«Смысл важнее»: Ольга Бузова раскрыла секрет своих необычных нарядов

Бузова появилась на музыкальной премии в облегающем платье с раскрывшимися розочками

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На недавней музыкальной премии телеведущая появилась в платье с розочками и жуками скарабеями. О чем говорит ее образ?

Телеведущая Ольга Бузова, известная в том числе своими необычными нарядами, появилась на музыкальной премии «Жара» в черном облегающем платье, которое украшали раскрывшиеся розочки. Об этом сообщают dni.ru.

Сама Бузова заявляет, что ее образы всегда просты и лаконичны. Хотя в недавнем наряде можно заметить и массивных жуков скарабеев, которые, к слову, в мифологии Египта символизируют силу и возрождение из загробной жизни.

«Заложенный в них (образы. — Прим. ред.) смысл иногда важнее, чем цвет или внешний эффект», — пояснила телеведущая.

Ольга Бузова появилась в платье с раскрывшейся розочкой. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Между тем нашлись и те, кто высмеял образ знаменитости, сравнив ее с безвкусно одетой Ольгой Рыжовой из «Служебного романа». В ее сторону в фильме прозвучали иронично схожие с ситуацией слова: «Ну вон же она сидит, в жутких розочках!» Несмотря на злобные комментарии, Бузова продолжает свой путь, как это делают скарабеи-труженики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова призналась, что подвергается травле со стороны влиятельных людей в российском шоу-бизнесе.