Словно заглянули в будущее: какие технологии предугадали писатели-фантасты

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Если перечитать и пересмотреть всю фантастику прошлого века, то можно немало удивиться тому, сколько изобретений и технологий перечислено в книгах.

На протяжении всего своего существования человечество интересовало, а что ожидает людей в будущем, есть ли жизнь после смерти. И если на второй вопрос ответа пока не удалось узнать, то первый с легкостью (или нет) предугадывали писатели-фантасты. Многими вещами, описанными в прошлом и позапрошлом веках в произведениях, мы начинаем пользоваться лишь сеанс. Фантастика? Несомненно!

Полет в Космос

Старт космического корабля. Фото: www.globallookpress.com / SpaceX

В написанном Алексеем Толстым — писателем которого называли «красным графом» — романе «Аэлита» речь идет о путешествии на Марс. Произведение он написал еще в 1923 году, находясь в эмиграции. Полет, по предположению писателя, пишет РИА Новости, совершает аппарат, обшитый сталью, имеющий систему теплоизоляции и запас кислорода в баках. Пилотируемый корабль Толстой в своем произведении назвал «междупланетным дирижаблем». На Марс человечество пока что не долетело, но до космоса добралось. И, как известно, первопроходцем стал советский гражданин Юрий Гагарин, который 12 апреля 1961 года совершил полет в космос.

Вместе же с Толстым полет за пределы Земли предугадали и американские писатели Артур Трэн и Роберт Уильямс Вуд. В 1917 году они издали роман «Вторая Луна». В нем, по задумке авторов, герои произведения отправляются в космос на корабле «Летучее кольцо».

Разработка современных атомных субмарин

Современная атомная субмарина. Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Французский писатель Жюль Верн в XIX веке предсказал немало открытий: искусственное оплодотворение, генную технологию, ядерные реакторы, продукты ГМО, интернет. Помимо этого — создание подлодки в романе «Вокруг Луны». По его мнению, они могут стать военной могучей силой. Но предвестником реактивного движения в вакууме стал подводный корабль «Наутилус».

Очки виртуальной реальности, беспилотники и беспроводные наушники

Очки виртуальной реальности. Фото: www.globallookpress.com / Jordan Raza

Американскому фантасту Рэю Брэдбери удалось предсказать виртуальную реальность. VR-системы — не существующий мир в природе мир, погружаясь в который человек словно бы ощущает реальность. Рассказ «Вельд» он написал еще в 1950 году. В нем он упоминает комнату, способную создавать изображения, звуки и даже запахи. VR-системы пока не способны генерировать запахи, но остальному уже научились.

Кроме того, писателю удалось предугадать и беспилотники. В задумках Брэдбери, исходя из новеллы «Пешеход», человечество ездило на беспилотных машинах, которые способны вполне осознанно общаться с людьми. Конечно, беспилотники пока такое не могут, но уже все же существуют. А в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери описал беспроводные наушники. Но произведение было написано в 1953 году. Предсказал Брэдбери и умные часы: он называл их «радиобраслетами».

Интернет, автоматические двери и электроприборы

Днем рождения интернета считается 29 октября 1969 год. Фото: www.globallookpress.com / K.Thomas

В 1901 году английский писатель и публицист Герберт Уэллс представил публику книгу «Предвидения о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль», в которой поделился мнением о будущей жизни людей. В ней он предсказал появление телефонов, интернета, интернет-магазинов, современные системы отопления, электроприборы, развитие авиации, автомобилестроения и быстрый рост городов.

А в романе «Война миров» — лазерное оружие. Сейчас оно есть во всех сильнейших армия мира. Но произведение было написано еще в 1897 году. Кроме того, Уэллсу удалось предугадать появление автоматических дверей, атомную бомбу.

Как возможно такое предугадать?

Как в беседе с РИА Новости объяснил книжный критик Валерий Шабашов, любой фантаст непременно обладает даром предвидения. Кроме того, люди всегда о чем-либо мечтают и пытаются визуализировать фантазии.

«Это вера в развитие технологий, в то, что нет предела возможностям человеческого разума. Писательский талант состоит в том, чтобы соотнести людские чаяния с тем, как, где и когда это реализуется», — объяснил Шабашов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученые научились выращивать арбузы в Антарктиде.