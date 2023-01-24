Все такая же безбашенная: Лолита готовится к 60-летию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, что изменилось в певице с возрастом.

Лолита откровенно рассказала о подготовке к предстоящему юбилею! Почему артистка полностью отказалась от спиртного? Как развивается ее роман с новым возлюбленным? Собирается ли певица в шестой раз замуж? И за какой поступок ей стыдно до сих пор? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«После Нового года я точно отъеду, потому что иначе не выдержу, чтобы не отъехать совсем», — пошутила певица.

На новогодние праздники Лолита улетела в отпуск. Певица наслаждалась солнцем, морем и активно восстанавливала силы. 59-летняя артистка призналась: впереди ее ждет подготовка к грандиозному событию. В этом году она планирует дать большой концерт к своему юбилею.

«Смотрю на себя и думаю: „Нет, ну хороша же, хороша!“ Уже сроки взяли на ноябрь, чтобы 60 отпраздновать», — сказала артистка.

Лолита не ощущает себя на свой возраст. Говорит: в душе она все та же бунтарка. Дерзкие платья с разрезами, модные татуировки, стильные стрижки. Два года назад артистка сильно похудела, сделала несколько пластических операций и сегодня с гордостью демонстрирует новую себя.

«У меня есть замечательный пластический хирург, который, если у меня красота прошла, доделает все, что не доделала природа», — уточнила Лолита.

Милявская любит эпатировать публику экстравагантными поступками. Например, артистка может выйти на сцену в одном полотенце или провести репетицию в купальнике и пляжных кроксах.

«Ну что делать, это было. Не могу выглядеть девственницей, у меня не получится. Я всю жизнь безбашенная», — заявила певица.

А год назад в аэропорту звезда потребовала, чтобы ее досмотрели вместе с багажом. Лолита залезла на ленту рентгеновского сканера и встала на четвереньки.

«Она в обтягивающем белье ходила по Москве и снимала клип еще. Мне это очень запомнилось. Вообще, она очень простая, наша, народная», — высказалась актриса Надежда Ангарская.

Однако хейтеры часто ругают ее за откровенные наряды и смелые выходки. Но звезда заявляет, что не обращает на критику внимания и живет, как ей нравится.

«Это деструктивно, потому что это отвлекает тебя, твои эмоции съедает, от основной работы чуть-чуть откусывает. А смысл? Зачем кормить вампиров?» — рассуждает звезда.

Но есть поступки, за которые ей стыдно до сих пор. Лолита не скрывает: в молодости она могла выйти на сцену подшофе. И не раз в нетрезвом состоянии садилась за руль.

«Когда меня ловили (это 2000-е, тогда еще можно было), мне предлагали: „Давайте мы вас сопроводим, довезем“. Было понятно, у меня стекла запотевали. Это такой рок-н-ролл», — поделилась Милявская.

Но все же годы берут свое. В последнее время Лолита стала пользоваться услугами личного водителя и перестала употреблять алкоголь.

«Вина, шампанское — не мое. Всегда любила крепкие напитки, терпеть не могла ничего слабого… А потом такой возраст, спиртное уже все», — рассказала Лолита.

Пару лет назад артистка завязала с еще одной вредной привычкой — влюбляться в недостойных мужчин. Она пять раз была замужем, но вспоминает добрым словом только партнера по сцене Александра Цекало.

«У меня проб много в жизни было, из них половина была мудаков. Если мужик развивается и хочет много чего достичь в этой жизни, мне именно такие и нравятся», — заявила певица.

Пятый союз с Дмитрием Ивановым, тренером по сквошу, обернулся для нее кошмаром. Молодой супруг девять лет жил за счет звезды и всячески ею манипулировал. Лолита регулярно страдала от панических атак и депрессии. А когда узнала, что муж ей неверен, через суд выписала его из квартиры и потребовала признать брак фиктивным.

«Меня можно сломать, скажите? Меня можно придушить, а потом я как пружина выстреливаю, поэтому со мной уже никто, собственно… Все думают: „Да ну ее на фиг! Потом отдача будет такая сумасшедшая, что сметет все, как цунами“», — утверждает Лолита.

Звезда уверяет: после этого она стала разборчива в выборе мужчин. И теперь не бросается в объятия первого встречного. Сейчас Лолита встречается с неким бизнесменом Романом. Он на восемь лет младше нее. Певица светится от счастья и то и дело хвалится подарками. Последние презенты — перстень с бриллиантами и дорогие часы.

«Слушайте, когда тебя человек добивается, это здорово. Он добивается поступками», — выразила мнение артистка.

В прессе пишут: мужчина был поклонником звезды. Он долго искал расположения Лолиты, дарил ей подарки, окружал заботой и в итоге покорил ее сердце.

«Я ничего не загадываю. Я отношусь к категории „живу сегодняшним днем“. Сегодня — офигенно! Что будет завтра, я не знаю», — сказала Милявская.

Артистка рассказывает: новый бойфренд с пониманием относится к ее гастрольному образу жизни. А главное, не стал настаивать на браке, которого Лолита теперь принципиально избегает.