Семейный человек: Марк Богатырев рассказал об отцовстве и отношениях с Арнтгольц

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К звезде сериалов Марку Богатыреву не сразу пришли настоящие отцовские чувства. С какими трудностями столкнулся актер в новой роли, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Марк Богатырев рассказал, как справляется с ролью отца. Какие страхи появились у него с рождением сына? Правда ли, звезда сериалов сменил уже трех нянь? Находят ли супруги время на романтику? И почему актер не любит сниматься в откровенных сценах? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это другая ответственность, другая любовь к человеку. Потому что такой любви, как к детям, наверное, сложно с чем-нибудь это сравнить», — заявил артист.

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В феврале 2021 года Марк Богатырев впервые стал отцом. Его супруга Татьяна Арнтгольц родила актеру сына Данилу. Правда, делиться радостью с поклонниками пара не спешила. О прибавлении в звездной семье подписчики узнали только через месяц.

«В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович!» — написал радостную новость актер.

Мужчина откровенничает: в первое время ему пришлось несладко. Недосып, бесконечные советы окружающих и невозможность побыть в одиночестве изматывали. В какой-то момент актера стали мучить навязчивые мысли и даже тревога за ребенка.

«Когда он родился, какие-то мои внутренние детские страхи, сложности, проблемы как-то вышли наружу», — признался Богатырев.

Тогда звездная пара решила прибегнуть к услугам няни. Но идеальную помощницу они нашли не сразу.

«Мы от одной няни отказались, потом от другой. Это наша третья няня. Мне кажется, мы как-то нашли, кого хотели», — рассказал актер.

Сейчас Марк Богатырев уже не так сильно переживает за сына. Наследнику уже почти два года. Данила растет общительным и любознательным ребенком.

«У меня не сразу это произошло, такая какая-то безответная, бесконечная любовь. Только сейчас ко мне настоящие отцовские чувства приходят, такие серьезные», — высказался артист.

Богатырев уверяет: он наконец-то чувствует себя счастливым. Долгое время личная жизнь актера не складывалась. В 2013-м году он закрутил страстный роман с коллегой по съемочной площадке Еленой Подкаминской.

«Это большое счастье. Я уже к этому как-то привыкла, что в моей жизни в первую очередь эта любовь присутствует», — говорила артистка.

«Когда играешь любовь, так или иначе, какие-то искорки… Актеры же такие раскрепощенные люди, у них всегда это рождается», — считает певица Мария Вебер.

Актриса была несвободна. Ради нового возлюбленного она ушла от мужа. Но всего через полгода оставила и Марка. Тот не выдержал удара. СМИ писали, что он даже попытался свести счеты с жизнью, после чего знаменитость на пару дней отправили в психиатрическую клинику.

«Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Понимаешь: деньги, слава, карьера — это все ерунда и ничто, если в душе нет мира, покоя», — признавался Марк Богатырев.

Вскоре звезда сериалов познакомился с Татьяной Арнтгольц. Между ними сразу пробежала искра.

«Я удивляю ее. Вы знаете, это происходит спонтанно. Иногда подарю цветы, иногда приглашу в поездку или погулять», — сказал актер.

Татьяна Арнтгольц воспитывает дочь от первого брака с артистом Иваном Жидковым. Но для Марка Богатырева это не стало препятствием. Три года назад влюбленные тайно расписались.

«Мы друг за друга ничего не решаем. Она — самостоятельная личность, я — самостоятельная личность. Мы друг друга любим», — заявил актер.

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Богатырев уверяет: с появлением наследника их чувства стали крепче. Хотя у них не всегда получается выкроить время и побыть вдвоем. Татьяна Арнтгольц уже вышла на работу, и мужчина во всем помогает супруге с ребенком.

«Когда я не могу, Таня может. Когда Таня не может, я могу. Мне кажется, так и должно быть», — уточнил артист.

Он говорит: за время декрета его жена не набрала лишних килограммов и осталась такой же привлекательной и стройной.

«Да, она удивительно может, так сказать, даже особо не занимаясь, быстро входить в форму. За счет питания, за счет как-то… Она умеет вовремя остановиться. Я ей немножко в этом завидую. У меня так не работает», — высказался актер.

Чтобы соответствовать супруге, Богатырев уделяет много времени здоровью и внешнему виду.

«Стараюсь активный образ жизни вести. Я раньше вообще каждый день йогой занимался. Сейчас просто по мере возможности», — рассказал артист.

В свои 38 лет Марк Богатырев находится в прекрасной физической форме. Режиссеры то и дело приглашают его сниматься в откровенных сценах.

«Это самые сложные сцены, когда нужно с кем-то целоваться, какие-то постельные сцены. Я очень всегда переживаю, но на экране получается хорошо. Это самое главное», — уверен Богатырев.

Марк признается, что устал играть брутальных мачо и мечтает о других ролях. Ведь теперь он семейный человек. И не хочет, чтобы его долгожданное счастье разрушила ревность.