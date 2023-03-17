Марк Богатырев: Арнтгольц может назвать меня необаятельным актером

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Артист не обижается на супругу и благодарен ей за честность.

Татьяна Арнтгольц может Марка Богатырева как искренне похвалить, так и подметить моменты, которые ей не особо понравились. Актер обсуждает свою актерскую игру с супругой. Об этом сообщил артист на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Она может честно сказать: ты знаешь, ты здесь не обаятелен», — рассказывает артист.

Богатырев признался, что со своей супругой они много общаются о профессии, смотрят работы друг друга и обсуждают их. Честность — залог их отношений.

«Никто как любимый человек не может сказать правдиво и без обмана, как ты сыграл», — считает актер.

Марк Богатырев женат на актрисе Татьяне Арнтгольц уже несколько лет, а в 2021 году девушка подарила ему первенца — сына Данилу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арнтгольц и Богатырев впервые показали фото подросшего ребенка.