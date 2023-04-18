«Люблю то, что делаю»: какие новые таланты Ольга Бузова скоро покажет публике

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Певица Ольга Бузова продолжает расширять творческие горизонты. На каком поприще решила попробовать свои силы звезда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова открывает в себе новые таланты. Правда, что телеведущая обладает диапазоном профессиональной певицы? Когда поклонники увидят Бузову в качестве актрисы на большом экране? Что мешает звезде найти женское счастье? И кто из коллег позвал ее на свидание, а потом не сдержал слово? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я даже не знала о своих вокальных возможностях и способностях. Так затюкали меня за все эти годы, что я, мне кажется, даже иногда боялась сама себя», — заявила певица.

Ольга Бузова — одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Девушка зарабатывает миллионы. Но при этом ей до сих приходится доказывать, что она достойна своего места под солнцем. Долгие годы артистку упрекали отсутствием музыкального образования. Перед большим сольным концертом Ольга захотела продемонстрировать всем злопыхателям, что умеет петь. Бузова начала заниматься вокалом и очень удивилась оценке педагога.

«Дарья Сергеевна Кузнецова — потрясающий автор, потрясающий человек. Моя любовь новая. Когда она мне сказала: „Ты знаешь, что у тебя три октавы?“. Я спросила: „Что такое октава?“. В общем, теперь я знаю, что у меня три октавы», — рассказала звезда.

А после недавних съемок клипа артистка убедилась, что критики зря возмущались ее игрой в театре. Она вполне может стать успешной актрисой.

«У нас уже с режиссером планы огромные на мою актерскую деятельность. Мы уже планируем совместное кино. И не только с ней. Все, я вам сейчас все расскажу!» — призналась певица.

Бузова делится: она привыкла все делать идеально. И в кадре должна выглядеть отлично. Поэтому за некоторое время до работы над новым видео звезда кардинально изменила рацион.

«Я сидела на соках и на огурцах (на салатике), гречке. Такое, чтобы все прогнать лишнее. Тут лишнего нет, но тем не менее», — уточнила Ольга Бузова.

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Певица была поражена результатом. Она постройнела на несколько размеров.

«Я вчера обалдела, если честно. Потому что вообще у меня 38-й, когда такая форма нормальная плюс-минус. Когда я в шикарной форме — это 36. Это топ, это прям я сама себе нравлюсь. А вчера я влезла в 34 размер. Мне нравится. Я не стремлюсь быть худой. Меня всегда есть за что потрогать и на что посмотреть. Но я люблю себя, когда я в тонусе», — высказалась звезда.

Несмотря на безупречный внешний вид, Ольга все равно нервничала. И после первого съемочного дня не спала всю ночь. Ее переполняли эмоции.

«Я приехала рано домой, но у меня такое волнение, предвкушение, приятное предвкушение, что я каждый час просыпалась, потому что боялась проспать. Я никогда не просыпаю, у меня всегда миллион тысяч будильников. Я очень пунктуальная. Пунктуальность — это вежливость королев. Все это знают, кто со мной работает», — заявила певица.

В клипе Бузова встречает свою любовь. А в реальной жизни этого пока не случилось. Она по-прежнему находится в статусе завидной невесты. Фанаты переживают: что если причина неудач в личной жизни — плотный рабочий график? Не все мужчины готовы терпеть постоянное отсутствие возлюбленной.

«Все свободное время, которого у меня нет, я посвящаю творчеству, записи песен, клипов. А в остальное время меня просто нет в России. У меня каждый день концерты, спектакли», — сказала Бузова.

Но сама Ольга говорит, что не видит никакой проблемы. Претендентов на ее руку и сердце достаточно.

«Я могу выйти замуж хоть сегодня. Но сегодня поздно уже, ЗАГС закрыт. Завтра. Да для меня бы открыли. Поверьте, есть огромное количество желающих, кто хочет меня взять в жены. Просто для меня главный критерий, чтобы я любила. А я люблю сейчас то, что я делаю. Это моя любовь», — призналась певица.

Артистка объясняет: найти достойного спутника, рядом с которым она будет чувствовать себя уверенно, — сложная задача. Слишком часто мужчины разочаровывают.

«Чем выше ты поднимаешься, тем выше, так скажем, требования к партнеру, который будет рядом с тобой. Это когда одно солнце ищет другое, такое же сильное солнце», — объяснила психолог Юлия Хадарцева.

Недавно на одной из музыкальных премий Бузова сидела за одним столиком с Егором Кридом. Певец пригласил коллегу записать совместный прямой эфир для социальной сети. Ольга ответила, что сначала они должны сходить на ужин. Молодой человек обещал в ближайшее время это осуществить. Но слово не сдержал. Теледива была разочарована.

«Не очень, конечно, хотелось бы говорить о том, что слова могут быть водицей. Нет, ни в коем случае. Я очень Егора на самом деле люблю, уважаю. Но он сказал. Собственно говоря, ему вопрос и адресуйте. Я, как вы видите, не на свидании», — высказалась Бузова.

Возможно, у Крида не хватает времени на сердечные дела. Он тоже пробует себя в разных сферах. Недавно вместе с другом, рэпером Тимати, открыл ресторан. Когда у него спросили про телезвезду, сказал, что будет рад видеть ее в своем заведении.

«Оля Бузова, это обращение к тебе. Приходи обязательно к нам в ресторан. Тебе понравится», — пообещал Крид.

Поклонники уверены: артистка вряд ли примет такое предложение. Певица привыкла, что это мужчина ищет встречи с ней. А не наоборот.