интернета в сокрытии реальных доходов и неуплате налогов за период с 2019 по 2021 год на сумму свыше 918 миллионов рублей. Женщина пыталась на автомобиле пересечь российско-белорусскую границу и оттуда вылететь в третью страну, предположительно в Узбекистан. Впоследствии блогер полностью признала свою вину.

Новость о задержании сильно взволновала ее подписчиков. И это неудивительно, ведь инстадива регулярно демонстрировала роскошный образ жизни, а также продавала так называемые марафоны желаний, которые, предположительно, помогали осуществить любую мечту. Проект был запущен в 2015 году, и с тех пор аудитория коуча достигла 6 миллионов человек. Своим примером Блиновская показывала, что в свою жизнь можно притянуть конкретные вещи, поэтому кажется непонятым, как сама блогер оказалась в такой проблемной ситуации.

До сих пор ее тренинги личного роста вызывают немало споров — многие попросту считают Блиновскую мошенницей, называя инфоцыганкой. Поклонники Блиновской, напротив, оправдывают своего кумира, считая, что случившееся проделками ее врагов.

Чем именно людей так привлекают ее марафоны желаний? Действительно ли метод Блиновской помогает достичь целей? И главное — есть ли универсальный способ, чтобы осуществить мечту?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила психолог и бизнес-тренер Оксана Васько.

В чем заключается феномен успеха марафона желаний

Эффективная реклама

По мнению психолога Васько, популярность марафона желаний Елены Блиновской объясняется несколькими причинами. Львиная доля успеха ее курсов заключается в грамотном маркетинге.

«Успех „Марафона желаний“ в том, что Блиновская начала ими заниматься еще до ажиотажа в медиапространстве. Рядовому потребителю очень сложно распознать приемы, которые используются в рекламе, политике и продажах в целом. Ему продают жизнь, о которой он мечтает», — объяснила эксперт.

Вера в чудо

По сути, многие приемы, которые блогер использует в рекламе курсов роста, являются манипуляцией, оказывающей сильное действие на психику аудитории. В глубине души каждый человек верит в чудо, поэтому словесные конструкции, в которых ему обещают получить все что угодно и сразу, выключают критическое мышление.

«Мы ведь вырастаем на сказках. Каждый из нас хотел бы иметь ковер-самолет или волшебную палочку, в считанные секунды исполняющие наши желания. Думаю, в команде Блиновской работают очень хорошие психологи и маркетологи. Судя по всему, они проанализировали аудиторию и нашли нишу», — аргументировала Васько.

Хорошая репутация бренда

Еще одним мощным якорем, цепляющим аудиторию, являются восторженные отзывы клиентов Блиновской. При этом обычно подписчики не удосуживаются проверить реальные эти посты или фейк.

«Во-первых, люди с финансовым достатком могут заказать хорошие отзывы и удалять плохие. Во-вторых, когда человек что-то регулярно делает, он получает результат. Поэтому, когда условно Блиновская советует избавиться от старых вещей в доме, чтобы стало легче дышать, и человек это делает, то он замечает разницу. Плюс никто не акцентирует внимание на тех, кто ничего не добился», — подчеркнула психолог.

Предложение решить все проблемы

Дело в том, что в большинстве случаев люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, поэтому и рекомендации курсов по достижению целей не содержат ничего нового, за исключением привлекательной «обертки».

«Люди, которые хотят увеличить свой доход, женщины, которые никак не могут встретить мужчину мечты, и страдающие бесплодием пары, которые никак не могут завести ребенка. И вот марафон это все обещает. Посты с благодарностями только укрепляют эту веру. Срабатывает стадное чувство», — пояснила специалист.

Можно ли сделать так, чтобы желания исполнялись

Причина, по которой у одних людей желания исполняются, а у других нет, заключается в количестве затраченных усилий, считает психолог. Если человек ежедневно прикладывает усилия ради достижения цели, то какой-то результат все равно будет. Тем, кто предпочел пассивное ожидание, нужно повзрослеть.

«Желания исполняются, но здесь должен быть не инфантильный подход, когда человек что-то про себя в мыслях загадал, [а регулярные шаги к цели]. Поэтому так популярны астрологические гороскопы. Человек их читает, верит и ничего не делает. Мечту нужно превращать в цель», — уверена Васько.

По словам эксперта, чаще всего люди привыкли перекладывать вину за свой неуспех на других вместо того, чтобы взять ответственность за свою жизнь. Чтобы желания исполнялись, нужно быть не потребителем, а создателем.

Также бывает, что привыкший трудится человек попросту прилагает усилия не в том направлении. Важны не только внутренняя мотивация, но и умение добывать информацию. Так, можно мечтать о путешествии за границу и даже учить иностранные языки, но при этом ленится пообщаться с носителем языка по интернету или не знать о существовании образовательных программ за границей.

«У нас очень инфантильное население. Людям хочется смотреть простой контент, получить быстрые удовольствия, а не трудиться и учиться чему-то сложному. Хочется быстрых благ. Поэтому люди берут кредиты, покупают квартиры и машины, а потом не знают, как расплатиться. Они сидят в приложениях для знакомств, чтобы получить желаемое. Настоящие отношения требуют времени и усилий», — считает специалист.

Тем не менее чаще всего человек склонен выбирать деятельность, которая позволит быстро реализовать свои потребности. Для того чтобы достичь целей, напротив, нужно потрудиться.

«Верить в то, что марафоны желаний приведут к тому, что вы хотите, достаточно наивно. Все равно придется прикладывать какие-то усилия. Если человек, например, хочет открыть свое дело, то ему нужно обратиться к тому, кто построил собственный бизнес. Но в любом случае придется делать какие-то шаги. Недаром говорят, что профессионалом становятся после десяти тысяч часов работы», — подытожила психолог Васько.

При этом важно предварительно узнать всю информацию о специалисте, прежде чем воспользоваться его услугами. Должно насторожить, если человек, не имеющий профильного образования в сфере бизнеса или медицине, дает советы, как открыть свое дело или вылечиться. В противном случае все шаги к цели обернутся топтанием на месте. Поэтому для исполнения желаний надо не только определиться с целью, но и проработать детальный план ее достижения.