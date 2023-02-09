«Вылитый папа»: Арнтгольц и Богатырев впервые показали фото подросшего сына

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Подросший сын Арнтгольц и Богатырева умилил поклонников актеров.

Актриса Татьяна Арнтгольц вместе с коллегой и мужем по совместительству Марком Богатыревым воспитывают сына Данилу, которому в феврале исполнится уже три года. Недавно счастливый папа впервые опубликовал в соцсетях снимок подросшего малыша во время семейной прогулки по зимнему лесу. Фанаты быстро отреагировали на трогательные кадры и отметили, что мальчик очень похож на папу.

«Малыш на Марка похож»;

«Любви и счастья вам, вы замечательная пара!»;

«Мамина радость, папина копия! Счастья вам, ребята!»

«Такой красивый сынишка», — заявили поклонники.

Марк Богатырев опубликовал фото сына Данилы от Татьяны Арнтгольц. Фото: Instagram* / marchi25

О романе Богатырева и Арнтгольц стало известно в 2018 году. Их отношения развивались стремительно: через два года они узаконили свой союз, а спустя еще год — 18 февраля 2021 года появился на свет маленький Данила.

Для самого Марка наследник стал первенцем, а вот для актрисы это уже второй ребенок. В 2009 году она родила от Ивана Жидкова дочку Машу. После развода пары девочка осталась жить с мамой, отец все равно регулярно общается с ребенком и проводит с ней много времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о больших успехах маленького сына Марка Богатырева.



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