От алкоголя до беременности: чем объясняют сорванный концерт МакSим в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Поклонники продолжают обсуждать сорванный концерт МакSим в Сочи. Какие версии произошедшего выдвигают, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица МакSим сорвала сольный концерт в Сочи. Почему зрители стали уходить сразу после начала выступления? Из-за чего на площадку приехала полиция? Правда ли, артистка вышла на сцену нетрезвой? Какие версии произошедшего выдвигают очевидцы? И что говорит сама звезда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Это кадры с концерта МакSим в городе Сочи. Все билеты раскуплены, зал переполнен. Но ожидания поклонников не оправдались. Артистка опоздала на 40 минут, а когда вышла на сцену, странно себя вела, не попадала в ноты, хрипела. К тому же было заметно: МакSим, которую еще недавно подозревали в анорексии, сильно поправилась.

«Первая песня, которую она начала петь, я сразу услышала в голосе какие-то нотки того, что ей тяжело петь. Она останавливалась, пела. Как-то с тяжестью ей это все давалось», — поделилась зрительница Кристина Зюлина.

Некоторые поклонники не выдержали и уже после первых песен стали пробираться к выходу.

«С начала концерта в гардеробе очередь. Все уходят, матерятся», — сказала одна из посетительниц мероприятия.

Другие, в том числе Кристина, оставались на местах в надежде, что МакSим придет в себя. Но, по словам девушки, дальше было только хуже.

«То, что у нее было состояние очень плохое, это было заметно. Она еле пела, плохо двигалась. Было видно, что она постоянно открывает, закрывает глаза», — вспоминает поклонница.

Через 30 минут артистка бросила микрофон на пол и ушла со сцены. Ошеломленные поклонники не понимали, что происходит.

«Я даже не услышала прощаний: ни исполнительницы песен, ни людей, которые играли с ней», — удивилась зрительница.

Стало понятно: шоу окончено, звезда не вернется.

«20 или 30 минут попели и все. Просто все развернулись, *****, со сцены, встали и ушли!» — записала на видео одна из посетительниц концерта.

«Не мог выйти гитарист или барабанщик и сказать: «Извините, концерт окончен! Марина больше не выйдет», — предложила вариант действий певица Даяна Брют.

Возмущенные зрители начали требовать вернуть им деньги за билеты. Не дождавшись никакой реакции, фанаты вызвали полицию. Только после этого организаторы, наконец, успокоили всех и ответили: получить назад средства можно будет в кассах. А потом добавили, что планируют подавать на оскандалившуюся певицу в суд и требовать оплатить неустойку.

«Они понесли большие убытки, ведь сейчас массово будут возвращать денежные средства. Я вижу нарушения. То есть здесь нет ни стихийного бедствия, ни пожара, ни наводнения. Это то, что стандартно в договоре указывается, почему у нас концерт может сорваться. Здесь концерт сорвался. Состояние здоровья — это неуважительная причина. В принципе, они могли подготовиться к концерту», — высказалась юрист Илона Гуськова.

Сразу после правоохранителей к концертному залу подъехала скорая. Директор МакSим заявил, что во время выступления его подопечной стало плохо. Она держалась из последних сил. На что у зрителей возник резонный вопрос: почему в таком случае менеджеры не остановили концерт сразу? Зачем позволили артистке оставаться на сцене и рисковать здоровьем?

«Понятное дело, что если ты не выйдешь, тебе придется возвращать гонорар, возвращать билеты. Многим это не хочется делать. Это достаточно большие деньги», — подтвердил музыкальный критик Алексей Остудин.

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Несколько месяцев назад МакSим уже жаловалась на самочувствие. Из-за этого ей пришлось отменить концерты в Нижнем Новгороде и Вологде. Но вскоре артистка продолжила турне.

«У меня появилось столько энергии, такая другая любовь к жизни, новая, такая огромная, что мне хочется все-все объять», — призналась МакSим.

По одной из версий, певица до сих пор не оправилась после перенесенной пневмонии. Летом 2021-го она провела месяц в коме под аппаратом ИВЛ.

«Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока нельзя», — говорила певица.

По словам врачей, изменившийся внешний вид артистки может говорить о том, что она проходит гормональную терапию. Прием специальных препаратов вызывает резкий набор веса и сильные отеки.

«Может повлиять одновременно и на вес, и на голос, и на поведенческие реакции, на восприятие», — объяснила эндокринолог Марият Мухина.

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В СМИ также предположили, что Максим сильно поправилась из-за третьей беременности. В последнее время она редко выходит в свет, а для выступлений выбирает одежду свободного кроя.

«Часто беременность возникает на фоне гормональной терапии. То есть ей могла быть сделана, наоборот, гормональная терапия для стимуляции яйцеклеток», — допускает такой вариант врач Мухина.

Но практически все очевидцы уверены: причина сорванного концерта совсем другая. Зрители считают, что певица была нетрезвой. Именно поэтому она с трудом говорила и едва могла стоять на ногах.

«Была заторможена. Это факт. Часто хлопала ресницами в замедленном темпе. Я считаю, что она была под воздействием какого-либо психоактивного вещества. Кто-то настаивает на алкоголе, так как у нее в райдере (сливают информацию) до пяти литров коньяка», — сказал нарколог Алексей Казанцев.

«Такое вообще случалось с ней и раньше. Действительно, мог быть некий рецидив тех старых привычек, в которых она сама признавалась», — предположил критик Остудин.

Несколько лет назад МакSим уже лечилась от алкогольной зависимости. Она рассказывала, что в какой-то момент дошла до точки невозврата. И тогда любимый человек насильно увез ее в реабилитационную клинику.

«Я была, такое ощущение, что совершенно отключена от мира. Абсолютно от всего», — признавалась звезда.

Но неужели артистка, которая обещала начать новую жизнь, снова поддалась соблазнам?

«Зависимости побеждают далеко не все. Лучше не выйти на сцену, чем выйти на сцену в таком состоянии и потом оправдываться», — высказал свое мнение музыкальный критик.

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Сама МакSим нарушила молчание на следующий день после происшествия. Она опубликовала пост, где рассказала о проблемах со здоровьем.

«Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня. Была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», — объяснилась артистка.

Певица написала, что чувствует себя намного лучше и не будет прерывать гастрольный тур под символичным названием «Я буду жить». Но поклонники переживают, что такой ритм точно не прибавит МакSим здоровья.