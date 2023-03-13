Любовница женатого мужчины: Лолита рассказала о своем новом творческом опыте

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Певица Лолита приняла участие в съемках сериала. Как проходила работа над новым проектом звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Лолита впервые снялась в сериале. С какими трудностями артистка столкнулась на съемочной площадке? Правда ли, по условиям контракта ей было запрещено менять внешность? Почему звезда не любит пользоваться косметикой? И какие духи она предпочитает? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда у меня какие-то концерты, например, клубные, я клею татуировку. Не всегда такие. Просто, когда настроение есть», — рассказала певица.

В этом году Лолита отметит юбилей. Знаменитой артистке исполнится 60 лет, но она совершенно не ощущает свой возраст. Звезда с удовольствием демонстрирует фигуру в откровенных нарядах, украшает тело временными рисунками. На одном из недавних концертов Милявская блистала в длинном черном платье с глубоким декольте и тату на шее. И без стеснения ответила на вопрос, сколько уже мужчин попадало перед ней штабелями.

«Вы у груди спросите. Вы на одну смотрите, тут разрез асимметричный. Слушайте, ну не на грудь же клюют нормальные люди. Они тоже вначале клюют, как мы все. Мы тоже клюем на вас, оцениваем размер ноги, носа».

Лолита говорит: провокационные наряды — это лишь один из ее многочисленных секретов обольщения. Звезда была официально замужем пять раз. Она уверена: мужчин привлекает не только внешность, но и запах. Артистка предпочитает насыщенный парфюм, который надолго запоминается.

«Я из тех женщин, которые любят шлейф в лифте. И когда мне говорят, что это неприлично, я говорю: „Это всегда лучше, чем запах мочи“. Потому что в лифтах я была разных, и до меня ездили разные люди. Они пахли потом. Поэтому я захожу, и после меня точно будет шлейф какого-нибудь аромата. Главное, чтобы не было аллергии», — заявила Лолита.

Певица рассказала: дома у нее огромная коллекция духов. Некоторые ей совершенно не нравятся, но она хранит их из-за красивого флакона.

«Теперь, когда в них осадок, потому что там до 2000 года что-то. С института мало сохранила, но там каждая бутылочка была на вес золота, и этот кусок от стипендии прямо, на которую ты собираешь. А потом, когда пошло: эта бутылочка, эта бутылочка… Теперь это делается так: там осадок, в туалете побрызгала, значит, чуть-чуть оставила, чтобы бутылочки стояли не пустыми», — поделилась Милявская.

А вот с косметикой артистка не дружит. Лолита признается, что собраться на мероприятие ей помогает команда профессионалов. Ведь она толком не умеет краситься и часто теряется в новинках для макияжа.

«Намазала не то, неправильно… Что-то, зачем-то. Ресницы красила неправильно. Это было как бы… Многие умирали, но люди видели: „А, эта штука для удлинения ресниц, только красится она до туши. А база наносится перед тоном“. А я делала все наоборот», — объяснила певица.

К тому же у Лолиты аллергия на многие косметические средства. Поэтому дома она предпочитает использовать только базовый уход.

«Я сейчас сняла ресницы. У меня на любую тушь аллергия, кроме одной. Это единственная тушь, которой я пользуюсь», — сказала артистка.

Однако недавно певице пришлось на месяц прекратить вообще все эксперименты с макияжем. Ее пригласили сняться в сериале, где по условиям контракта она не могла менять прическу, цвет помады и делать бьюти-процедуры по омоложению.

«Мне нельзя было менять ничего. И даже цвет лака у меня был один и тот же. Если мне надо было перекрывать для чего-то, какой-то другой работы, мне перекрывали. Туда я приходила, предъявляла ногти, говорила гримерам: „Девочки, видите, у меня все соответствует“», — подтвердила исполнительница.

Лолите досталась роль любовницы женатого мужчины. Певица очень рада, что обошлось без постельных сцен.

«Там, где молодежь, красивые тела. С ними это должно было произойти. А что у меня: старый пень, такая жена, и я такая же. В общем, тут давно уже все успокоились», — уточнила артистка.

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Вместе с Милявской в съемках картины приняли участие Светлана Ходченкова, Алексей Макаров и другие звезды. Артистка сильно нервничала и боялась подвести более опытных коллег.

«Я попадала в гримерку: „Ходченкова!“ Она говорит: „Ой, я вас так…“ Я говорю: „Вы меня знаете?“. То есть это было, и при этом такая собранность. Это большая серьезная работа драматическая, и спуска мне не давали. У меня не было никаких поблажек, никаких преференций», — уверяет Лолита.

Певица рассказала: за звонок телефона могли спокойно выставить с площадки.

«Идеальный порядок, абсолютное знание профессии. Если тебе говорят, ты, самое главное, должен аккумулироваться. И там твои внутренние переживания: „Ой, вы знаете, я же первый раз снимаюсь. Ой мне, ой да простите меня“. Там это не проходит, можно было вылететь даже, притом что материал, например отснят», — Милявская.

Однако опыт съемок Лолите понравился. Теперь она ждет, как ее сериальный дебют оценят зрители. А сама готовится к большому юбилейному концерту.

Зная эпатажную натуру певицы, поклонникам остается только гадать, чем на этот раз их удивит именинница.