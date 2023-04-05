Еще 20 лет назад представить не могли: как метавселенная изменит быт человечества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

Развитие цифровых технологий сделало гаджеты незаменимыми спутниками человека. Из-за влияния технологий тот больше погружается в виртуальное пространство. В будущем ситуация может усугубиться.

Еще 20 лет назад человечество и не думало, что вся жизнь будет заключаться в сотовом телефоне или персональном компьютере. Но современная реальность такова: технологии развиваются стремительными темпами и меняют жизнь и ежедневный быт человека. С одной стороны данные перемены позволили быстрее получать информацию и налаживать коммуникацию с другими людьми, но с другой — представляют угрозу привычной действительности.

Все чаще стали говорить о быстро развивающейся метавселенной — мире, где события одновременно происходят в физической, дополненной и виртуальной реальностях. Некоторые считают, что этот новый этап развития интернета приведет к положительным изменениям в обществе. Другие не верят в правдоподобность выхода на подобный технологический уровень

Как на самом деле повлияет метавселенная на разные сферы жизни людей, эксклюзивно Пятому каналу рассказал предприниматель и интернет-маркетолог Владимир Кривов.

История концепции метавселенной

Говорить о новом пространстве стали еще в 90-е годы. Первым эту концепцию изложил в своем научно-фантастическом романе «Лавина» американский писатель Нил Стивенсон. На страницах произведения впервые появился и термин «метавселенная», а также понятие «аватар». С тех пор идею начали развивать в литературе, кино и компьютерных играх. Самым наглядным примером являются киноленты «Матрица» и «Первому игроку приготовиться».

Название «метавселенная» образовано с помощью приставки «мета», которая обозначает «между, после, через». Считается, что это пространство позволит людям взаимодействовать в виртуальном пространстве через свои цифровые копии — аватары. Эти модели откроют возможность взаимодействовать с представителями разных стран без особых физических и финансовых затрат.

Казалось бы, это лишь одна из невероятных гипотез о том, как человек станет жить через 200-500 лет. Однако из-за стремительного прорыва в науке и технике эту проблему затрагивают чаще. Уже некоторые разработчики соцсетей и отдельные люди генерируют собственные проекты в этом направлении.

Первые метавселенные появились в середине 2010-х. О новой форме пространства заговорили после выхода массовых многопользовательских игр, например, Rec Room. Благодаря специальному VR-шлему пользователи из разных точек земного шара общаются, играют и даже проводят серьезные мероприятия и соревнования с реальным призовым фондом на подобных площадках.

Разработки метавселенной ведет и всемирноизвестная компания под руководством американского медиамагната Марка Цукерберга. Ее специалистам уже удалось создать мир, где могут совместно работать люди из разных уголков мира, причем не только посредством виртуальных очков, но и с помощью программ видеоконференций и других приложений.

Словно заглянули в будущее: какие технологии предугадали писатели-фантасты

Дальше всех к желаемому придвинулась компания Epic Games. Она во время пандемии ковид и объявленного повсеместно локдауна в 2020-м решила устроить концерт рэпера Трэвиса Скотта через социальную сеть Fortnite. За 12 минут цифрового выступления артист заработал 20 миллионов долларов (более полутора миллиардов рублей).

Интересуются разработками метавселенной и телевизионные компании. Так, в США планируют организовать музыкальное шоу, в котором исполнители смогут выступать под аватарами с идеальной, по их мнению, внешностью. Оценивать же выступления участников предложат реальным людям.

Как развитие технологий продвинули мир к созданию метавселенной

По словам эксперта, к развитию технологий приводит два желания: сделать модель гаджета более компактной и установить новые развлекательные функции. Например, телефон из средства связи превратился в миниатюрное устройство, которое не только упрощает жизнь людей, но и имеет множество других преимуществ.

«Мы не столько ищем полезную и важную информацию в телефоне, сколько копаемся в социальных сетях, шлем друг другу смайлики, лайки и так далее», — пояснил специалист.

С очками виртуальной реальности может произойти подобная ситуация. Из средства развлечения они превратятся в помощников в делах, так как позволят значительно упростить коммуникацию между жителями различных городов и стран.

