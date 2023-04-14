Больше не одинока? Бузова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце

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После развода артистка предпринимала не одну попытку наладить личную жизнь, но безуспешно. Неужели сейчас она обрела долгожданное женское счастье?

Певица Ольга Бузова не на шутку всполошила поклонников появлением на красной дорожке концерта «Новый МУЗон». Помимо того, что она презентовала там новую песню, так еще и похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце. Неужели совсем скоро артистка, наконец, выйдет замуж?

Не заметить сверкающее украшение с огромным камнем было просто невозможно. Да и сама Бузова не особо скрывала его. Она буквально тянула в камеру правую руку, чтобы все уж точно увидели украшение.

«Это десять карат, видно?» — процитировало Бузову издание 7Дней.ru.

Поначалу Бузова лишь демонстрировала кольцо и загадочно улыбалась. Но после все же призналась — украшение она подарила себе сама. Никаким женихом в ее жизни пока и не пахнет. Так знаменитость решила побаловать себя после тяжелых съемок клипа на новую песню. Поэтому поклонникам только и остается как вновь ждать того самого заветного дня, когда Бузова представит единственного и неповторимого.

Как известно, за 37 лет Ольга Бузова лишь раз была в браке. Ее избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого артистка запела и и встретила блогера Давид Манукян. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто балерине Анастасии Волочковой подарил кольцо с бриллиантом почти в пять карат.