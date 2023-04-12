Что такое Четверговая соль как приготовить ее в Чистый четверг

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Черная освященная соль становится важным предметом в доме на целый год.

На Страстной неделе в канун Светлой Пасхи принято соблюдать определенные правила и традиции. Каждый год в Чистый четверг (13 апреля) женщины убирают свои дома перед Христовым Воскресением (16 апреля), пекут куличи, красят яйца и готовят черную соль для освящения в храме.

В народе такую соль называют четверговой или четвережной. Ее почитают как оберег, который по преданиям наделен сильной энергетикой и обладает лечебными свойствами. Они во многом схожи с освященными ветвями вербы и крещенской святой водой.

Что такое четверговая соль

Четверговая соль — это пищевая добавка, которая готовится по особому рецепту на Страстной седмице перед Пасхой — в Чистый четверг. В прошлые столетия она готовилась в русской печи из каменной крупной соли, квасной гущи, пряных трав и капустных листьев. После изготовления продукт было принято относить в храм вместе с праздничными куличами, крашеными яйцами в пасхальной корзине для освящения в субботу.

В четверговой соли сошлись сразу несколько церковных и бытовых символов. Этот продукт считается незаменимым и важным в рационе человека. Соль — это единственный минерал, пригодный для употребления в пищу, и мощный природный консервант.

Что касается церковной точки зрения, то Евангелие дает образ соли как знак верующего человека.

«Вы — соль мира», — говорится в Священном Писании.

А в Ветхом Завете упоминается образ жены Лота (племянника Авраама), которая ослушалась божьей воли и превратилась в соляной столп. Мудрецы толкуют это так: женщина получила наказание не за то, что обернулась, а за свой грех, связанный солью. Ранее она не поделилась солью с путниками, несмотря на просьбу мужа.

В средневековом православном Требнике существует молитва на освящение соли, но не дается указания, в какой день необходимо это делать. Есть только одна просьба — преложить ее в жертву радования. Возможно, это связано с тем, что без соли еда остается пресной, безвкусной.

Когда появилась четверговая соль

В древности не было помолов, поэтому соль продавали крупными кусками. Их пережигали в домашних печах, чтобы размельчить в порошок, то есть улучшить.

Первые упоминания об обычае готовить черную соль появились в «Стоглаве» — сборнике постановлений церковного собора XVI века. На его страницах такое приготовление осудили и вынесли соответствующее постановление.

«Заповедати в Великий бы четверток порану соломы не палили и мертвых не кликали, и соли бы попы под престол в Великий четверг не клали и до седмаго бы четверга по Велице дни не держали, понеже такова прелесть еллинская и хула еретическая. И который поп таковая сотворит, и тому быти по священным правилом во отлучении и в конечном извержении», — говорилось в церковном сборнике.

Несмотря на это, в народе обычай приготовления черной соли сохранился. Он был распространен в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда ритуал добрался до Сибири. На сегодняшний день подобное суеверие все еще остается широко распространенным, хотя и не приветствуется Церковью.

Для чего нужна черная соль

Черная соль издавна считалась панацеей от всех болезней. Натуральный продукт добавляли в пищу как приправу и использовали для приготовления пасхальных куличей. Четверговая соль — вкусный и полезный продукт, так как в ней после термической обработки остаются важные для организма элементы: калий, фосфор, йод, хром, магний. Такая соль придает блюдам особый аромат.

Помимо вкусовых достоинств и пользы для здоровья, четверговая соль считалась магической. К ее целебным свойствам прибегали знахари. Люди верили, что черная четверговая соль отгоняет злых духов, оберегает от дурного глаза.

Что нужно и что нельзя делать в Чистый четверг 13 апреля 2023

Кому полезна четверговая соль

Черная соль может использоваться людьми, страдающими от болезней почек, сердца, гипертонии и гипотонии, благодаря высокому содержанию ценных макро- и микроэлементов.

Проведенные исследования показали, что в результате обжига в черной соли по сравнению с обычной в разы сокращается количество тяжелых металлов, уменьшается содержание хлора.

Кроме того, продукт эффективен в качестве адсорбента для очищения кишечника. Углерод, который содержится в четверговой соли в виде мелкопористого угля, выводит из организма токсины. Ее лечебное действие схоже с действием привычного активированного угля.

Как приготовить черную соль — старинный рецепт

Четверговую чистую соль в доме положено делать женщине. По традиции хозяйка просыпалась рано утром и тщательно прибиралась во всех комнатах. Затем она приводила себя в порядок и приступала к приготовлению черной соли. Этот ритуал требовалось сделать до захода солнца.

Согласно одному из старинных рецептов, крупную соль нужно смочить водой и смешать с сухими хлебными крошками. Подготовленную массу выложить на влажную ткань, плотно завернуть и поместить в березовый лапоть. Затем закопать его в печные угли и запекать четыре часа.

В современных условиях для приготовления черной чистой соли потребуется плита и сковородка с толстым дном.

Ингредиенты:

Пищевая соль крупного помола — 1 килограмм

Ржаная мука — 10 чайных ложек

Способ приготовления четверговой соли:

В чистую сухую сковороду насыпать пищевую крупную соль. Добавить ржаную муку. Аккуратно мешая, обжарить соль. После приготовления четверговую соль рассыпать по пакетикам или мешочкам, принести в церковь на освящение в пасхальной корзине в Великую субботу .

Четверговая соль на основе квасной гущи — простой рецепт

Квасную гущу (после сбраживания сусла) смешать с крупной каменной солью.

Вместо квасной гущи подойдет ржаной или бородинский хлеб (на один килограмм соли — пять килограммов хлеба).

Размоченный хлеб смешать с солью, поместить в печь или духовку, нагретую до 250 градусов.

Запекать до тех пор, пока хлеб не почернеет.

Готовый продукт измельчить и просеять через сито.

Оставшуюся соль высыпать в банки и использовать вместо обычной соли.

Как изготовить оберег из четверговой соли

Оберег из черной соли принято было делать с особым заговором. Для этого в полотняный мешочек насыпали прокаленную соль и нашептывали особые слова.

«Черной солью очищаюсь, божьим именем защищаюсь. Все, кто беды на меня насылает, с моего пути исчезает. Ключ. Замок. Язык», — приговаривали хозяюшки.

После этого мешочек перевязывали красной ленточкой и носили на груди, в кармане или хранили дома за иконами, как предмет большой святости.

Оберег из четверговой соли — традиции

Щепотку четверговой соли обязательно добавляли в купель новорожденному, чтобы он рос здоровым и крепким. А если раскапризничался или приболел, то крупинку черной соли от сглаза клали на детский язычок.

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Солонку с черной солью обязательно ставили по центру стола, чтобы привлечь в дом достаток.

Перед дальней дорогой маленькую подушечку с четверговой солью закрепляли на одежде, чтобы оградиться от беды в дальней дороге.

Девушки подсаливали воду для утреннего умывания, чтобы сохранить и продлить красоту.

Если между мужем и женой происходила ссора, то небольшую подушечку с четверговой солью клали в супружескую постель — для скорого примирения.

Чтобы семье благоволила удача, а зло обходило стороной, соленый оберег рассыпали по углам дома, во дворе и в хозяйственных постройках.

Сила четверговой соли при привороте

В народе верили, что черная соль способна снять приворот. Для этого чайную ложку соли нужно растворить в литре чистой родниковой воды и выпить раствор в течение получаса.

Возникающие после этого рвотные позывы свидетельствуют о положительном воздействии.

Процедуру повторяют ежедневно до тех пор, пока тошнота не прекратится — это будет означать, что приворот снят.