«Представьте себе на секундочку мир, в котором не нужно будет передвигаться, в котором мы станем просто надевать очки и оказываться в любой точке, вести любые переговоры, общаться с любыми людьми и заниматься реальным бизнесом и работой. Допустим, вы живете в Хабаровске, а вам нужно провести срочную встречу в Москве. Перелет займет у вас пять-шесть часов, плюс такси и ожидание отеля. А что если вы наденете очки виртуальной реальности и в течение пяти минут окажетесь на встрече с нужным человеком?» — привел пример маркетолог.

Мультимедийный интерфейс построит образ человека (аватар), за счет чего тот сможет общаться виртуально с любыми людьми на разных континентах. За счет встроенного переводчика входящий в виртуальное пространство начнет понимать другие аватары. Благодаря таким технологиям скорость человека в разы увеличится, а границы и барьеры по-просту сотрутся.

Как будут проводиться финансовые операции в метавселенной

Цифровая реальность изменила и мировую экономику. Новым трендом последних нескольких лет стало использование криптовалют. Виртуальные денежные единицы способны унифицировать денежные отношения в пространстве метавселенной, а также усилить контроль за финансовыми операциями.

«Появилось множество криптовалют, и это все нам говорит о том, что мы постепенно от банков переходим к цифровой экономике. Мы избавимся от коррупции, станем более защищенными в плане платежей и, что называется, более свободными в плане финансов», — рассказал маркетолог.

В метавселенной такие денежные единицы, вероятно, окажутся единственными средствами платежа.

Цифровой интернет как шаг к созданию метавселенной

Развитие технологий привело к тому, что скорость интернета увеличилась, а его источники были усовершенствованы.

«Если раньше скорость интернета менялась из-за того, что просто увеличивался канал нашим провайдером, то теперь все небо усеяно спутниками, и мы действительно можем получать самый быстрый интернет, что называется, из любой точки мира», — прокомментировал специалист.

Стабильный интернет дает возможность подключаться из любой точки мира и долго находиться в условиях метавселенной.

Чем грозит человечеству создание метавселенной

В популярных книгах и фильмах, где виртуальная реальность по разным причинам оказывается враждебной, многие боятся наступления подобной эпохи. Конечно, в создании метавселенной есть множество морально-этических вопросов, которые требуют обязательного решения. Так, подобное явление может поставить под угрозу сохранение персональных данных пользователей, скрывающихся под аватарами.

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«Вопрос безопасности стоит превыше всего», — прокомментировал специалист.

Также этот хрупкий мир может разрушиться в одночасье, если произойдет какое-либо непредвиденное событие: потеряется телефон или оборвется связь с интернетом.

«Вся ваша жизнь будет в маленьком сотовом телефоне, и если вы, не дай бог, его потеряете, вы лишитесь работы, спокойного сна на пару недель», — пояснил специалист.

При освоении метавселенной пользователям окажется непросто привыкнуть к новой реальности, но, как утверждает эксперт, это будут лишь временные трудности.

«Мы можем оказаться в плену этой игрушки. Фильмы, игры, развлечения — все это сильно затягивает, и мы можем, что называется, потерять целое поколение, и это действительно критично. Но я считаю так, что новая технология всегда в начале погружает, после чего человечество берет из нее пользу и идет дальше», — успокоил маркетолог.

Пойдет ли на пользу человечеству создание метавселенной

Как сказал однажды Марк Твен: «Пессимист — это тот, кто говорит, что слышит лишний шум, когда в дверь стучат возможности». По словам эксперта, у метавселенной больше плюсов, чем минусов. Подобная форма пространства даст людям шанс улучшить свою жизнь, работать в разных частях света, не выходя из дома.

«В будущем это станет хорошим подспорьем для ускорения получения информации. Это повысит КПД (коэффициент полезного действия — Прим. ред.) человечества в плане развития. Мы сможем быть везде и в то же время оставаться дома. Мы больше не будем загружать города своим присутствием. Пропадет урбанистика, а мы будем находиться у себя на даче, заниматься серьезными бизнес-задачами и развивать нашу экономику», — заявил эксперт.

Однако если такая эпоха настанет, человечеству придется долго привыкать к новой реальности и научиться пользоваться ее благами.