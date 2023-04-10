Совсем не липосакция: как Лолита объяснила шрам у себя на животе

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

Лолита Милявская опубликовала видео в нижнем белье и без макияжа. Почему это вызвало бурные обсуждения среди фанатов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники заподозрили Лолиту в проведении липосакции. Как на самом деле похудела артистка? Что за странный шрам у нее на животе? Зачем звезда разделась перед публикой? И как съемки клипа обернулись для Милявской трагедией? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Тот самый момент, когда тур только начался, ты проснулся, пошел зубы чистить. И первое, что ты видишь, — это несовершенство фигуры», — сказала певица.

Лолита никогда не скрывала свои недостатки от публики. Недавно в социальных сетях она опубликовала откровенное видео. Артистка предстала без макияжа, в одном кружевном белье и пожаловалась на лишний вес.

«Ну что это? Бока висят. Есть один способ их убрать. Да просто штаны подтянуть», — нашла решение певица.

Подписчики пришли в восторг от чувства юмора Лолиты и по достоинству оценили фигуру 59-летней звезды:

«Живот плоский, классно!».

«Мне б в ее годы так выглядеть с утра».

Коллеги по цеху тоже поддержали артистку.

«Если человек сам себя выкладывает (неважно сколько ему лет) в свои соцсети и ему нравится, то это имеет место быть», — считает певица Юлианна Караулова.

«Артисты — тоже люди. Они тоже неидеальны. Поэтому она показывает нам, учит нас себя любить», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Но есть и те, кто раскритиковал певицу за непристойный вид. Лолиту даже заподозрили в проведении пластической операции. На животе артистки они разглядели странный шрам. Хейтеры предположили, что это след от резекции желудка или липосакции.

«Я даже уже говорить не хочу. Все равно все пишут: „Она отрезала себе желудок“. Кому что нравится. Думайте, что хотите. Идите себе режьте желудок, я имею в виду людям, которые… Просто нет волшебных таблеток», — сказала певица.

Лолите обидно слышать такое в свой адрес. Звезда уверяет: ее фигура — результат упорного труда над собой.

«Это полгода и таблеток, и анализов, и ограничений. Это сложно! Да, у меня были массажи, я не хожу в тренажерный зал», — уточнила исполнительница.

Милявская кардинально изменилась два года назад. После развода со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, артистка обратилась к эндокринологу. В итоге она сбросила 12 килограммов и сделала пластику лица (подтянула веки и подбородок). Но что тогда за шрам обнаружили ее подписчики? И какие проблемы со здоровьем скрывает певица? Лолита не стала делать из этого тайны. Но ее неожиданное признание стало шоком для всех.

«Тот шрам, который принимают за липосакцию, — это шрам от очень давней внематочной беременности. Поэтому можете больше у меня ничего не искать», — заявила Милявская.

Лолита рассказала: сегодня она могла быть дважды мамой, если бы не один случай. 27 лет назад звезда работала над клипом. Режиссер решил снимать певицу в аквариуме с живыми осетрами. Но когда узнал, что температура воды для рыб должна быть всего десять градусов, хотел отказаться от затеи. Однако артистка рискнула. Переохлаждение обернулось для Лолиты проблемами со здоровьем. Вскоре Милявская попала на операционный стол с внематочной беременностью.

«Это лапароскопические… внематочная. Еще 1996 год!» — уточнила артистка.

«Любую травму женщина переживает, естественно, тяжело. Будь то внематочная беременность, будь то прерывание беременности. Некоторые вообще после этого много лет не могут оправиться», — рассказала телеведущая Анфиса Чехова.

«Факторы, которые приводят к развитию внематочной беременности, — это операции, которые ранее выполняла женщина на трубах, кесарево сечение, воспалительные заболевания органов малого таза», — объяснила акушер-гинеколог Мария Львутина.

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Спустя два года Лолита родила дочь Еву. Но наследница появилась на свет раньше срока, была очень слабой. Впоследствии врачи поставили ей диагноз «синдром Аспергера».

«Это психическое заболевание является одной из легких форм проявления аутизма, когда у ребенка нарушено взаимодействие с социумом. То есть ему неинтересно общение со сверстниками, но при этом когнитивное развитие соответствует возрасту», — уточнила врач Львутина.

Теперь Лолита вряд ли бы решилась на съемки в экстремальных условиях. В последние годы она усиленно следит за здоровьем. Милявская страдает бессонницей и не может обойтись без снотворных. Посещает психиатра и флеболога.

«Лучше память. Это сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособен. При моих нагрузках без серии этих сосудистых препаратов витаминных невозможно», — сказала певица.

Лолита рассказала: каждую весну она обязательно проходит обследование и принимает необходимые витамины.