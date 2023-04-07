Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

Чтобы необычно украсить яйца на Пасху вместе с детьми, надо взять чай каркаде, бумажные салфетки, поталь и свечи.

Издавна главным угощением на Пасху считаются крашеные яйца. Их окрашивают в разные цвета и раздают в церкви, а также друзьям и родственникам.

Перед большим праздником многие мамы стараются увлечь детей подобным занятием. Малыши с удовольствием соглашаются помочь на кухне и принять участие этом ярком и творческом процессе.

В магазинах и супермаркетах в предпраздничные дни продаются различные красители и наклейки. Но если такой вариант кажется банальным и скучным, то стоит применить необычный подход. Блогер Виктория Алексеева эксклюзивно поделилась с Пятым каналом интересными способами покрасить яйца вместе с детьми.

Виктория Алексеева

Блогер

Зачем красить яйца на Пасху

Согласно православным традициям, каждое блюдо на Пасху имеет свое значение.

Читайте также Секреты пасхальных традиций: как правильно красить яйца и что делать со скорлупой

Одноименное с праздником творожное кушанье (пасха или паска) символизирует Гроб Господень, райскую жизнь и вечное блаженство. Кулич олицетворяет плоть Христа. А вот яйца напоминают о бессмертии души и перерождении. Считается, что последнее — первая пища, которую должен принять человек, разговляясь после Великого поста.

В православной традиции существует легенда о том, как появился данный обычай. История его связана с воскресением Христа. Святая Мария Магдалина возвестила императора Тиберия, что Христос Воскрес. Но властитель не поверил в чудо и сказал, что как белые яйца не могут стать красными, так и человек не способен воскреснуть. Но в этот миг содержимое корзинки, которую принесла женщина в дар Тиберию, стало красным. Куринные яйца в ней приняли цвет крови Христа.

Когда перед Пасхой лучше красить яйца

Перед Пасхой, согласно многовековым обычаям, готовить еду принято на Страстной неделе (семь дней, предшествующие Христову Воскресению), а именно в Чистый четверг, когда, как говорится в Библии, состоялась Тайная вечеря. Этот евангельский эпизод считается важным событием последних дней земной жизни Иисуса Христа. Во время трапезы с учениками он установил таинство Святого причастия и объявил, что один из близких ему людей вскоре предаст его.

Что нужно и что нельзя делать в Чистый четверг 13 апреля 2023

В 2023-м Чистый четверг приходится на 13 апреля. Но если из-за плотного рабочего графика посреди недели подготовиться к Пасхе не удалось, можно сделать это в субботу утром. Считается, что за день до Христова Воскресения в сердцах верующих зарождается светлое чувство, предвкушение большой радости, поэтому канун праздника тоже является подходящим моментом для работы на кухне.

Однако независимо от дня подготовки у хозяек перед Пасхой много забот. Параллельно с готовкой им нужно присматривать за детьми, если помочь в данном вопросе больше никто не может. Необычные и простые способы покрасить яйца позволят занять малышей, пока мама готовит пасху и куличи.

Декупаж на яичной скорлупе

Чтобы украсить яйца, понадобятся:

салфетка с красивым мелким рисунком;

яичный белок;

кисточки;

золотая поталь (материал, похожий на фольгу).

По этой технике, получатся яйца с разнообразным рисунком и позолотой. Такое кушанье точно станет главным украшением стола на Пасху.

Царская пасха 2023: как просто приготовить вкусное творожное блюдо на праздник

Чтобы украсить яйца необычным узором вместе с детьми, нужно:

Отделить от салфеток нижний слой, оставив только тонкую часть с рисунком. Вырезать понравившиеся узоры. Разбить яйцо в отдельную миску и отделить белок от желтка. Приложить понравившийся узор к скорлупе, вырезанный из салфеток или потали, и сверху покрыть его яичным белком с помощью кисточки, как лаком. Дать яйцу высохнуть.

Готово! Технику с легкостью осилят даже маленькие дети.

Как красить яйца чаем каркаде

Получить краситель оригинального оттенка позволяет чай каркаде. Яйца покрасятся в сизый, синий, сиреневый или фиолетовый цвета.

В кастрюлю с водой требуется высыпать около 65 грамм чая каркаде, добавить 1 столовую ложку уксуса (необязательно). Довести до кипения, затем убавить огонь и варить около 10-15 минут. Дальше есть два способа окрашивания:

Снять кастрюлю с плиты. Положить на дно яйца и оставить окрашиваться на всю ночь. Тогда они приобретут насыщенный фиолетовый или темно-синий цвет.

Опустить яйца в кастрюлю на 10-20 минут. Затем вытащить из воды, положить на пищевую пленку. Прямо на глазах скорлупа начнет темнеть в разные оттенки фиолетового цвета. Дополнительно яйцо можно обильно покрыть со всех сторон сварившимися лепестками каркаде. Завернуть и оставить на 30 минут. Тогда на них появятся нежно-фиолетовые разводы.

Если финальный цвет оказался слишком бледным, скорлупу можно украсить салфетками или поталью.

Украшение яиц при помощи свечей — капанка

Существуют и традиционные способы украшения яиц. Самый простой — сделать их однотонными. Для окрашивания в старину использовали луковичную шелуху, свеклу и другие натуральные продукты. Также издавна родители вместе с детьми прибегали к технике под названием капанка. Она заключается в том, что на скорлупу наносят узор при помощи свечного воска.

Дети легко справятся этим заданием, но стоит внимательно следить за процессом и соблюдать технику безопасности. Лучше прибегать к этому способу, если малыши уже достигли школьного возраста.

Для капанки потребуются:

вареные яйца;

пищевые красители;

восковая свеча.

Чтобы сделать интересный узор, надо воском от зажженной свечи нанести на скорлупу несколько капель, а затем положить яйцо в самый светлый (обычно желтый) краситель. После окрашивания продукт насухо вытирают салфетками.

Завершив первый этап, на поверхность снова капают воском и опускают изделие в менее яркий цвет. Так продолжается, пока оно не окажется в самом темном красителе или не получит желаемый оттенок.

После яйцо освобождают от воска при помощи свечи. Продукт осторожно на 1-2 секунды подносят ближе к пламени, но не слишком, чтобы не обжечься и не подпалить воск, иначе на скорлупе останутся черные разводы. Крапинки получатся того оттенка, который покрывал воск.