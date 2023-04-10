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Известный во всем мире десерт станет главной сенсацией праздничного застолья.

Одним из главных пасхальных блюд считается кулич. Он, согласно церковным традициям, олицетворяет плоть Иисуса Христа. Но традиционным кушаньем гостей на праздничном застолье удивить вряд ли получится.

Чтобы произвести впечатление на родных и близких в светлый праздник, можно обратиться к традициям зарубежной кухни. Обычно на Пасху перед гостями в Польше ставят хлеб, который называют «бабой». Самая известная его разновидность — ромовая баба.

История этой выпечки насчитывает около трех веков и завоевала сердца людей по всему миру. В СССР ромовая баба была одним из самых популярных видов выпечки. Ее вкус с детства знаком каждому. Подобные булочки продавались в каждой столовой и кулинарии.

Как просто и вкусно приготовить ромовую бабу, эксклюзивно Пятому каналу рассказал шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

История рецепта ромовой бабы

История рецепта уходит корнями в средневековую Польшу. В XVIII веке польский король Станислав Лещинский изменил классический традиционный круглый немецкий кекс кугельхопф (или пасхальную бабку) и превратил его в отдельное блюдо.

По одной версии монарх изменил рецепт случайно, а по другой — специально. В первом случае Лещинскому якобы надоел простой кекс, и король в сердцах швырнул его в бутылку с вином мадера. Содержимое вылилось на кекс, значительно улучшив его вкус. По второй версии, польский король попросил добавить в состав восточные приправы. Улучшенный десерт назвали в честь любимого героя Лещинского — находчивого Али-Бабы.

Однако популярность ромовая баба получила несколько позже, уже во Франции. В Париже десерт презентовала дочь Лещинского — Мария. По другим версиям — сам польский король или его повар Николя Сторер. Местные кулинары сменили форму бабы на грибообразную булочку. Сладость подавали к столу с виноградом и сливочным кремом. Позже знаменитый повар Жан Антельм Брийя-Саварен придумал заменить вино на особую ромовую пропитку. Баба наполнялась фруктами и сливками, а сверху украшалась абрикосовым конфитюром.

Кстати, итальянцы утверждают, что польский повар изначально привез бабу в Неаполь. Baba al Rhum, пропитанная ликером лимончелло, оказалась так популярна, что с 1836 года получила негласный титул символа города и была включена в учебники для кондитеров.

В Российскую империю ромовая баба попала через английских и американских кондитеров, завозивших в страну оборудование для хлебопекарен. В СССР многие рецепты были видоизменены. И советским гражданам баба стала известна с белой «шапочкой» и сладкой пропиткой. Кексы выпускались порциями по 100 грамм или полноценным пирогом.

Что нужно для приготовления ромовой бабы:

Мука (белок 12-13%) — 270 г;

Молоко — 120 мл;

Сахар — 1 ст. л;

Ванильный сахар -1 чайной ложки;

Дрожжи быстродействующие — 5 г;

Яйцо — 2 штуки;

Соль — 1-2 чайной ложки;

Сливочное масло — 70 г;

Изюм — 50 г.

Для ромового сиропа потребуется:

Вода — 700 мл;

Сахар — 300 г;

Ром — 80 мл;

Корица — 2 палочки;

Бадьян — 1 звездочка.

Приготовление блюда можно разделить на несколько этапов. Сначала нужно сделать теста для запекания, потом подготовить пропитку и украсить.

Рецепт теста для ромовой бабы

Чтобы получить мягкое и воздушное тесто для ромовой бабы по рецепту шеф-повара, потребуется совершить несколько шагов.

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Соединить молоко с яйцами, обычным и ванильным сахаром. Добавить муку и сухие дрожжи. Замесить тесто с помощью миксера. Для этого, как говорится в рецепте, потребуется всего 15 минут. В полученную консистенцию добавляют соль по вкусу и засыпают маленькими кусочками холодное сливочное масло, продолжая помешивать. Любители сладкой выпечки на этом этапе могут добавить в блюдо изюм. Для этого следует залить его кипятком и оставить на 10-30 минут, затем выложить сухофрукт на полотенце или бумажную салфетку, промокнуть лишнюю влагу, перемешать с мукой и добавить в тесто. Готовую смесь, согласно рецепту, разделяют на маленькие части и кладут в предварительно смазанные растопленным сливочным маслом формочки для выпекания. Можно использовать бумажные изделия, продающиеся для выпечки куличей. Формочки, как указано в рецепте, накрывают пищевой пленкой. Тесту дают настояться в течение часа. После того как тесто подойдет, формы отправляют в разогретую до 160 градусов духовку.

Печься ромовые бабы в таких условиях, согласно рецепту, должны в течение 40 минут.

Рецепт сиропа для ромовой бабы

Чтобы ромовая баба приобрела вкус детства, нужно пропитать выпеченное изделие сиропом. Он имеет следующий рецепт:

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соединить сахар с водой, корицей и бадьяном,

влить в полученную смесь ром;

довести сироп до кипения.

Как говорится в рецепте, после термической обработки алкоголь выпарится, а аромат и вкус останутся.

После того как булочки приготовятся, их достают из духовки, дают остыть и освобождают от форм. После этого выпечку кладут в сироп на минуту, чтобы они хорошо пропитались и ставят на решетку, чтобы стекла лишняя влага.

Рецепт глазури для ромовой бабы

Традиционно ромовую бабу покрывают специальной глазурью. Сделать ее просто. Надо взять 100 г сахарной пудры и до однородной консистенции смешать с 1-2 столовыми ложками лимонного сока.

Глазурью смазывают верхушку ромовой бабы и украшают яркой посыпкой.

Блюдо готово! Такую выпечку оценят не только давние поклонники, но и юные гурманы.